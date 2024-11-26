Почти все звезды российского плавания отобрались на ЧМ. Правда, нейтральный статус есть пока только у единиц

Итоги чемпионата России на короткой воде, который неожиданно стал отборочным к декабрьскому ЧМ в Будапеште.

В Санкт-Петербурге подошел к концу чемпионат России по плаванию в бассейне 25 м: 900 спортсменов разыграли 48 медалей. Но самое главное, что старты в Северной столице дали нашим ведущим спортсменам возможность отобраться на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 15 декабря в столице Венгрии. Сами пловцы узнали об этом незадолго до выхода на дорожку, но при этом показали очень достойные результаты: несколько рекордов России и два лучших результата сезона в мире.

28 фамилий

Напомним, что в первый день соревнований радостной новостью наших пловцов порадовал новый президент объединенной Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин: «Этот старт является квалификационным для соревнований на чемпионат мира в Будапеште. Я считаю, что то затишье на мировой арене, которое было последний год, должно прерваться нашими громкими победами. Поэтому я хочу вам пожелать красивых стартов и новых личных рекордов!» — поприветствовал участников Дмитрий Аркадьевич.

В итоге норматив выполнили 28 спортсменов, в том числе главные звезды российского плавания — шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, рекордсменка мира Евгения Чикунова, призер ЧМ Кирилл Пригода. Еще один призер ЧМ Андрей Минаков сделал это на этапе Кубка мира в Южной Корее.

Также в норматив ЧМ уложились: Роман Акимов, Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Илья Бородин, Алина Гайфутдинова, Софья Дьякова, Дмитрий Жаворонков, Александр Жигалов, Дарья Клепикова, Олег Костин, Егор Корнев, Савелий Лузин, Мирон Лифинцев, Кирилл Мартынычев, Ксения Мишарина, Дмитрий Савенко, Павел Самусенко, Милана Степанова, Алексей Сударев, Арина Суркова, Дарья Трофимова, Алексей Ткачев, Роман Шевляков, Александр Щеголев.

При этом нейтральный статус имеют лишь единицы из этого списка, но из-за послаблений World Aquatics, вполне могут получить его в ближайшие две недели.

Кирилл Пригода. Фото Алексей Савченко/ВФП

Рекорды Лузина и Пригоды

Главной интригой ЧР считалось, сможет ли Юлия Ефимова выполнить норматив на 100 м и 200 м брассом (перед стартом она призналась, что не была готова к тому, что именно в Петербурге будет отбор). И если на «сотке» наша самая титулованная пловчиха смогла выполнить норматив «А» для отбора на ЧМ с точностью до сотой секунды (1:05.28), то на 200 м выполнила норматив «А» с запасом.

«Я расплываюсь, — призналась в интервью «Матч ТВ» Ефимова. — И все это знают прекрасно. Очень жаль, что у меня не получилось поехать по этапам Кубка мира. Я была бы тут в другой форме. Это реально видно по ходу соревнований — несмотря на то, какая у меня нагрузка, что у меня не было никакой подготовки. И все равно я расплываюсь. Значит, все еще могу».

Первой же в обоих заплывах (100 м и 200 м), а также на дистанции 50 м (тут Ефимова была третьей) ожидаемо стала Евгения Чикунова, которая наконец-то решила получить нейтральный статус. О том, что 20-летняя вице-чемпионка мира сильнее всех на внутренних стартах, понятно уже несколько лет. «Считаю, это неплохой навык — ориентироваться только на себя, — рассказывала в интервью «СЭ» Чикунова. — Плыть исходя из своих сил, своих ощущений. Поэтому тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами».

Важный результат в мужском заплыве на 100 м брассом показал Кирилл Пригода. Он обновил свой рекорд России, установленный в 2017 году. Чемпион России улучшил собственное лучшее время на 0,07 секунды (56,02 против 55,95) и стал всего 10-м человеком в истории, которому удалось проплыть дистанцию быстрее 56 секунд . Однако в заплыве Кирилл стал лишь вторым, уступив рекордсмену и чемпиону мира Илье Шимановичу из Белоруссии. Серебряным призером чемпионата России стал Олег Костин, бронза у Ивана Кожакина. Покорился Пригоде и заплыв на 200 м.

Еще один рекорд состоялся на дистанции 800 м вольным стилем. Сразу два участника заплыва финишировали быстрее рекордного времени Александра Степанова. Чемпионом и рекордсменом России стал Савелий Лузин, финишировавший со временем 7:33.97, Кирилл Мартынычев стал вторым, показав результат 7:34.21, бронза у Ивана Моргуна.

«Первый взрослый рекорд, до этого было два юношеских на 400 и 800 метров, — отметил Савелий Лузин. — Ощущения классные, словами даже не передать, очень рад. Чувствуется, что это уже другой уровень. В заплыве у нас была сильная конкуренция, Кирилл Мартынычев лидировал большую часть дистанции. Отчасти мой результат получился благодаря ему, он был ориентиром. Кирилл тоже проплыл быстрее рекорда России, он молодец. Я с самого детства плаваю в коротком бассейне, в моем родном городе 25-метровый бассейн. Поэтому короткая вода мне больше нравится. В 50-метровом бассейне плыть длинные дистанции, конечно, чуть-чуть тяжелее».

Илья Бородин. Фото Алексей Савченко/ВФП

Обошел Маршана

В Северной столице был показан и лучший результат сезона в мире в заплыве на 100 м на спине среди мужчин. Сделал это двукратный призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников. Действующий рекордсмен Европы на этой дистанции показал выдающиеся 49,29. Мирон Лифинцев и Павел Самусенко на втором и третьем местах соответственно. «Не делаю упор на какую-то конкретную дистанцию, плыву для себя, а там что лучше получится», — признался Колесников.

В четвертый день ЧР Климент также выиграл золотую медаль на дистанции 100 м комплексом, а второе золото за вечер завоевал на дистанции 50 м на спине. При этом в Будапешт Колесников не собирается. Главный тренер сборной России Сергей Чепик объяснил это тем, что титулованный спортсмен испытывает проблемы со здоровьем, а именно недомогание в кисти правой руки.

Также лучший результат сезон в мире показал Илья Бородин. Дистанцию 400 м комплексом 21-летний уроженец Брянска преодолел за 3 минуты 57,67 секунды. По этому показателю Бородин превзошел победителя Олимпийских игр в Париже Леона Маршана, который на этапе Кубка мира в октябре показал результат 3 минуты 58,30 секунды. Отметим, что Илья является победителем чемпионата Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексным плаванием. На чемпионате мира на короткой воде в 2021 году на той же дистанции он завоевал серебро.

Победительницей на «королевской» стометровке вольным стилем стала Дарья Клепикова, серебро у Дарьи Трофимовой, замкнула тройку лидеров Яна Шакирова. «Подготовка сложилась не совсем хорошо: болела, было много переживаний из-за этого, — поделилась с журналистами Дарья Клепикова. — Сейчас все складывается как надо, что для меня удивительно. Есть еще много ошибок, но результат хороший. Если сравнивать результаты с прошлым годом, то показываем более быстрые секунды, у нас хорошая конкуренция».