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«Не больше одного россиянина на дистанции». Неадекватное решение World Aquatics

Стали известны критерии World Aquatics к российским пловцам для допуска на соревнования
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российские пловцы и прыгуны в воду допущены до соревнований, но с глупыми ограничениями.

Всемирное бюро водных видов спорта согласовало критерии участия россиян и белорусов в своих стартах в качестве нейтральных спортсменов. Наши пловцы, прыгуны в воду и синхронистки оказались в числе последних спортсменов, находившихся в подвешенном состоянии. Федерация World Aquatics думала над рекомендациями МОК по ослаблению санкций более пяти месяцев — притом что решение об отстранении заняло у «водных чиновников» всего четыре недели. Результат долгих дебатов неприятно поразил — таких безумных правил получения нейтрального статуса нет ни в одном другом виде спорта.

Игра в молчанку

Ради выработки критериев работала целая комиссия во главе с начальником Panam Aquatics, представительницей Арубы Морин Крус. Она провела опрос среди сотен спортсменов (от юниоров до элиты), в результате которого 67 процентов респондентов высказались за возвращение россиян. Однако успеть до чемпионата мира, который состоялся в Будапеште в июле, не удалось. Медлительность комиссии привела к тому, что наши спортсмены пропустили второй важнейший турнир подряд. Чем вызвана такая неспешность, стало понятно лишь 4 сентября, когда World Aquatics обнародовала критерии допуска. Очевидно, что сочинение и обоснование таких невероятных правил действительно требовало напряженного мыслительного процесса.

Итак, отныне россияне и белорусы могут принимать участие в соревнованиях по водным видам спорта, но:

— только в нейтральном статусе, без флага и гимна;

— если конкретный спортсмен не имеет контракта с вооруженным силами или другими силовыми структурами;

— если конкретный спортсмен или тренер «не поддерживает конфликт на Украине»;

— только в индивидуальных соревнованиях (водное поло сразу отпадает, минусутся также эстафеты в плавании, синхронные прыжки в воду и командные старты прыгунов, и, что самое печальное — допущены только солистки в синхронном плавании);

— не более одного спортсмена от страны в заявке на каждую дисциплину;

— в экипировке простого белого цвета без отличительных национальных символов;

— без возможности появления перед СМИ на пресс-конференциях и в смешанных зонах;

— квалификационные результаты на крупнейшие турниры должны быть показаны за пределами России и Белоруссии;

— как минимум один из четырех обязательных допинг-тестов за 12 месяцев до подачи заявки тестов должен быть взят иностранной антидопинговой организацией.

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Если первые четыре пункта еще можно как-то соотнести с мартовскими рекомендациями МОК, то дальнейшие ограничения — это исключительное ноу-хау комиссии Морин Крус (которая также является подданной Нидерландов). За последние месяцы мы повидали разные трактовки критериев допуска — были среди них странные и оскорбительные. Но то, что придумали в World Aquatics иначе как идиотизмом назвать сложно. И самое тупое из этих решений — запрет на общение со СМИ.

Конечно, в федерации могут сказать, что таким образом они отрезают россиянам возможность заняться нежелательной пропагандой. Но зачем в таком случае перед оформлением заявки проходить фильтр на политическую нейтральность? Ведь известный своей позицией олимпийский чемпион Евгений Рылов не просочится через него в любом случае, а среди остальных россиян просто нет тех, кто способен на резкие заявления. Если же чиновники боятся резонанса от успехов представителей нашей страны, надо тогда вообще запретить россиянам выходить на подиум. Чего уж мелочиться.

Евгений Рылов.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Создание конкурентной и справедливой среды

Самое обидное в этой ситуации, что до февраля 2022 года Россия многократно выручала World Aquatics и лично президента этой федерации катарца Хусейна Аль-Мусаллама — и в качестве организатора различных стартов, и по другим вопросам. Однако, когда дело дошло до того, чтобы отплатить добром за добро, Аль-Мусаллама оказался заложником политической конъюнктуры. Понятно, что в плавании, которое является флагманом федерации, большую роль играют американцы и западные спонсоры. Однако на примере других организаций мы видим, как можно решать эти проблемы. Во всяком случае до того, чтобы внаглую затыкать рот нашим спортсменам, еще не додумался никто.

Еще в июле во время Всемирного конгресса по водным видам спорта в Фукуоке Аль-Мусаллам говорил, что выступает за отказ от дискриминации россиян, хотя этот вопрос является «сложным». «Всемирное бюро водных видов спорта признает преданность делу, целеустремленность и талант спортсменов независимо от их национальности, — прокомментировал критерии босс World Aquatics. — Несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаем свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого участника».

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Конечно, лучше плохие критерии, чем полный запрет на выступление. И, возможно, наши оппоненты специально придумывают дурацкие ограничения для того, чтобы спровоцировать Россию на разрыв с мировым спортом? Тогда все сложности отпадут сами собой. Ведь, помимо сложных санкционных моментов, есть еще позиция правительств западных стран, которые могут отказать нашим атлетам в визах на соревнования или придумать дополнительные требования — и тогда все творческие начинания комиссий по допуску придется сдать в утиль. Чем сложнее правила для нейтральных атлетов, тем меньше российских участников и меньше вероятность нарваться на неприятности с западными организаторами или на инциденты с отказом от рукопожатий.

Фото Global Look Press

Полная изоляция невозможна

В данный момент правила World Aquatics распространяются только на чемпионаты мира и другие старты, которые проводятся под эгидой федерации. Олимпиада в Париже к ним не относится. Однако велика вероятность того, что все локальные ограничения, действующие в разных видах спорта, в итоге будут перенесены и на Игры-2024. Глава МОК Томас Бах в своих интервью уже говорил о том, что не собирается неволить федерации, имеющие по поводу допуска россиян свое мнение — в частности World Athletics, которая выступает за полный бан наших спортсменов до завершения СВО.

Правда, накануне в разговоре с CNBC TV18 Бах заявил, что полная изоляции всех, у кого есть российский паспорт, «невозможна с точки зрения олимпийских ценностей, прав человека и Хартии МОК». Но тут же выразил готовность нарушить эту Хартию, запретив в Париже флаг России и не пустив на Игры-2024 российских атлетов, которые поддерживают СВО, имеют отношение к вооруженным силам или выступают в командных видах спорта. На все это накладывается и прозвучавшее накануне требование полной дисквалификации россиян со стороны олимпийских комитетов Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов.

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До сих пор с радикальными предложениями выступали в основном западные политики, представляющие госструктуры. Спортивные организации занимали более взвешенные позиции. Понятно, что о бойкотах ОИ речь не идет в любом случае, но политизированность скандинавов (которых наверняка поддержат украинцы, поляки и прибалты) вызывает искреннее сожаление. Ведь этим людям кажется, что их демарши — гражданская позиция и борьба за мир. Однако в такой бескомпромиссной уверенности в собственной правоте всегда есть другая сторона — когда ты не слышишь оппонентов, ты рано или поздно перестаешь слышать самого себя.

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