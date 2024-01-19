Чемпион Европы из России будет выступать за Узбекистан. Он устанавливал рекорды мира и живет в США

Илья Сибирцев выступит под новым флагом уже на февральском ЧМ в Катаре.

В начале февраля в столице Катаре Дохе пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Мало того что турнир важен сам по себе, так в прыжках в воду и плавании на открытой воде он еще будет последним шансом отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже. Однако россиян на водном мундиале не будет. По крайней мере тех, кто представляет на этих соревнованиях Россию. При этом выступят представители других сборных, где есть экс-россияне, в том числе и бывший российский пловец Илья Сибирцев, теперь представляющий Узбекистан. Кто он и можно ли назвать его потерей для нашего спорта?

Сибирцев уже давно не появлялся в России и не собирался возвращаться

Россияне не собираются мириться с требованиями World Aquatics по получению нейтрального статуса, поэтому в ближайшее время в водных видах мы представителей России не увидим. На этом фоне появляются желающие сменить спортивное гражданство. Среди них — 22-летний барнаульский пловец Илья Сибирцев. Чемпион Европы среди юниоров, обладатель серебряной и бронзовой медалей юниорского первенства мира последние годы учится и живет в США. На российских соревнованиях он последние два года не появлялся, что уже заставляло задуматься о будущем Сибирцева в российской команде. И, как оказалось, не без причины — осенью 2023 стало известно о желании Ильи перейти под флаг Узбекистана. Однако в ноябре Международная федерация водных видов спорта не разрешила Сибирцеву сменить спортивное гражданство.

Тем не менее Илья даже после отказа World Aquatics все равно появился на турнире Toyota US Open в составе новой для себя сборной и завоевал бронзовую медаль. А теперь Сибирцев заявлен на чемпионат мира в Катаре. По крайней мере, об этом рассказал тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро в видео, опубликованном на YouTube-канале учебного заведения. За этот вуз Илья выступает в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). «World Aquatics утвердила смену спортивного гражданства Ильи Сибирцева. Он может представлять сборную Узбекистана с 12 декабря 2023 года», — сообщили порталу matchtv.ru в пресс-службе Международной федерации водных видов. При этом старший тренер сборной России по плаванию Татьяна Манкевич отметила, что Сибирцев не выступал за Россию с 2021 года, когда не прошел отбор на Олимпиаду в Токио.

Фото Всероссийская Федерация плавания

Критерии допуска World Aquatics не устраивают спортсменов

«В 2019 году он уехал учиться в Америку и уже давно не входит в национальную команду, и в сборной России на него не рассчитывали. Он не попадал в состав российской команды на международные старты даже тогда, когда нас туда допускали», — сказала Манкевич в беседе с ТАСС. Болельщики могли услышать о Сибирцеве как раз перед отъездом в Америку. На первенстве мира среди юниоров 2019 года в Будапеште Илья преодолел дистанцию 800 метров за 7.48,05 минут, установив новый юношеский рекорд России. Незадолго до первенства мира в Казани прошло первенство Европы, где Сибирцев занял первое место на дистанции 800 м вольным стилем и установил новый рекорд соревнований — 7.52,83. Начинал свою спортивную карьеру пловец в родном Барнауле у тренера Андрея Жукова в СДЮШОР «Обь». Затем тренировался в Волгограде в клубе «Волга» под руководством Татьяны Манкевич, после чего уже и переехал в США.

Илья не первый, кто решил сменить спортивное гражданство после того, как в марте 2022 года World Aquatics отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Ранее стало известно о том, что за Францию теперь будет выступать лидер стайерских дистанций и плавания на открытой воде Анастасия Кирпичникова, а за Австралию — Марк Николаев, специализирующийся в плавании на спине. Особых успехов в России Марк не добился, зато за клуб Bull Sharks в августе 2022-го выиграл первенство Австралии. И Кирпичникова, и Николаев планируют стартовать на ЧМ в Катаре. В сентябре 2023 года федерация водных видов все-таки допустила российских и белорусских пловцов в нейтральном статусе, но при этом установила жесткие критерии допуска, в частности, разрешила выступление только в индивидуальных дисциплинах.

Однако пловцы из этих двух стран обязуются отказаться от публичной поддержки СВО, а также не должны иметь связей с военными организациями или службами безопасности. В каждой дисциплине до соревнований допустят только по одному спортсмену от России и Белоруссии в нейтральном статусе. Кроме того, под ограничение попадает взаимодействие со СМИ. ЧМ в Катаре должен был стать первым турниром, на котором будут выступать россияне по новым условиям World Aquatics. Однако по факту ни одного представителя России не ожидается. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов под персональными санкциями, многократный рекордсмен мира Климент Колесников отказался выступать под текущими критериями из-за личной позиции. На данный момент нейтральный статус смог получить только Иван Гирев, однако даже он, судя по всему, до Катара не доедет.