Не смогли «забыть» россиян. European Aquatics опубликовала пост, посвященный победе Лифинцева на чемпионате мира

А до этого специально не упоминали пловца.

18-летний талант Мирон Лифинцев продолжает триумфальное шествие на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Наш пловец к победе на 100-метровке на спине и в смешанной комбинированной эстафете добавил и золотую медаль, взятую на спринтерской 50-метровке. Своим результатом россиянин все-таки заставил European Aquatics (Европейская федерации водных видов спорта) говорить о себе.

Наконец-то упомянули

В пятницу, 13 декабря, 18-летний россиянин выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров с результатом 22,47 секунды, а это юниорский рекорд мира. Лифинцев завоевал свое третье золото на турнире. Обладателем серебра стал австралиец Исаак Купер (+0,02), тройку медалистов замкнул ирландец Шэйн Райан (+0,09).

После этого пресс-служба European Aquatics опубликовала в соцсетях пост, посвященный победе Мирона с акцентом на его рекорд. До этого федерация не писала про результаты нейтральных спортсменов на ЧМ-2024, даже когда они оказывались на пьедестале почета.

Запреты

Ранее Лифинцев не оставил соперникам шансов на дистанции 100 метров на спине, победив также с юниорским рекордом мира. А позже вместе с Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой выиграл комбинированную эстафету 4 по 50 метров.

Тогда об эмоциях Мирона зрители на трибунах и у экранов телевизоров не узнали — ведущий просто представил спортсмена, но не стал брать традиционное интервью по окончании заплыва. После эстафеты было то же самое. Увы, в соответствии с условиями допуска спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе давать комментарии СМИ запрещено.

Более того, Федерации водных видов спорта России не может публиковать результаты своих спортсменов с заплывов на чемпионате мира

«Мы связывались с World Aquatics для подтверждения информации по правилам общения спортсменов, вспомогательного персонала и представителей федерации со СМИ. Нам также подтвердили, что национальная федерация не может публиковать на своих ресурсах результаты и пресс-релизы, связанные с нейтральными атлетами», — сообщили в организации.

Как себя ведут другие пловцы

При этом соперники наших ребят говорят о них в интервью без стеснения и даже комплиментарно. Например, так на вопрос о Лифинцеве ответил занявший второе место в 100-метровке Хуберт Кош из Венгрии.

«После заплыва мы не успели поговорить, но обязательно скажу ему, что это было круто и я рад за него. Мы не знакомы, поскольку до этого никогда не соревновались», — сказал он журналистам.

К слову, российский флаг все же появляется на турнире в Будапеште во время трансляций: когда вещатель показывает рекорды мира, принадлежащие нашим спортсменам.