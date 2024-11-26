Интервью человека, который может представить Россию уже на ближайшем чемпионате мира.

В Санкт-Петербурге завершается чемпионат России по плаванию на короткой воде, но грузить вас протоколами и раскладами не будем. Сам герой интервью трезво оценивает вид спорта и говорит, что вряд ли стал бы смотреть турнир от начала до конца.

Гораздо интереснее человеческие судьбы, и вот тут у 27-летнего чемпиона России на 100 метрах брассом Ивана Кожакина невероятный набор. Врачи прогнозировали смерть при родах, но он родился; вырос и до сих пор тренируется в Магадане; консервативный протестант по вероисповеданию; получил нейтральный статус и по результатам в брассе входит либо в топ-10 мира, либо рядом.

От Большого взрыва до Игр дружбы, от ГУЛАГа до смысла свадьбы — с ним было о чем поговорить.

На Олимпиаду в Париж поехать было можно

— Иван, ты получил нейтральный статус. Почему решился?

— Когда стало известно, что другие ребята — Андрей Минаков, Ника Годун — получают нейтральный статус, причем под «присмотром» Всероссийской федерации плавания, я тоже решил податься. Для меня отправной точкой стало мнение Центра спортивной подготовки и Департамента физкультуры и спорта Магаданской области, потому что переживал лишиться поддержки на местном уровне. В сентябре 2023-го на собрании Олимпийского комитета дали понять, что страна поддерживает российских спортсменов, а не нейтральных, что в приоритете Игры дружбы.

Позже периодически появлялись мысли о получении статуса, особенно когда в мае на чемпионате России легко проплыл по отборочному времени и можно было смело ехать на Олимпиаду. Но надо было искать старты и заморачиваться, я бы физически не успел это сделать.

— Как вообще выглядело получение статуса?

— Прислали электронную Google-форму, в ней ставишь пунктики, даешь ссылки на свои соцсети, есть отдельный вопрос, высказывались ли вы где-либо в поддержку военных действий. И в конце спрашивают, согласен ли я с рекомендациями World Aquatics по участию нейтральных спортсменов в соревнованиях — документ, который есть в свободном доступе и в котором нет ничего про осуждение действий государства. Через пять дней прислали, что все подтвердили. Я, наверное, самый чистый, у меня нечего проверять.

— Трагедия русского спортсмена сейчас в том, что он зажат с двух сторон. Получил статус — предатель. Но при этом подался на Олимпиаду — тебя срезал МОК по надуманным причинам.

— Действительно, это палка о двух концах. Правильная позиция — не осуждать ни одну из позиций. Берем Женю Рылова (не претендует на нейтральный статус. - Прим. «СЭ») — он двукратный олимпийский чемпион. У него и цели другие, и мнение свое, мнение стоит уважать. Климента Колесникова тоже не так влекут международные старты. Их видение соответствует их положению. Я же ни разу не выезжал на международные соревнования, кроме этапа Кубка мира в Казани в 2021 году. Нигде еще не был, и так как я из Магадана, то должен суетиться раньше и больше остальных.

— Давила мысль о том, что коллектив может не понять?

— Из-за нашей отдаленности я за всю карьеру ни разу не был на озере Круглом с ребятами и не тренировался с ними. Приезжаю на чемпионат России — мы с ними прекрасно общаемся, многие по-человечески нравятся мне, особенно брассисты. Но зависимости от их мнения у меня нет. Я первый чемпион России с Дальнего Востока за всю историю и буду продолжать сражаться за свою карьеру.

— Непонятная ситуация с Играми дружбы: никто не говорит, когда они будут.

— Для меня как магаданца это еще критичнее. Вся наша подготовка строится заранее под определенный старт, билеты дорогие. Например, мы запланировали сборы в Бресте, хотели там плавать месяц, а потом поехать выступать в Екатеринбург на Игры. Даже пропустили Кубок Балтики, то есть я потенциально жертвовал стартом, на котором мог заработать деньги. А получилось так, что и на Балтику не съездил, и Играм дружбы до свидания. Не могу сказать, что это прям сильно ударило по мне. Мой девиз — маленькие цели воплощают большую мечту. Была микроцель — чемпионство, выполнили, теперь стремимся к рекорду России и отбору на чемпионат мира в Сингапуре.

