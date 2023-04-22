Чикунова взяла новый рекорд мира на дистанции Ефимовой. Признает ли его FINA?

Сегодня, 10:30
Чемпионат России по плаванию. Казань
Женщины. 200 м, брасс
1. Евгения Чикунова — 2.17,55 (мировой рекорд)
2. Алина Змушко (Беларусь) — 2.26,19
3. Ирина Шваева — 2.28,56
18-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом. Евгения в пятницу вечером выиграла чемпионат России в Казани в этой дисциплине с результатом 2.17,55. Это более чем на секунду быстрее предыдущего рекорда мира — он на счету Татьяне Шонмакер из ЮАР. Чикунова — яркий представитель нового поколения российского плавания, которое должно было выйти на пик своих возможностей к Олимпиаде в Париже. Сейчас же у Евгении остается только один способ соревноваться с лучшими — заочно. Признает ли результат нашей спортсменки FINA?
На чемпионате России в Казани под его конец произошло главное событие — Чикунова установила новый мировой рекорд. 200-метровку брассом Евгения проплыла за 2.17,55. Предыдущее достижение (2.18,95) принадлежало Татьяне Шонмакер из ЮАР и было зафиксировано на Олимпиаде-2020 в Токио. 18-летнюю Чикунову называют наследницей Юлии Ефимовой, ведь ранее за Ефимовой были лучшие результаты в женском брассе. Правда сейчас Юлию назвать действующей спортсменкой уже трудно, да и результаты Ефимовой явно последние пару лет не те, на которые мы все рассчитывали. Для Евгении же все только начинается — на дистанции 200 м брассом она уже становилась чемпионкой Европы-2021 на короткой воде и могла бы бороться за медали чемпионата мира. Но ограничения, наложенные на российский спорт, оставляют только одну лазейку для соперничества — дистанционное по секундам.
Рекорд Чикуновой — не первый на чемпионатах России с февраля прошлого года. В ноябре 23 также в Казани на «Играх дружбы» Климент Колесников выиграл с мировым рекордом заплыв 50 метров на спине. Его результат — 22,11 секунды. Предыдущее достижение принадлежало французу Флорану Маноду, который в 2014 году в Дохе проплыл 50 метров на спине в 25-метровом бассейне за 22,22 секунды. Правда, если вы откроете официальный сайт FINA, то в списке рекордов до сих пор будет значится француз Маноду и его результат от 2014 года. Дело в том, что каждый рекорд должен быть еще утвержден Международной федерацией водных видов спорта (FINA). И в январе представители FINA уверяли, что у них не было времени на то, чтобы заняться изучением рекорда Колесникова.
«Что касается процесса ратификации мировых рекордов, то рекорды, установленные в период, когда Климент Колесников проплыл 50 метров на спине 22 ноября 2022 года, все еще находятся на рассмотрении», — цитировал ТАСС представителя FINA. Справедливости ради, чиновники FINA также как не утвердили еще рекорд Климента, не успели ратифицировать и другие рекорды прошлой осени. В том числе те, что показаны на международных турнирах под эгидой FINA. По правилам организации рекорды мира могут быть установлены и на внутренних соревнованиях. Единственное, система электронного хронометража и длина бассейна должны быть сертифицированы. Так среди действующих сейчас рекордов есть результаты Сары Шестрем, показанные на чемпионате Швеции, в мировых рекордах держатся и заплывы на национальном отборе Канады, чемпионатах Турции, Австралии, Франции, Японии. Даже региональный чемпионат австралийского штата Виктория смог стать площадкой для мирового рекорда.
А вот на студенческих стартах в Америке шансов установить мировой рекорд нет, поскольку их бассейны используют ярдовую систему и отличаются по размеру от общепринятых. В Казани же с этим все должно быть в порядке — бассейн Дворца водных видов спорта принимал все важнейшие старты FINA. Казанские рекорды остаются валидными в шести дисциплинах, правда три из них установлены на футбольном стадионе в 2015 году. Поэтому процедура ратификации рекордов Колесникова и Чикуновой хоть и может проходить чуть дольше обычного поскольку была не под прямым надзором FINA. Но вот аргументов к отказу в сертификации или даже намеренном затягивании процесса у международной федерации нет. Рекорды, установленные на внутренних стартах для плавания не редкость, а прямых санкций против российского плавания не было — только лишь временное отстранение в качестве «защитных мер».
Так что Евгения должна быть спокойна — признание ее рекорда, скорее всего, вопрос времени. Да и главное сам факт того, что российское плавание остается конкурентоспособным. Как говорит Колесников, узнать о мировом рекорде все ведь в любом случае узнают! Чикунову поздравил министр спорта России Олег Матыцин, а от Всероссийской федерации плавания Евгению будет ждать денежная премия. ВФП пользуется тем, что плавание вид спорта, где пусть и с условностями, но вполне реально соревноваться заочно. Поэтому профильная федерация награждает своих спортсменов за результаты выше, чем у конкурентов на этой дистанции по ходу сезона. Это не главная и далеко не единственная, но все же важная мотивация для пловцов работать на пике формы.
Рекорд Чикуновой — главное событие ЧР-2023 в Казани, но не единственное которое стоит отметить. Для начала отметим статус соревнований. Чемпионат страны уже второй год проходит в открытом формате и на той же дистанции Евгении здорово себя показывает Алина Змушко из Белоруссии. Добавляет конкуренции россиянам и мировой рекордсмен Илья Шиманович, а также спинистка Анастасия Шкурдай. Но главные лица все те же. Чикунова помимо рекорда мира боролась и за звание лучшей по итогам всего ЧР. Она победила по кубковым очкам, но по медалям за счет эстафет на одну ее обошел Колесников — у Климента помимо четырех золотых еще одна бронза. Здорово себя показал Петр Жихарев, удивила 15-летняя местная Софья Дьякова — у нее три золотых награды. На своем уровне выступили Владислав Гринев и Анна Егорова. А вот для Евгения Рылова и Марии Каменевой турнир не самый удачный.