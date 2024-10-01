Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников во вторник, 1 октября, сообщил, что организации, отвечающие за водные воды спорта, запланировали слияние. Слова специалиста приводит пресс-служба Министерства спорта РФ. Как отмечается, решение было принято в конце сентября по итогам встречи с главой ведомства Михаилом Дегтяревым.
В новую объединенную организацию войдут Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду.
От решения ожидают позитивных изменений. «Инициатива направлена на создание мощной структуры, способной еще более энергично развивать такие дисциплины, как плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду», — сказано в заявлении пресс-службы Минспорта.
По словам Сальникова, объединение федераций по водным видам спорта может стать логичным продолжением процесса интеграции, начатого после слияния гимнастических федераций.
«Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — сказал Сальников.
Дегтярев также отметил, что данное решение позволит объединить ресурсы и улучшить управляемость — по примеру международных организаций: «В мире все водные виды спорта объединяет World Aquatics. В большинстве стран, которые добились значительных успехов в этих видах спорта, они также развиваются под эгидой одной организации. Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта и повысить массовость», — заявил министр.
Сальников рассказал, когда планируется слияние: «31 октября состоится конференция, на ней будут решаться вопросы объединения федераций и принятия устава новой организации. По поводу руководства на данный момент сказать ничего не могу», — цитирует президента ВФП РИА «Новости».
Также известно, кто будет претендовать на руководящие посты объединенной федерации. На данный момент желание изъявили сам Сальников и президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Кроме того, свое участие не исключил президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов.
Идея объединения федераций водных видов спорта не нова. Еще в середине 2010-х с такой инициативой выступал Алексей Власенко, в свое время возглавлявший одновременно три федерации: водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду. Однако у специалиста не получилось присоединить плавание, и полное слияние провалилось. Ориентиром тогда, как и сейчас, выступала World Aquatics.
Позднее Власенко попал в скандал — в 2021 году его задержали и поместили в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-президенту грозило 10 лет лишения свободы за организацию преступных схем, ущерб от которых мог составить около 450 миллионов рублей. На данный момент вина Власенко не доказана — в 2022 году он был переведен под домашний арест, а в июне 2023 года суд вернул дело в Генпрокуратуру для дополнительного расследования.
Стоит отметить, что слияние федераций — новый тренд в российском спорте. Ранее в сентябре анонсировалось объединение спортивной и художественной гимнастики, спортивной аэробики, спортивной акробатики и прыжков на батуте в Федерацию гимнастики России.
Также, по данным match.tv, объединение грядет и в лыжном спорте. Под эгидой одной организации могут оказаться Федерация лыжных гонок России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация фристайла России и Федерация сноуборда России.