Получение нейтрального статуса — история, которая не затрагивает в целом российское плавание. Да, я чемпион России, но лично я решил, что карьера одна, у меня есть цели на будущее. Если не сделаю этого сейчас, не смогу подняться дальше по лестнице. У меня не так много времени, мне 27 лет, но чувствую я себя юниором, хочу пахать и пробовать себя в мировом плавании. Есть гештальт, который надо закрывать. Дай Бог, чтобы до 2028 года все было хорошо, поэтому нейтральный статус я получал под Сингапур 2025 года, делаю это суперзаранее. Как мы обычно делаем в Магадане. (Смеется.)

— Нет ощущения, что это нужно было делать до Парижа?

— Когда Юля [Ефимова] начала всем этим заниматься, появилось чувство: «Блин, круто было б съездить и выступить!» Но в 2028-м в Америке будто получится еще более классный опыт. Если и испытывать уровень Олимпийских игр, то делать это на пике. Но это уже отговорки, конечно. Можно было сделать это и в 2024-м, и в 2028-м.

— Тебе и из Магадана до Лос-Анджелеса недалеко. Переплыл бы Тихий океан ради такого?

— (Смеется.) Как это устроено — отец летал в Америку в 2006 году, восемь часов Магадан — Москва, 14 часов из Москвы в США. Ничего, потерпим, если получится отобраться, жаловаться точно не будем.

Фото ВФП

Период ГУЛАГа был — память о нем, надеюсь, никто не заберет

— Ты упираешь на то, что ты магаданец. Прямо живешь там и не собираешься уезжать? Есть ощущение, что этот регион... вымирает.

— Да, живу, и если куда-то уезжаю, то только на сборы буквально за неделю до соревнований. Есть люди, которые живут сборами, а в Магадан приезжают буквально на недельку, как Саша Кустова. У меня другая история. Он держит тем, что это моя родина, я кайфую от того, что я магаданец. Отец привел меня в 4 года в бассейн, я с ним начал, с ним продолжаю и с ним хочу всего достичь. Как 20 лет назад у меня была подготовка в бассейне на Парковой 1967 года постройки, так она и продолжается.

23 года я уже плаваю в этом бассейне, сильно ничего у меня не поменялось в плане обустройства. В этом же кайф. У ребят какое-то медицинское обеспечение, гидроканалы, куча каких-то возможностей... Конечно, в России есть такие же бассейны, как у меня, и многие в них тренируются. Но сам факт того, что без особых условий ты продолжаешь развиваться и совершенствоваться, добиваться успеха, доказывая, что даже из такого отдаленного места можно чего-то достичь — эта мысль меня держит. И в тренерстве она тоже меня будет держать.

— Думаешь, чтобы угнаться за соперниками на международном уровне, тебе не придется переезжать?

— Как будто ничего сильно не поменяется. Меня один раз за всю жизнь позвали в Хабаровск, выступать за ФСБ — я отказался, сказал, что у меня своя карьера, я не смогу сейчас куда-то устраиваться и работать. Если и менять место жительства, то точно не на Хабаровск. (Смеется.) Не хочу зарекаться, что мне не предложат что-то очень крутое и я откажусь.

Я семейный человек, у меня есть жена и ребенок, я несу за них ответственность и не буду ставить приоритетом свои мечты в ущерб семье. Если кто-то предложит выступать и обеспечит, рассмотрю предложение. Я не смогу уехать один, не могу долго сидеть на сборах, не хочется терять годы, проведенные с семьей. Даже уезжая на две недели, чувствую, что ребенок за это время растет, иногда даже слезы от того, что теряешь эти дни. Я как-то попробовал привезти на соревнования ребенка, это было очень сложно. Спортивная деятельность должна быть отделена от семейной жизни.

