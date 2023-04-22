Чикунова взяла новый рекорд мира на дистанции Ефимовой. Признает ли его FINA?

Пока действуют санкции, наши спортсмены соревнуются заочно.

Чемпионат России по плаванию. Казань

Женщины. 200 м, брасс

1. Евгения Чикунова — 2.17,55 (мировой рекорд)

2. Алина Змушко (Беларусь) — 2.26,19

3. Ирина Шваева — 2.28,56

18-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом. Евгения в пятницу вечером выиграла чемпионат России в Казани в этой дисциплине с результатом 2.17,55. Это более чем на секунду быстрее предыдущего рекорда мира — он на счету Татьяне Шонмакер из ЮАР. Чикунова — яркий представитель нового поколения российского плавания, которое должно было выйти на пик своих возможностей к Олимпиаде в Париже. Сейчас же у Евгении остается только один способ соревноваться с лучшими — заочно. Признает ли результат нашей спортсменки FINA?

Мировой рекорд на ЧР уже ставил Колесников, и FINA до сих пор его не признала

На чемпионате России в Казани под его конец произошло главное событие — Чикунова установила новый мировой рекорд. 200-метровку брассом Евгения проплыла за 2.17,55. Предыдущее достижение (2.18,95) принадлежало Татьяне Шонмакер из ЮАР и было зафиксировано на Олимпиаде-2020 в Токио. 18-летнюю Чикунову называют наследницей Юлии Ефимовой, ведь ранее за Ефимовой были лучшие результаты в женском брассе. Правда сейчас Юлию назвать действующей спортсменкой уже трудно, да и результаты Ефимовой явно последние пару лет не те, на которые мы все рассчитывали. Для Евгении же все только начинается — на дистанции 200 м брассом она уже становилась чемпионкой Европы-2021 на короткой воде и могла бы бороться за медали чемпионата мира. Но ограничения, наложенные на российский спорт, оставляют только одну лазейку для соперничества — дистанционное по секундам.

Всероссийская федерация плавания

Рекорд Чикуновой — не первый на чемпионатах России с февраля прошлого года. В ноябре 23 также в Казани на «Играх дружбы» Климент Колесников выиграл с мировым рекордом заплыв 50 метров на спине. Его результат — 22,11 секунды. Предыдущее достижение принадлежало французу Флорану Маноду, который в 2014 году в Дохе проплыл 50 метров на спине в 25-метровом бассейне за 22,22 секунды. Правда, если вы откроете официальный сайт FINA, то в списке рекордов до сих пор будет значится француз Маноду и его результат от 2014 года. Дело в том, что каждый рекорд должен быть еще утвержден Международной федерацией водных видов спорта (FINA). И в январе представители FINA уверяли, что у них не было времени на то, чтобы заняться изучением рекорда Колесникова.

Рекорды на внутренних чемпионатах устанавливаются регулярно

«Что касается процесса ратификации мировых рекордов, то рекорды, установленные в период, когда Климент Колесников проплыл 50 метров на спине 22 ноября 2022 года, все еще находятся на рассмотрении», — цитировал ТАСС представителя FINA. Справедливости ради, чиновники FINA также как не утвердили еще рекорд Климента, не успели ратифицировать и другие рекорды прошлой осени. В том числе те, что показаны на международных турнирах под эгидой FINA. По правилам организации рекорды мира могут быть установлены и на внутренних соревнованиях. Единственное, система электронного хронометража и длина бассейна должны быть сертифицированы. Так среди действующих сейчас рекордов есть результаты Сары Шестрем, показанные на чемпионате Швеции, в мировых рекордах держатся и заплывы на национальном отборе Канады, чемпионатах Турции, Австралии, Франции, Японии. Даже региональный чемпионат австралийского штата Виктория смог стать площадкой для мирового рекорда.

А вот на студенческих стартах в Америке шансов установить мировой рекорд нет, поскольку их бассейны используют ярдовую систему и отличаются по размеру от общепринятых. В Казани же с этим все должно быть в порядке — бассейн Дворца водных видов спорта принимал все важнейшие старты FINA. Казанские рекорды остаются валидными в шести дисциплинах, правда три из них установлены на футбольном стадионе в 2015 году. Поэтому процедура ратификации рекордов Колесникова и Чикуновой хоть и может проходить чуть дольше обычного поскольку была не под прямым надзором FINA. Но вот аргументов к отказу в сертификации или даже намеренном затягивании процесса у международной федерации нет. Рекорды, установленные на внутренних стартах для плавания не редкость, а прямых санкций против российского плавания не было — только лишь временное отстранение в качестве «защитных мер».

Всероссийская федерация плавания

15-летняя девушка из Казани выиграла три золотых медали

Так что Евгения должна быть спокойна — признание ее рекорда, скорее всего, вопрос времени. Да и главное сам факт того, что российское плавание остается конкурентоспособным. Как говорит Колесников, узнать о мировом рекорде все ведь в любом случае узнают! Чикунову поздравил министр спорта России Олег Матыцин, а от Всероссийской федерации плавания Евгению будет ждать денежная премия. ВФП пользуется тем, что плавание вид спорта, где пусть и с условностями, но вполне реально соревноваться заочно. Поэтому профильная федерация награждает своих спортсменов за результаты выше, чем у конкурентов на этой дистанции по ходу сезона. Это не главная и далеко не единственная, но все же важная мотивация для пловцов работать на пике формы.

Рекорд Чикуновой — главное событие ЧР-2023 в Казани, но не единственное которое стоит отметить. Для начала отметим статус соревнований. Чемпионат страны уже второй год проходит в открытом формате и на той же дистанции Евгении здорово себя показывает Алина Змушко из Белоруссии. Добавляет конкуренции россиянам и мировой рекордсмен Илья Шиманович, а также спинистка Анастасия Шкурдай. Но главные лица все те же. Чикунова помимо рекорда мира боролась и за звание лучшей по итогам всего ЧР. Она победила по кубковым очкам, но по медалям за счет эстафет на одну ее обошел Колесников — у Климента помимо четырех золотых еще одна бронза. Здорово себя показал Петр Жихарев, удивила 15-летняя местная Софья Дьякова — у нее три золотых награды. На своем уровне выступили Владислав Гринев и Анна Егорова. А вот для Евгения Рылова и Марии Каменевой турнир не самый удачный.