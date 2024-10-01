Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

Берем пример с мировых организаций.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников во вторник, 1 октября, сообщил, что организации, отвечающие за водные воды спорта, запланировали слияние. Слова специалиста приводит пресс-служба Министерства спорта РФ. Как отмечается, решение было принято в конце сентября по итогам встречи с главой ведомства Михаилом Дегтяревым.

В новую объединенную организацию войдут Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду.

Зачем нужно объединение?

От решения ожидают позитивных изменений. «Инициатива направлена на создание мощной структуры, способной еще более энергично развивать такие дисциплины, как плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду», — сказано в заявлении пресс-службы Минспорта.

По словам Сальникова, объединение федераций по водным видам спорта может стать логичным продолжением процесса интеграции, начатого после слияния гимнастических федераций.

«Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — сказал Сальников.

Дегтярев также отметил, что данное решение позволит объединить ресурсы и улучшить управляемость — по примеру международных организаций: «В мире все водные виды спорта объединяет World Aquatics. В большинстве стран, которые добились значительных успехов в этих видах спорта, они также развиваются под эгидой одной организации. Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта и повысить массовость», — заявил министр.

Сальников рассказал, когда планируется слияние: «31 октября состоится конференция, на ней будут решаться вопросы объединения федераций и принятия устава новой организации. По поводу руководства на данный момент сказать ничего не могу», — цитирует президента ВФП РИА «Новости».

Также известно, кто будет претендовать на руководящие посты объединенной федерации. На данный момент желание изъявили сам Сальников и президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Кроме того, свое участие не исключил президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов.

Дарья Устинова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Водные федерации уже хотели объединить. Инициатора позднее задержали

Идея объединения федераций водных видов спорта не нова. Еще в середине 2010-х с такой инициативой выступал Алексей Власенко, в свое время возглавлявший одновременно три федерации: водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду. Однако у специалиста не получилось присоединить плавание, и полное слияние провалилось. Ориентиром тогда, как и сейчас, выступала World Aquatics.

Позднее Власенко попал в скандал — в 2021 году его задержали и поместили в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-президенту грозило 10 лет лишения свободы за организацию преступных схем, ущерб от которых мог составить около 450 миллионов рублей. На данный момент вина Власенко не доказана — в 2022 году он был переведен под домашний арест, а в июне 2023 года суд вернул дело в Генпрокуратуру для дополнительного расследования.

Стоит отметить, что слияние федераций — новый тренд в российском спорте. Ранее в сентябре анонсировалось объединение спортивной и художественной гимнастики, спортивной аэробики, спортивной акробатики и прыжков на батуте в Федерацию гимнастики России.

Также, по данным match.tv, объединение грядет и в лыжном спорте. Под эгидой одной организации могут оказаться Федерация лыжных гонок России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация фристайла России и Федерация сноуборда России.