— В Охотском море когда-нибудь плавал?

— Я даже в теплых морях не купаюсь особо. Мне за год воды хватает, поэтому не тянет. (Смеется.) В Магадане же море не прогревается. В детстве и на рыбалку ездили, и купались, были рисковее, сейчас уже такого желания нет.

— Магадан известен как место бывшего ГУЛАГа, хотя, может, это уже стереотип. На месте чувствуется?

— Воспринимать Магадан только как ГУЛАГ — пережиток прошлого, конечно. Но если выезжаешь из города и проезжаешь по всем поселкам в районе 300-400 километров, там действительно можно прочувствовать атмосферу мест, куда ссылали людей. Но это все уже в прошлом, в самом Магадане тебе уже не скажут, мол, город на костях, сюда ссылали людей. Память у нас, надеюсь, никто не заберет, этот период истории был, мы не отрицаем. Но в том числе поэтому Магадан — город интеллигенции, это собрание людей со всего Союза, туда ссылали поэтов, ученых. И люди образованные, добрые, отзывчивые. Уезжающих из Магадана тянет обратно, и тянут именно теплые люди.

Фото соцсети

Говорил будущей жене: «Если хочешь быть со мной, приходи сначала ко Христу»

— Свадьба в Магадане зимой — как это проходит?

— Как верующему человеку мне было важно не где-то расписаться, а именно перед Богом заключить завет с женой и пообещать не только ей, но и Богу, что это раз и навсегда. Мне это прививали с самого детства. Не было банкетов, на следующий день мы уехали на Мальдивы. Я не хотел тратить все, что накопил, на гостей, это был мой и ее праздник. Венчание очень красивое, гостей накормили, но все-таки мы больше наслаждались друг другом в путешествии. На фотосессии была, конечно, шубка у жены, но не особо она согревала, температура была минусовая. Так что жена в самолете сидела с отмороженным носом. (Смеется.)

— Среди молодых быть верующим будто не модно, и разводов у нас вроде бы 70 процентов. Не удивляются ровесники?

— Я этого не скрываю, но никто и не расспрашивает про это. Про браки — да, есть такая тенденция, я ее понимаю, все христианское сообщество тоже. Цикличность и человеческую историю никто не отменял. Мир развращается, что поделать.

— Правильно понимаю, что ты прямо в церковь по воскресеньям ходишь?

— Христианство — это три большие группы — православные, католики и протестанты. Я протестант-евангелист. Верующий не в том смысле, что, когда сложный период в жизни, свечку приду поставить. Я прямо с раннего детства в этом, Господь для меня — самая важная часть моей жизни.

— В Магадане есть евангелические храмы?

— Да, несколько. В советское время приехали с Украины в Магадан братья, как их называют, они начали на дому собираться, потом его преобразовали в храм. Приезжали немцы, у них тоже было свое огромное строение, все сохранилось в прекрасном состоянии. Мой отец — пастор той церкви, в которую я хожу с братом с детства. Личное знакомство с Христом происходит у каждого в жизни. Детям верующих родителей даже сложнее, им хочется попробовать что-то другое.

Личное знакомство пришло во многом из-за моей жены, которая была далека от всего этого. Когда познакомился с ней, понял: если ты верующий, нужно найти верующую жену, потому что люди с разными ценностями и фундаментом рано или поздно разойдутся. И осознал, что должен познакомить ее с Богом, если хочу, чтобы она была моей женой. Возможно, это звучит жестко. Но я не мог это делать насильно. Парень обычно добивается девушку, что-то для нее делает. А тут было, получается, наоборот. Говорил: «Если хочешь быть со мной, приходи сначала ко Христу».

— Шантаж.

