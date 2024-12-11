У Лифинцева два золота на чемпионате мира в Будапеште. Выиграл заплыв на спине и помог в эстафете

Россиянин Лифинцев взял два золота на чемпионате мира в Будапеште

Ефимова не попала в финал на дистанции 100 метров брассом.

В Будапеште завершился второй день чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Он оказался значительно успешнее первого. Если во вторник наши ребята ограничились четвертыми местами в эстафетах, то в среду взяли два золота. Сначала Мирон Лифинцев выиграл заплыв на 100 метров на спине, а потом помог своим партнерам по команде стать первыми в комбинированной смешанной эстафете 4х50 метров.

Триумф Лифинцева

18-летний Лифинцев завоевал золото на дистанции 100 метров на спине. Молодой пловец установил юношеский рекорд, показав время 48,76 секунды — от занявшего второе место венгра Хуберта Коша, олимпийского чемпиона Парижа, он оторвался всего на три сотых. Эта награда стала первой для россиян на чемпионате мира.

Увы, узнать об эмоциях спортсмена после заплыва не удалось: у Мирона не стали брать интервью — это прописано в правилах для нейтральных спортсменов, но все же торжественно представили перед зрителями.

Спустя несколько часов Лифинцев помог россиянам завоевать второе золото — вместе с Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой победил в смешанной комбинированной эстафете 4х50. И снова с рекордом: 1.35,36 — лучшее время в Европе. Наши спортсмены опередили канадскую четверку на 0,58 секунды, третье место с отставанием 0,88 секунды заняла команда США.

Суркова без личного золота

Немного не добрался до медали Павел Самусенко: оказался четвертым на дистанции, в которой Лифинцев стал чемпионом. Пловец уступил бронзовому призеру поляку Касперу Стоковски лишь 0,04 секунды.

Четвертое место в решающем заплыве на 50 метров баттерфляем заняла и Арина Суркова — от медали ее отделило 0,16 секунды. К счастью, она все же смогла реабилитироваться позже в эстафете.

Юлия Ефимова на ЧМ-2024 в Будапеште. Фото Global Look Press

Ефимова пока мимо финала

Ярко в среду проявила себя Дарья Клепикова: со временем 51,68 секунды вышла в финал дистанции 100 метров вольным стилем, установив рекорд России. До этого таким оставался показатель Марии Каменевой (51,79). Финал состоится 12 декабря.

Для попадания в него совсем немного не хватило ее соотечественнице Дарье Трофимовой — она в своем заплыве финишировала третьей, но 0,03 секунды уступила австралийке Милле Янсен, восьмой квалифицировавшейся. При этом россиянка осталась в списке запасных.

В финал на 100 метров брассом с третьим результатом вышла Евгения Чикунова, Юлия Ефимова показала лишь 10-е время и теперь будет готовиться к двум другим дистанциям. У мужчин в данном виде программы за медали поборются Кирилл Пригода, отобравшийся в финал с первым результатом, и Александр Жигалов.

В решающий заплыв на 100 метров вольным стилем без особых проблем вышел Егор Корнев.

Иностранцы не против возвращения россиян

Иностранных спортсменов много спрашивали о возвращении россиян — некоторые оказались рады их возвращению, но большинство восприняли эту информацию нейтрально.

«Я не могу сказать, что рада или расстроена. Такие разговоры отвлекают от спорта. Но то, что они снова могут соревноваться вместе со всеми, это правда здорово», — приводит слова Саммер Макинтош «Матч ТВ».