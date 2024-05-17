Появится ли 25-летний спортсмен на международной арене?

Вы наверняка слышали про женский брасс в России — он у нас едва ли не лучший в мире. Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Ника Годун и многие другие — эти девушки регулярно побеждают и устанавливают мировые рекорды даже в условиях отстранения от международных стартов (как Чикунова).

Про мужской брасс говорят значительно меньше, хотя и там нам есть кем гордиться. Антон Чупков, к примеру, дважды чемпион мира — он никому не отдавал на крупных стартах дистанцию 200 метров на протяжении почти четырех лет. Неудивительно, что именно за Чупковым почти все национальные рекорды. Но на один теперь меньше — результат Антона на стометровке неожиданно перекрыл уехавший в США Евгений Сомов. Что о нем известно?

На уровне медального результата ЧМ

Двукратный чемпион мира Антон Чупков еще год назад приостановил карьеру, и перспектив, что он вновь выступит на официальных соревнованиях, немного. Спорт тем временем не стоит на месте, и один из рекордов Чупкова уже остался в прошлом. 25-летний пловец Евгений Сомов обновил рекорд России на дистанции 100 метров брассом. На соревнованиях, которые проходят в США, Сомов показал результат в 58,72 секунды. Прежний рекорд страны принадлежал Чупкову — 58,83. Он установил его еще в 2020 году. Евгений — чемпион Европы среди юниоров. Он еще несколько лет назад уехал учиться в США, где сейчас живет и тренируется. Долгое время о нем вообще не было новостей, пока во время предварительного заплыва на соревнованиях Atlanta Classic Сомов не выступил с лучшим результатом в истории России.

Секунды Сомова примечательны и тем, что это один из лучших результатов всего сезона. К примеру, на недавнем чемпионате мира в Катаре победитель — американец Ник Финк — проплыл сотку брассом за 58,57. Евгений был бы вторым сразу следом за Финком — итальянец Николо Мартиненги выдал в финале катарского ЧМ только 58,84. Понятно, что на предолимпийским мундиале были далеко не все лидеры, а те, кто приехал, не все в лучшей форме — тот же Адам Пити не смог выплыть из 59 секунд. Тем не менее есть серьезная вероятность, что Сомову было бы под силу как минимум побороться за олимпийскую восьмерку, а при определенных обстоятельствах — и за пьедестал Игр в Париже. Тем удивительнее, что о спортсмене практически не вспоминают на Родине. Последний раз он приезжал на чемпионат страны еще в 2021 году, а на международной арене Евгения не было и вовсе с 2017 года.

Фото из соцсетей Евгения Сомова

Сомов не нужен сборной США, но может стать лидером в России

С одной стороны, отсутствие Сомова в обойме сборной объясняется серьезной внутренней конкуренцией. Все-таки Евгений в досанкционную эру приезжал на отборочные старты, где в равной борьбе уступал другим претендентам. С другой — очевидно, что у Сомова другие приоритеты. В том числе не всегда спортивные. Для молодого человека важно было получить высшее образование. Среди пловцов немало тех, кто серьезно относится к учебе — Александр Красных изучал биологию в КФУ, Григорий Тарасевич в Америке готовился стать инженером аэрокосмических установок, а Андрей Минаков и вовсе поступал в Стэнфорд. Учеба в США стоит невообразимо дорого, особенно если речь идет про вузы из Лиги плюща. Однако успехами в спорте, в том числе в плавании, можно покрывать большую часть расходов — так и вузы повышают свою узнаваемость, и спортсмены находят себе запасной аэродром для развития карьеры.

И все же в большинстве случаев побеждает плавание — Минаков в итоге вернулся из Америки в Россию и сейчас выступает за сборную Республики Татарстан. Что же Сомов? Известно лишь, что он в профессиональной команде Albany Armada, за которую выступает на коммерческих национальных турнирах. В США плавание — вид спорта, функционирующий в рамках клубной системы, поэтому не столь важно, какой паспорт у того или иного атлета — выступают не за страну или регион, а за спортивный клуб. Тем не менее Евгений раз за разом выдает неплохие секунды, в последнее время прогресс у парня наиболее очевиден. Обидно, если все ограничится только стартами под эгидой USA Swimming. Возможно, Сомову стоит подать документы на нейтральный статус. Учитывая, что он давно даже не был в России, шансы на одобрение высокие, да и возможная критика из национальной федерации его вряд ли волнует.

Фото из соцсетей Евгения Сомова

Шанс на то, что Евгений сменит гражданство и появится в сборной США, невысокие. Пусть больших препятствий на этом пути немного, Сомов уже, по сути, выждал необходимые «карантины», пробиться в звездную американскую команду архисложно. А вот для российской сборной в мужском брассе после ухода Чупкова настали сложные времена. Здорово, если эстафету подхватит Сомов, пусть и жить он также останется в Америке. В конце концов, тот же путь прошли и Владимир Морозов с Юлией Ефимовой, и никого особо не волновал факт тренировок за океаном, пока они побеждали за Россию.