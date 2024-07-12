Пловец после смены флага атакует российский спорт. Почему он молчал раньше?

Илья Сибирцев резко раскритиковал руководство российского плавания и тренеров, хотя ему никто особо не мешал.

Сменой гражданства российскими спортсменами нынче особо никого не удивишь. Как и предстоящим участием бывших россиян на Олимпийских играх в Париже в составе новых сборных. Однако если большинство олимпийцев-соотечественников, сменивших гражданство, ничего плохого не говорят, то 23-летний пловец Илья Сибирцев, представляющий нынче Узбекистан, раскритиковал родную страну в целом и Всероссийскую федерацию плавания в частности. Заявив о том, что в России «вместо того чтобы помочь спортсмену и извлечь максимум выгоды, они выбирают путь запугивания».

Манила стипендия в Луисвилле

В последние годы в российском плавании появилось очень много ярких талантов, многим из которых еще нет даже 20 лет. Сибирцев, может, вундеркиндом, как нынешняя рекордсменка на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова, не считался, но в конце прошлого десятилетия подавал большие надежды на длинных дистанциях вольным стилем. В 2018-м юный талант стал бронзовым призером взрослого чемпионата России на 1500 м, а в 2019-м завоевал на первенстве Европы среди юниоров золото на 800 м и серебро на 1500 м, а на первенстве мира с личными рекордами — серебро на 800 м (7.48,05) и бронзу на 1500 м (15.05,17).

При этом именно в 2019-м Сибирцев отправился учиться в США, в университет Луисвилля, который гарантировал ему бесплатное обучение и полную стипендию. «Само собой, такой шанс выпадает раз в жизни, я захотел поехать. Когда встал этот вопрос, то в тренерском штабе и федерации отреагировали очень резко. Передо мной поставили ультиматум: либо я отказываюсь от американского колледжа, остаюсь в России и готовлюсь к Олимпиаде, либо от меня открепляют тренера, снимают мне большую часть зарплаты, я спокойно улетаю в свои американские края и делаю все, что хочу», — заявил он изданию «Новая газета Европы», включенному Россией в реестр нежелательных организаций.

Кроме того, Сибирцев решил пройтись и по системе в целом, рассказав в частности: «В России в целом такая система. Вместо того чтобы помочь спортсмену и извлечь максимум выгоды, они выбирают путь запугивания... Спортсмену говорят, что «у него есть здесь все», зарплата, сборы. А если он уедет, то федерация оставит без всякой помощи...». Не забыл Илья раскритиковать и известного тренера Виктора Авдиенко, руководившего федерацией Волгоградской области, которую представлял тогда пловец. По словам Сибирцева, его вызвали к Авдиенко и долго говорили, какой он неблагодарный.

Фото из соцсетей Ильи Сибирцева

Из потенциальных призеров к роли статиста

Кстати, сам Авдиенко в конце 2019-го Сибирцева публично за решение уехать в Америку не критиковал, даже заявил, что готов помогать американским университетским тренерам в методической подготовке талантливого россиянина, чтобы у того не снизились результаты. Вот только результаты все равно снизились. Хотя на предолимпийском чемпионате России в 2021-м Илья финишировал на 400 м четвертым, а на неолимпийской дистанции 800 м — третьим, в состав на Игры он не попал. После этого в нашей стране он не выступал и даже не появлялся, да и в Америке высоких скоростей не показывал. А в конце прошлого года стало известно, что Сибирцев решил выступать за Узбекистан.

Поначалу в ноябре 2023-го пришла новость, что ему отказали в смене гражданства, но почти сразу в декабре World Aquatcs все же санкционировал переход. В итоге Сибирцев выступил на чемпионате мира-2024 в Катаре на 400 и 800 м вольным стилем, но, мягко говоря, не блеснул, заняв соответственно 26-е и 21-е места. Кстати, на 800 м он проиграл самому себе образца юниорского первенства мира более пяти секунд. А ведь если бы, наоборот, сбросил бы буквально две секунды, то мог выиграть золото. В общем, с плавательной точки зрения Сибирцев сильно сдал, поэтому, вероятно, российские тренеры так негативно и отнеслись к его переезду в Америку. Ведь они понимали, что теряют потенциального призера крупнейших соревнований. И потеряли, причем гораздо раньше, чем он сменил спортивное гражданство.

Не исключено, что Илья в Америке выгадал для себя что-то в плане образования и комфорта, но точно не как спортсмен. Пусть сейчас, в отличие от звездных россиян, и получил возможность выступить на Играх-2024. Как он признавался, в 2021-м собирался завершать карьеру, но все же решил дать спорту еще один шанс. По утверждению Сибирцева, он мечтал выступить на Олимпийских играх, а с учетом недопуска россиян решил выступить под другим флагом и начал представлять Узбекистан.

Во Всероссийской федерации плавания на это отреагировали совершенно спокойно — президент ВФП Владимир Сальников заявил, что Илья давно живет за границей, и это его частное дело. В общем, никто пловца не третировал, не мешал его учебе в США и переходу в другую сборную. А он к тому же начал жаловаться на порядки в нашем плавании, только когда сменил гражданство. Почему же молчал раньше? Кстати, если бы он показывал высокие результаты, то вполне мог поехать на Игры в Токио с медальными шансами. В Париже Сибирцев, скорее всего, будет довольствоваться ролью статиста.