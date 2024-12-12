Какой же позор! Организаторы и международные федерации боятся побед российских пловцов на ЧМ

Что это, если не дискриминация по национальному признаку?

Наши пловцы триумфально вернулись на международную арену три года спустя: после двух дней на ЧМ на короткой воде в Будапеште на счету россиян уже два золота (Мирон Лифинцев на 100 метров на спине, а затем он же плюс Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м) и несколько обидных «деревянных медалей» за четвертые места. В четверг список медалистов наверняка увеличится.

Видимо, международным федерациям происходящее не слишком нравится. И они начали откровенно пакостить, прикрываясь придуманными на ходу правилами: European Aquatics просто проигнорировала достижения российских нейтралов в своих соцсетях, а World Aquatics, более года назад запретившая нашим спортсменам разговаривать со СМИ в микст-зонах и на пресс-конференциях, теперь еще выступила категорически против публикаций нашей федерацией на своих ресурсах результатов и релизов, связанных со спортсменами, выступающими без флага.

«Нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена со страной, потому что она находится в состоянии конфликта. Это касается даже публикации результатов, потому что спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией», — цитирует источник в World Aquatics ТАСС.

У организаторов турнира в Венгрии есть фишка — ведущий общается с чемпионом после финала. Но Мирону Лифинцеву рассказать о том, как он смог обыграть на стометровке всех сильнейших спинистов мира, так и не удалось. Интервьюер представил Мирона как нового чемпиона мира и... отпустил. Выглядело это как самый настоящий позор. Как можно было не рассказать зрителям на трибунах и у экранов телевизоров о 18-летнем таланте чуть больше?

После победы в смешанной эстафете интервью у нашей команды снова не взяли, а мужчина с микрофоном объявил их как Team Neutral Athletes (команда нейтральных атлетов. — Прим. «СЭ»). Ребята отреагировали на произошедшее с улыбкой. Они все понимают: вокруг прекрасно знали, откуда родом обладатели золота.

Подобные действия со стороны организаторов чемпионата мира и международных федераций четко следуют логике санкций МОК по отмене России и представляют собой сознательное игнорирование нашей страны и российских спортсменов. Чемпионы из российских городов, выступающие в нейтральном статусе, вне сомнений, подвергаются дискриминации по национальному признаку на фоне разговоров олимпийских чиновников о приоритете прав человека на любых соревнованиях.

Еще раз: никто не требует восхищаться российскими спортсменами или предоставлять им привилегии. Единственное, чего хочется: чтобы нас не унижали и относились как и ко всем остальным участникам соревнований. Неужели так сложно продемонстрировать нейтральное отношение к нейтральным (по версии World Aquatics) спортсменам?