— Конечно, все было намного сложнее и эмоциональнее. Вообще это был самый трудный период в моей жизни. Чтобы ей рассказывать о Боге, я и сам должен был верить в то, о чем говорю. Cтал погружаться, и там произошло это искреннее знакомство.

До брака мы не встречались в том понимании, которое принято сейчас в мире, не было никакой половой жизни. Ведь все начинается с брака. У нее было понимание, что брак — это хеппи-энд после долгих встреч.

Иван Кожакин с женой. Фото соцсети

— Сочетались через сколько после знакомства?

— Полтора года. В 2019 году осенью познакомились — и мы просто общались. У нее в голове все ломалось, ведь хочется и того и другого... Но постепенно приходишь к тому, что все это можно делать в браке, с него как раз все начинается. У нас нет варианта развода в семье.

— Я бы даже после свадьбы не был уверен.

— Это те самые разрушающиеся ценности нынешнего мира. Если берешь на себя ответственность, то берешь ее и за другого человека. Вы притираетесь друг к дружке и проходите этот жизненный путь вместе. Только когда я стал на сто процентов уверен в том, что она готова следовать за Христом, — сделал ей предложение. Жена была крещеная, но если в православии крестят детьми, то у нас к этому подходят осознанно, ближе к 18 годам, понимая заложенный в это смысл. Потому что крещение — это обещание Богу жить по Его воле, а маленький ребенок не может дать такого обещания. Моя жена приняла решение в осознанном возрасте, через пару недель после этого я сделал предложение.

— Мне всегда казалось, что протестантизм — самая либеральная религия. Получается, не совсем так.

— Есть много разных направлений. Я тяготею к консерватизму, хотя традиции меняются, все становится более мягким, в требованиях 1980-х годов нельзя было верхнюю пуговицу в церкви расстегивать, это считалось вульгарным. Я не буду говорить, что правильно, а что нет, скорее я просто нашел себя в этом. Это пошло еще от родителей.

— Ты сейчас ешь десерт перед соревнованиями, получил нейтральный статус. Но запрет на это тоже можно оправдать какими-нибудь догмами. Где грань?

— Хороший вопрос. Многие говорят, что христианство ограничивает, но я думаю по-другому. Если к нам подойдет официант и расскажет о правилах этого кафе, мы же не встанем в позу и не будем спорить. Либо нас попросят уйти. Кто бы что ни говорил про Большие взрывы, у Вселенной есть Создатель, это научно доказано. У Создателя есть свои правила, которые не ограничивают человека, а направлены на то, чтобы он максимально хорошо провел свою жизнь и не навредил себе. Люди стали нарушать закон — есть свинину и другую запрещенную пищу, заключать однополые браки. Пришли новые болезни, войны. И в этом виноваты люди, а не Создатель.

Спорт нельзя с этим сравнивать — это более узкая история, ее нужно рассматривать в другом формате. Меня христианство не ограничивает. Цель — спасение после нашей смерти, но спасаются не хорошими делами по списку, а верой в Иисуса. Добрые дела и изменения в жизни — плоды веры. Но устроено все глубже.

— Насколько знаю, роды твоей мамы могли закончиться трагично.

— Это тоже вопрос веры, как раз христианская тема. Мама сильно заболела гепатитом, когда меня вынашивала. Ей сказали — надо лечиться, надо срочно убивать ребенка, потому что он убьет тебя. Рожать нельзя — умрут оба. Поставили перед выбором. Но родители пришли и сказали, что будем рожать. Когда маме делали кесарево, меня боялись доставать — боялись заразиться. Доставали щипцами. Меня поцарапали, когда доставали, было явное соприкосновение кровей. Но я не заразился. Еще год таскали по больницам, как рассказывали. Когда я родился, маме сказали: «Ждите, вам осталось жить две недели». Мне 27, слава Богу, все живы, у мамы внучки уже. Это действительно чудо.

— Чтобы закрыть эту тему: так Большой взрыв все-таки был?

