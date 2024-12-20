«Медали в эстафетах — незабываемый спектр эмоций». Лифинцев — о выступлении в Будапеште, общении с иностранцами и своих рекордах

18-летний пловец стал пятикратным чемпионом мира.

18-летний Мирон Лифинцев — главный герой сборной России на прошедшем в Будапеште чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Спортсмен выиграл пять золотых медалей. В интервью «России 24» после возвращения с турнира наш атлет поделился впечатлениями от своего выступления.

О звании лучшего спортсмена турнира, которое досталось Ноэ Понти

«Думаю, это вполне заслуженно, [что лучшим признали швейцарца Ноэ Понти]. Он проплыл больше дистанций, хотя суммарно медалей меньше, поставил больше рекордов — у него два мировых. А у меня как бы юниорские, которые сильно никому не нужны в этом мире, поэтому, я думаю, все это вполне заслуженно. Не сожалею».

Об ограничениях со стороны организаторов

«Ограничения никак мне не мешали — они были лояльные, обычные. Просто делайте свое дело молча, а я всегда так и делаю. Я буду только рад, если меня каждый раз после дистанции будут звать на интервью, где надо не говорить, а просто показаться народу. Мне это было даже на руку. Не скажу, чтобы эти ограничения на нас как-то сказывались, они просто существовали, и окей.

На своем первом награждении, на стометровке, я не знал, какой гимн будет играть. Понимал — точно не российский. Я был самую малость удивлен, что это был гимн World Aquatics. Если честно, не знал о его существовании. Он вызвал у меня улыбку. Он забавный, меня это улыбнуло».

Фото Global Look Press

Самая ценная медаль

«Честно говоря, самая ценная — это стометровка. Это олимпийская дистанция. Мы говорим про короткие бассейны: «полтинник» — это был приятный бонус. А вот стометровка — понимал, что это моя дистанция — золотая середина между 200 и 50. Для меня это более ценная награда, а все остальные — они больше принесли именно эмоций.

Медали в эстафетах — это отдельная категория. Они вызвали полный спектр чувств: отчаяние, грусть, переживание, счастье. И все это происходило за какие-то минуты и секунды. Это было действительно незабываемо».

Об общении с иностранцами

«Не сказать, чтобы многие были прямо рады [возвращению россиян], но они не относились к нам плохо. Многие зарубежные спортсмены меня поздравляли, очень многие — даже те, от кого я не ожидал. Я был очень приятно удивлен. Все относились к нам по-хорошему: никто не ругался, не говорил плохих вещей. Приняли как нейтральных атлетов».

Как проходил отбор на ЧМ

«Мы узнали, что будем отбираться перед чемпионатом России, где-то за неделю, возможно. Все оказались удивлены, в смешанных эмоциях, потому что не знали, как планируется организовать поездку — ждать ли финансирования. Тогда еще не утвердили, что мы поедем. Лично для меня приоритет стоял просто хорошо проплыть на России. Потом было приятным бонусом действительно поехать на чемпионат мира».