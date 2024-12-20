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«Медали в эстафетах — незабываемый спектр эмоций». Лифинцев — о выступлении в Будапеште, общении с иностранцами и своих рекордах

Егор Сергеев
Мирон Лифинцев.
Фото Global Look Press
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18-летний пловец стал пятикратным чемпионом мира.

18-летний Мирон Лифинцев — главный герой сборной России на прошедшем в Будапеште чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Спортсмен выиграл пять золотых медалей. В интервью «России 24» после возвращения с турнира наш атлет поделился впечатлениями от своего выступления.

О звании лучшего спортсмена турнира, которое досталось Ноэ Понти

«Думаю, это вполне заслуженно, [что лучшим признали швейцарца Ноэ Понти]. Он проплыл больше дистанций, хотя суммарно медалей меньше, поставил больше рекордов — у него два мировых. А у меня как бы юниорские, которые сильно никому не нужны в этом мире, поэтому, я думаю, все это вполне заслуженно. Не сожалею».

Мирон Лифинцев выиграл пять золотых медалей на&nbsp;ЧМ в&nbsp;Будапеште. Россия триумфально завершила ЧМ: мировой рекорд в эстафете, пятое золото Лифинцева и второе место в общем зачете

Об ограничениях со стороны организаторов

«Ограничения никак мне не мешали — они были лояльные, обычные. Просто делайте свое дело молча, а я всегда так и делаю. Я буду только рад, если меня каждый раз после дистанции будут звать на интервью, где надо не говорить, а просто показаться народу. Мне это было даже на руку. Не скажу, чтобы эти ограничения на нас как-то сказывались, они просто существовали, и окей.

На своем первом награждении, на стометровке, я не знал, какой гимн будет играть. Понимал — точно не российский. Я был самую малость удивлен, что это был гимн World Aquatics. Если честно, не знал о его существовании. Он вызвал у меня улыбку. Он забавный, меня это улыбнуло».

Фото Global Look Press

Самая ценная медаль

«Честно говоря, самая ценная — это стометровка. Это олимпийская дистанция. Мы говорим про короткие бассейны: «полтинник» — это был приятный бонус. А вот стометровка — понимал, что это моя дистанция — золотая середина между 200 и 50. Для меня это более ценная награда, а все остальные — они больше принесли именно эмоций.

Медали в эстафетах — это отдельная категория. Они вызвали полный спектр чувств: отчаяние, грусть, переживание, счастье. И все это происходило за какие-то минуты и секунды. Это было действительно незабываемо».

Об общении с иностранцами

«Не сказать, чтобы многие были прямо рады [возвращению россиян], но они не относились к нам плохо. Многие зарубежные спортсмены меня поздравляли, очень многие — даже те, от кого я не ожидал. Я был очень приятно удивлен. Все относились к нам по-хорошему: никто не ругался, не говорил плохих вещей. Приняли как нейтральных атлетов».

Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев и&nbsp;Мирон Лифинцев завоевали золото в&nbsp;комбинированной эстафете 4 по&nbsp;100 метров на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;плаванию на&nbsp;короткой воде в&nbsp;Будапеште. Красивое возвращение российских пловцов. Супергерой Лифинцев и мировой рекорд в эстафете

Как проходил отбор на ЧМ

«Мы узнали, что будем отбираться перед чемпионатом России, где-то за неделю, возможно. Все оказались удивлены, в смешанных эмоциях, потому что не знали, как планируется организовать поездку — ждать ли финансирования. Тогда еще не утвердили, что мы поедем. Лично для меня приоритет стоял просто хорошо проплыть на России. Потом было приятным бонусом действительно поехать на чемпионат мира».

Плавание
Мирон Лифинцев
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