— Я не могу на сто процентов ответить. Верю, что все было намного шире, может, и взрыв тоже был... Бог создал этот мир словом, как сказано в Евангелии, а человек просто не может это осознать и придумывает рациональное объяснение.

Фото соцсети

За то, что стал чемпионом России, не получил ни копейки

— Ты смотрел «Гран-при Москвы» по фигурному катанию с трибуны. Как вообще занесло?

— Я всегда смотрел зимние и летние Олимпиады. На фигурное катание пошли, потому что никогда не видели его вживую. Не могу сказать, что болею за какого-то спортсмена, Медведеву и Загитову... Слышал, что у них и у их фанатов эмоциональный батл, это невооруженным глазом видно, но меня не особо он интересует.

Любопытно было смотреть за пацанами, потому что все очень плотно. Бывает, что нравится смотреть какой-то спорт только на международной арене из-за высокой конкуренции, когда на уровне России нет ничего увлекательного. Я бы не стал от начала до конца смотреть чемпионат России по плаванию, наверное.

А тут не знаешь, кто выиграет, есть молодые пацаны, которые круто смотрятся. Мое почтение ребятам, которые сражаются между собой и делают шоу. Один проезжает произвольную на 190, другой — на 200. Решают сотые балла. Я даже угадал оценку Семененко! (Смеется.)

— И решает субъективный фактор.

— Да, люблю свой спорт за объективность, мне очень не нравится субъективность, но она добавляет споры и медийность. В плавании как подготовился — так и проплыл, от этого даже бывает скучно.

— А плаванием можно заработать на жизнь, особенно в Магадане?

— У нас довольно высокие цены, на продукты много тратишь, особенно когда ты семейный человек. Но я работаю на двух работах. Основная работа — спортсмен, вторая — тренерская деятельность. В сумме у меня выходит 120 тысяч в месяц, не скрываю. Сказать, что это много? Да нет.

— Это при том, что ты чемпион России.

— Я в сборной, но меня не берут на ставку в Центр спортивной подготовки страны. Почему? Не знаю. Говорят, квот нет, их мало. По документу они выдаются чемпионам мира и Олимпиады...

— Но на дворе 2024 год.

— Второй пункт — топ-10 мира по результатам. Я был седьмым на 50 метрах брассом и 11-м на «сотне». Из того, что я вижу сейчас, все делается для юниоров, даже ребята, которым 22-23, уже не молоды. Акцент на 17-19-летних, на их поддержке. Хотя это очень большая ошибка, на мой взгляд.

Моя личная позиция — в условиях ограниченности я бы, наоборот, сделал акцент на основную сборную. Сделал бы американскую историю с отбором на Олимпиаду — в Америке столько «плюшек» для основных сборников, отобравшихся! В прошлые годы нашу сборную расширили до топ-8 чемпионата России. Теперь там 100 человек, не всегда сильных, для них всех трудно что-то сделать... Лучше сделать топ-25 лидеров, выездных, продвигайте их медийно, помогайте распределением финансов.

Но на Игры БРИКС ездила юниорская сборная, заработали приличные призовые: 350 тысяч за первое место. Я, будучи чемпионом страны и выиграв финал Кубка России, не получил ни копейки, потому что распределение идет по очкам World Aquatics. И, если в мире есть один сильный гегемон, никто в России на ставку не попадет. В нашем случае это Адам Пити. В комплексе это Леон Маршан. У спинистов такого спортсмена нет, например.

Если что, я, конечно, готов делать все возможное, чтобы доказать свою необходимость сборной. Может, из-за своего магаданского патриотизма я не был никогда на озере Круглом и мне стоит туда съездить. Планирую. Просто хотелось бы диалога с федерацией, я настроен абсолютно конструктивно.

— Ты стараешься продвигаться за счет соцсетей, тебе даже накрутили ботов во время челленджа, так? Когда ты плыл столько же метров, сколько у тебя подписчиков.

