Рылов задумался о завершении карьеры. Как долго продержатся Колесников и Чикунова?

Российские пловцы соревновались с чемпионатом мира дистанционно.

В Казани завершился финал Кубка России по плаванию. Ранее проходной внутренний турнир недавно получил особое значение и стал альтернативной для российских и белорусских пловцов, которые не попали на чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке. Второй год подряд россияне пропускают водный мундиаль, так как World Aquatics не спешит с хотя бы частичным снятием санкций в адрес российского спорта. Тем временем Климент Колесников, Евгения Чикунова и остальные показывают, что в Японии они были бы точно не статистами.

Колесников установил еще один мировой рекорд

Пока в Фукуоке внимание забирали на себя американка Кэти Ледеки и француз Леон Маршан, лишившие Майкла Фелпса важных рекордов, в Казани зажигали россияне Климент Колесников и Евгения Чикунова. В финале Кубка страны они превзошли результаты заплывов проходящего параллельно в эти же даты чемпионата мира в Японии. То есть теоретически могли стать чемпионами мира. Тем более что Климент не просто несколько раз выдавал лучшие результаты сезона. Он еще и установил новый мировой рекорд — превзошел достижение американца Хантера Армстронга на дистанции 50 метров на спине. У Хантера 23,72, а у Климента — 23,55. Решение поставить финал Кубка ровно в даты ЧМ-2023 и повысить его статус позволило оценить состояние российского плавания. Одно дело слышать о секундах спустя время, совсем другое — видеть их друг за другом.

«Конечно, в плавании есть четкие секунды, мы понимаем, кто как проплыл, кто первый. И знаете, все всё видят. И все всё понимают, — сказал Колесников в беседе с «СЭ». — Тем не менее чемпионат мира есть чемпионат мира. Чемпион мира — это чемпион мира. Глупо это отрицать, можно сколько угодно говорить об этих секундах... Кому какое дело до этого, я бы тоже мог сказать, что выиграл бы на Олимпиаде стометровку, смотрите, какие у меня сейчас секунды. Но это уже детали».

Помимо виртуального золота на 50 метрах на спине Колесникову засчитали и дистанционную победу на 100-метровке на спине. Он выиграл золото финала Кубка с новым рекордом страны, а также с лучшим результатом сезона в мире. Примерно на полсекунды Климент был быстрее Райана Мерфи в Японии. У Климента время 51,82, а у американца — 52,22.

Климент Колесников. Фото Global Look Press

Рылов думает о завершении карьеры

Радует и Евгения Чикунова — она в Казани проплыла 200 метров брассом с результатом 2 минуты 19,71 секунды, в то время как на чемпионате мира эту дистанцию выиграла Татьяна Схунмакер (ЮАР), показав время 2.20,80. И Евгения, и Климент получат от Всероссийской федерации плавания чеки на миллион рублей — за заочную победу на ЧМ. Тем не менее главный тренер сборной Сергей Чепик предостерегает от прямых сравнений результатов. Хоть и радуется итогам турнира в столице Татарстана. «Давайте так. Мир — это одно. Финал Кубка — другое, — сказал наставник журналистам. — Но мы можем сравнить чисто для понимания. Где мы находимся сейчас, как отработали. Не стал бы говорить, что мы бы точно взяли сейчас в Японии столько-то первых мест, столько вторых. И тем не менее выше первого места у нас три результата, вторых — два, третьих — два, четвертых — три. И самое интересное, сразу 29 финалов. Почти 30 человек вышли в финал».

Помимо Колесникова и Чикуновой персональное внимание приковывал к себе Евгений Рылов. Двукратный олимпийский чемпион никак не может прийти в себя. Связано это с персональными санкциями в его адрес от World Aquatics или нет, неясно. Тем не менее Рылов ни разу с весны 2022 года не выглядел таким, каким был в олимпийском Токио. В Казани он взял несколько медалей, в том числе и золотых, и в целом можно было сказать, что звездный спортсмен более-менее в порядке. Но затем он ошарашил всех заявлением о возможном завершении карьеры. Затем Евгений стал говорить, что еще не все понятно и решение не окончательное. Тем не менее сами мысли о том, что некогда лучшему пловцу страны надоело плавание, настораживают. А на сколько хватит мотивации другим нашим звездам?