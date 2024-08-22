Эпатажный Сунь Янь вернулся на фоне скандала с допингом в китайском плавании. Ждем новых разборок?

Место олимпийского чемпиона в сборной пока под вопросом.

32-летний китайский пловец Сунь Янь известен не только спортивными достижениями, но и многочисленными выходками. При этом спортсмен — первый представитель своей страны, кому удалось взять золото Олимпиады в плавании. В деле Суня мы не видели больше четырех лет, когда в 2020-м его дисквалифицировали сначала на восемь лет, однако затем сократили срок отстранения вдвое. На Игры в Париж Сунь отобраться не успел, однако даже этот факт его стремление вернуться в спорт не сломил. Янь собирается выступить на региональных стартах в Китае, что с учетом его репутации на фоне скандала с китайскими пловцами выглядит интригующе.

Возвращение скандалиста для китайцев явно не к месту

К Сунь Яню можно относиться как угодно, только вот настолько интересных во всех смыслах фигур в плавании единицы. Пока что Янь даже ни разу не вышел на старт с момента окончания его допинговой дисквалификации, однако о возможном появлении в бассейне китайца пишут все мировые СМИ. Сунь заявился на региональные старты в Хэфэе. До национального чемпионата Китая из-за проблемного прошлого Яня пока что не допускают, поэтому он вынужден довольствоваться турнирами уровнем ниже. Удивляет, конечно, сам факт того, что пропустивший четыре с лишним года атлет в принципе находит в себе мотивацию для тренировок. Притом что видеть в сборной его не сильно хотят. В КНР действует негласный запрет на поддержку атлетов, которые были отстранены на год и более по допинговым делам.

Но Яня ничего не останавливает. Олимпийский чемпион Лондона-2012 всерьез говорит о своем желании представлять страну на Играх-2028 года в Лос-Анджелесе. Более того, он сильно поменял свое отношение к жизни. Женился, остепенился, стал вести себя в разы сдержаннее. Только вот мнение о себе он так быстро поменять не сможет. А ведь на китайское плавание сейчас и без того смотрят с изрядной долей скепсиса из-за триметазидинового скандала. Во время Олимпиады в Париже соперники открыто показывали свое неуважение к пловцам из КНР, причем даже к тем, кто в загрязненных пробах уличен не был. Что говорить о Сунь Яне, с которым и раньше никто не хотел даже стоять вместе на пьедестале, не то что жать ему руку.

Сунь Янь на слушании в CAS. Фото Global Look Press

Четыре года без соревновательного опыта

В первый раз столкнулся с антидопинговой системой Янь в 2014-м, как раз попавшись на триметазидине. Учитывая новые обстоятельства, тот случай, выданный его адвокатами за случайность, уже столь невинным не выглядит. Напомним, что перед Олимпиадой в Токио сразу 23 китайских пловца сдали положительные тесты на триметазидин, сердечный препарат, запрещенный кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). И хотя ВАДА согласилось с выводами китайского расследования, что положительные тесты были вызваны загрязнением из кухни отеля, инцидент бросил тень на репутацию Китая в этом виде спорта. А также стал предметом конфликта между ВАДА и американским USADA, ведь заокеанская сторона оказалась крайне недовольна подобной лояльностью к пловцам КНР. Нужно ли на этом фоне китайцам добавлять себе проблем, привлекая внимание громким именем Сунь Яня?

Тем более что существует формальная причина для отказа приглашать пловца в сборную — регламент министерства спорта страны, который ограничивает в правах получивших дисквалификацию за допинг за срок от года и больше. Да и физическое состояние пловца вызывает сомнения. Наверняка он находил варианты тренироваться, несмотря на выданный ВАДА запрет. Тем не менее отсутствие соревновательного опыта на протяжении столь долгого промежутка времени не могло никак не сказаться на его чувстве скорости, навыке сработать в касание и других аспектах живой контактной борьбы с равными по силе соперниками. Тем более что таковых он пока и не встретит — сразу после Олимпиады на не самый престижный турнир текущие лидеры китайской команды, включая рекордсмена мира Пана Чжале, не поедут.

Фото Global Look Press

Полноценные выводы можно будет делать, только увидев Яня в деле, и все же пока что слишком много «но», которые мешают новой встрече Суня с американцами и австралийцами. С другой стороны, представьте, какая будет напряженная атмосфера в бассейне — только ради этого стоит включить трансляцию.