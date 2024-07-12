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Сегодня, 16:45

Пловец после смены флага атакует российский спорт. Почему он молчал раньше?

Сменивший гражданство пловец Сибирцев раскритиковал руководство российского плавания
Отдел спорта «СЭ»
Пловец Илья Сибирцев.
Илья Сибирцев.
Фото из соцсетей Ильи Сибирцева
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Илья Сибирцев резко раскритиковал руководство российского плавания и тренеров, хотя ему никто особо не мешал.

Сменой гражданства российскими спортсменами нынче особо никого не удивишь. Как и предстоящим участием бывших россиян на Олимпийских играх в Париже в составе новых сборных. Однако если большинство олимпийцев-соотечественников, сменивших гражданство, ничего плохого не говорят, то 23-летний пловец Илья Сибирцев, представляющий нынче Узбекистан, раскритиковал родную страну в целом и Всероссийскую федерацию плавания в частности. Заявив о том, что в России «вместо того чтобы помочь спортсмену и извлечь максимум выгоды, они выбирают путь запугивания».

Манила стипендия в Луисвилле

В последние годы в российском плавании появилось очень много ярких талантов, многим из которых еще нет даже 20 лет. Сибирцев, может, вундеркиндом, как нынешняя рекордсменка на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова, не считался, но в конце прошлого десятилетия подавал большие надежды на длинных дистанциях вольным стилем. В 2018-м юный талант стал бронзовым призером взрослого чемпионата России на 1500 м, а в 2019-м завоевал на первенстве Европы среди юниоров золото на 800 м и серебро на 1500 м, а на первенстве мира с личными рекордами — серебро на 800 м (7.48,05) и бронзу на 1500 м (15.05,17).

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При этом именно в 2019-м Сибирцев отправился учиться в США, в университет Луисвилля, который гарантировал ему бесплатное обучение и полную стипендию. «Само собой, такой шанс выпадает раз в жизни, я захотел поехать. Когда встал этот вопрос, то в тренерском штабе и федерации отреагировали очень резко. Передо мной поставили ультиматум: либо я отказываюсь от американского колледжа, остаюсь в России и готовлюсь к Олимпиаде, либо от меня открепляют тренера, снимают мне большую часть зарплаты, я спокойно улетаю в свои американские края и делаю все, что хочу», — заявил он изданию «Новая газета Европы», включенному Россией в реестр нежелательных организаций.

Кроме того, Сибирцев решил пройтись и по системе в целом, рассказав в частности: «В России в целом такая система. Вместо того чтобы помочь спортсмену и извлечь максимум выгоды, они выбирают путь запугивания... Спортсмену говорят, что «у него есть здесь все», зарплата, сборы. А если он уедет, то федерация оставит без всякой помощи...». Не забыл Илья раскритиковать и известного тренера Виктора Авдиенко, руководившего федерацией Волгоградской области, которую представлял тогда пловец. По словам Сибирцева, его вызвали к Авдиенко и долго говорили, какой он неблагодарный.

Фото из соцсетей Ильи Сибирцева

Из потенциальных призеров к роли статиста

Кстати, сам Авдиенко в конце 2019-го Сибирцева публично за решение уехать в Америку не критиковал, даже заявил, что готов помогать американским университетским тренерам в методической подготовке талантливого россиянина, чтобы у того не снизились результаты. Вот только результаты все равно снизились. Хотя на предолимпийском чемпионате России в 2021-м Илья финишировал на 400 м четвертым, а на неолимпийской дистанции 800 м — третьим, в состав на Игры он не попал. После этого в нашей стране он не выступал и даже не появлялся, да и в Америке высоких скоростей не показывал. А в конце прошлого года стало известно, что Сибирцев решил выступать за Узбекистан.

Поначалу в ноябре 2023-го пришла новость, что ему отказали в смене гражданства, но почти сразу в декабре World Aquatcs все же санкционировал переход. В итоге Сибирцев выступил на чемпионате мира-2024 в Катаре на 400 и 800 м вольным стилем, но, мягко говоря, не блеснул, заняв соответственно 26-е и 21-е места. Кстати, на 800 м он проиграл самому себе образца юниорского первенства мира более пяти секунд. А ведь если бы, наоборот, сбросил бы буквально две секунды, то мог выиграть золото. В общем, с плавательной точки зрения Сибирцев сильно сдал, поэтому, вероятно, российские тренеры так негативно и отнеслись к его переезду в Америку. Ведь они понимали, что теряют потенциального призера крупнейших соревнований. И потеряли, причем гораздо раньше, чем он сменил спортивное гражданство.

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Не исключено, что Илья в Америке выгадал для себя что-то в плане образования и комфорта, но точно не как спортсмен. Пусть сейчас, в отличие от звездных россиян, и получил возможность выступить на Играх-2024. Как он признавался, в 2021-м собирался завершать карьеру, но все же решил дать спорту еще один шанс. По утверждению Сибирцева, он мечтал выступить на Олимпийских играх, а с учетом недопуска россиян решил выступить под другим флагом и начал представлять Узбекистан.

Во Всероссийской федерации плавания на это отреагировали совершенно спокойно — президент ВФП Владимир Сальников заявил, что Илья давно живет за границей, и это его частное дело. В общем, никто пловца не третировал, не мешал его учебе в США и переходу в другую сборную. А он к тому же начал жаловаться на порядки в нашем плавании, только когда сменил гражданство. Почему же молчал раньше? Кстати, если бы он показывал высокие результаты, то вполне мог поехать на Игры в Токио с медальными шансами. В Париже Сибирцев, скорее всего, будет довольствоваться ролью статиста.

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