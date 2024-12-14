Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото

Итоги пятого дня.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште постепенно подходит к концу. 14 декабря болельщики российских пловцов не ждали многого — но все равно остались очень и очень довольны. У наших спортсменов есть и медали, и рекорды, и выход в финал — рассказываем, как прошел предпоследний соревновательный день в Венгрии.

Бородин ярко зарубился с американцем

Все внимание российских фанатов в эту субботу было приковано к 21-летнему Илье Бородину — по нескольким причинам. Во-первых, брянский пловец ехал на турнир в Будапешт в статусе фаворита — на чемпионате России он показал время 3 минуты 57,67 секунды, что давало повод думать не только о победе, но и о мировом рекорде (японец Дайа Сэта, 3 минуты 54,81 секунды, 2019 год).

Во-вторых, у Бородина очень драматичная карьера — на Олимпиаду в Японию он не попал, получив положительный тест на ковид буквально за день до вылета. А потом не выступал на международных соревнованиях еще три года из-за международного бана — по сути, в Венгрии Илья дебютировал на взрослом уровне. И, разумеется, все ждали его коронную дистанцию — совсем не типичный для российских пловцов комплекс на 400 м.

Бородин легко прошел в финал — со второго места, показав результат 4 минуты 1,28 секунды. Но вечером, памятуя о времени на чемпионате России, от него ждали минимум золотой медали, а максимум — обновления мирового рекорда.

К сожалению, со старта стало понятно, что Дайа Сэто может быть спокоен — темп у Бородина был явно не рекордный. Зато в заплыве появился другой сюжет — неожиданно мощную конкуренцию Илье навязал американец Карсон Фостер. Уйти от него на полкорпуса россиянину удалось только в середине заплыва, а последние метры получились напряженными. Однако россиянин смог удержать лидерство и завоевал золотую медаль с результатом 3 минуты 56,83 секунды. Победа стала для него первой в карьере на чемпионатах мира.

У Лифинцева четвертое золото, снова в эстафете

Еще одними фаворитами сегодняшнего дня был российский квартет в комбинированной эстафете — наши ребята 11 декабря уже вынесли всех на дистанции 50 метров, попутно установив рекорд Европы (1 минута 35,36 секунды), и на увеличенной 100-метровке тоже могли претендовать на победу.

И действительно, россияне сразу же захватили лидерство и не отдавали его ни на миг. Но на финальных 25 метрах болельщикам нашей команды пришлось понервничать — сборная США за несколько мгновений сократила разрыв до микроскопического. Однако и этих 0,08 секунды хватило для победы. Российская сборная, в которую вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова, преодолела дистанцию за 3 минуты 30,47 секунды.

Отдельно хочется выделить 18-летнего Лифинцева — выборгский вундеркинд завоевал уже четвертое золото на этом чемпионате мира. Ранее он стал лучшим в 50 и 100 м на спине, а также в комбинированной эстафете 4х50 м.

Ефимова выбыла, Пригода и Суркова — в финалах

У других россиян в этот вечер настроение получились разными. Юлия Ефимова выбыла в полуфинале на 50 м брассом — стала только 11-й. Андрей Минаков в финале стометровки баттерфляем занял шестое место и остался без медали.

А вот Кирилл Пригода уверенно преодолел 50 м брассом в полуфинале — стал первым с результатом 28,48 секунды, побив свой же национальный рекорд. Арина Суркова показала второй результат в полуфинале на 50 м вольным стилем и тоже квалифицировалась в решающий заплыв. На той же дистанции успешно выступил в отборе Егор Корнев — пятое место, 20,75 секунды. Все финалы пройдут 15 декабря, в последний соревновательный день — так что шансы на новые медали у россиян есть.

Гретхен Уолш. Фото AFP

Иностранцы тоже зажигают: Уолш поставила рекорд по рекордам, на Каймановых островах объявился монстр

Хотя все внимание отечественных фанатов было приковано к нашим спортсменам, их иностранные конкуренты зажигали не хуже. Так, пловец с Каймановых островов Джордан Крукс может смело объявлять 14 декабря своим днем — утром на предварительном заплыве он побил мировой рекорд в 50 м вольным стилем (20,08 секунды — прежний принадлежал американцу Калебу Дресселю и составлял 20,16 секунды), а вечером взял золотую медаль.

Причем не просто занял первое место, а побил свой же утренний рекорд. Причем не просто побил, а наконец вышел из 20 секунд — проплыл дистанцию за 19,90! Кажется, это достижение не скоро кто-то сможет переплюнуть — на Каймановых островах завелся настоящий зверь.

Ну а главной сенсацией турнира остается Гретхен Уолш. 21-летняя американка забирает все золото, до которого может дотянуться — та же ситуация и с рекордами. Еще ранним утром субботы их на счету американки было шесть, то к вечеру уже восемь.

Сперва Гретхен уже буднично выиграла золотую медаль — преодолела стометровку баттерфляем за 52,71 секунды. Так пал рекорд канадки Мак Гил в 54,05 секунды из 2022 года. А менее чем через час Уолш вернулась в воду на 50 м вольным стилем, прошла дистанцию за 22,87 секунды и оставила позади результат голландской пловчихи Раноми Кромовидьойо в 22,93 секунды, установленный семь лет назад.

Учитывая, что за каждый рекорд World Aquatics платит 25 тысяч долларов, Уолш натурально разорила организацию в Будапеште. Сама она шутит: «Это определенно день выплаты зарплаты, или, скорее, неделя выплаты зарплаты», — говорила американка в пятницу. Теперь и денег, и рекордов, и золотых медалей стало только больше.