— Спасибо им за внимание и потраченные деньги. (Смеется.) Увидел, как в американском интернете парень отжимался по числу подписчиков. Подумал, почему бы не начать плавать? Я делал, но история с накруткой сильно по мне ударила. Проплыву метры без проблем, но у меня подсела как-то мотивация, хотелось чисто развивать свои соцсети, по-настоящему. А накрутки убивают охваты... Но ко мне пришли 1700 человек!

Теперь хочется находить что-то новое, а для этого нужна команда. Иногда на тренировку приходил мой знакомый и помогал что-то отснять, это было гораздо легче, чем делать это в одиночку. Снимать после тренировки, когда ты мертвый, — это как пойти в магазин сытым. Но если я хочу развиваться в медиапространстве, это должно стать моей работой, которая бы приносила копеечку. На данный момент в России на моем уровне она ничего не принесет, нужно привлекать спонсоров. Пока бартер — просят прорекламировать шампунь или футболку...

— А это вообще исправляется?

— Не хватает общей подпитки от плавательного сообщества — чтобы мы друг друга продвигали. Вот Чикунова и Ефимова устроили батл по поводу «Спартака» и «Зенита» — это классно. Символично — девушки у нас на хоккей и футбол ходят, а я — на фигурное катание. (Смеется.) Но эти люди приносят плаванию медийность. Надолго ли их хватит, вот вопрос.

— При этом Женя от нейтрального статуса отказывается.

— У Жени есть принципы, и она их придерживается, не переобувается, уважаю ее за это. Да, обидно, что она сейчас не может реализоваться. Спортсмены, как Кейт Дуглас, шагают вперед, и важно использовать все моменты, в том числе и мировые старты, чтобы двигаться с ними. Женя словила кураж и установила грандиозный мировой рекорд здесь, у себя. Но нужно дальше развиваться.

Позицию Жени я уважаю. И никогда от пловцов критику такая позиция не получит. Только от диванных. Просто я считаю, что спортсмен должен решать все сейчас, потому что потом момент уже можно упустить. Да и вбиваешь в Google и видишь, что внимание к плаванию поднялось — нейтральный статус обсуждают. Это приятно, чего таить! Хотя я тоже тут критику словил за слова. Пошутил про «Президентский» бассейн в Магадане: «Бассейн похож на китайскую подделку». Сарказм не поняли, СМИ потащили заголовок наверх. Теперь я стараюсь быть осторожнее.

Дети высасывают энергию

— По итогам разговора не смог понять, как ты все успеваешь.

— Жена очень помогает, даже иногда плачет, не справляется со стрессом. Родственники помогают. Мы даже когда с отцом выезжаем на соревнования, группы продолжают плавать, мама подхватывает — денег за это не получаем, но тренировочный процесс прерывать нельзя.

Я пока в работу с детьми не могу полностью погрузиться. Они так высасывают энергию! Мне даже на дочь дома уже не хватает. Я люблю все объяснять математически, методики, макроциклы... Младшие ребята этого не понимают, тут не утонуть бы. (Смеется.) Поэтому больше подходит работа со старшими, если честно.

— А ты педагог официально?

— Конечно! Получал высшее и даже магистр инклюзивного образования! Учился у себя в Магадане, в СВГУ, но все же. Как говорится, у спортсмена карьера одна, а у тренера — много. В это хочу погрузиться полностью уже после завершения карьеры. В спорте у меня двигателем был папа, я смотрел на его достижения и хотел превзойти, как обычно бывает у сыновей. Благодаря нему учился даже 12 лет — после пятого класса перешел в пятый спортивный, инициатором открытия которого был отец. Словно двоечник. (Смеется.)

— Мечта сейчас какая?

— Олимпиада. В детстве, когда стоял с пацанами у бортика, мы мечтали, как в одни сотые на ней финишируем и делим золото. Теперь уже есть все шансы съездить посмотреть и посражаться с мировой элитой плавания. И это стало скорее целью. Тем более, судя по результатам, она абсолютно достижима. Нужно ставить маленькие цели, которые воплощают большую мечту.