Чемпион, которого вынудили молчать. Мирон Лифинцев отвечает своими результатами

18-летний россиянин — главный герой последнего месяца 2024 года в российском спорте.

Пловец из Выборга Мирон Лифинцев навряд ли попадет в списки лучших российских спортсменов 2024 года — просто потому, что почти все голосования уже закончились, а основные подвиги 18-летнего спортсмена пришлись на декабрь. Всего три недели назад юный спинист не сумел взять ни одной личной награды на чемпионате страны в Санкт-Петербурге, а теперь он — один из главных героев чемпионата мира на короткой воде в Будапеште, собравший уже три золота с шансами пополнить медальную коллекцию в ближайшие два дня. А еще благодаря Лифинцеву стал очевиден идиотизм правила World Aquatics, запрещающего нейтральным спортсменам общаться со СМИ на соревнованиях — якобы для «предотвращения пропагандистских высказываний».

Звенящая форма

«После завершения заплыва Лифинцев некоторое время разговаривал с организаторами, пытаясь выяснить, что ему делать дальше, — описывало испанское издание Relevo заминку после победы Мирона на дистанции в 100 метров на спине. — Обычно победители идут в зону общения с журналистами World Aquatics. Но, поскольку он российский спортсмен, ему дали указание просто пройти мимо. Лифинцев согласился, хотя ему понадобилось время, чтобы осознать — неужели на этом все после его победы? В итоге он подошел к журналисту, который представил его публике, но так и не смог сказать ни слова. Та же ситуация наблюдается в микст-зоне и на пресс-конференциях: «Соревнуйся, побеждай и молчи».

После триумфа на стометровке в среду 18-летний нейтральный россиянин выиграл в Будапеште еще и в составе смешанной комбинированной эстафеты, а в пятницу — стал чемпионом на дистанции в 50 метров. Теоретически Мирон в нынешней звенящей форме мог бы побороться за подиум и на 200 метрах на спине, но на этой дистанции от нашей команды выступят другие пловцы. На отборочном чемпионате России в Питере Лифинцев выиграл предварительные заплывы, но решил не стартовать в финале, сосредоточившись на эстафетах. Эстафеты и сейчас могут принести юниору-рекордсмену новые награды ЧМ — впереди комбинированная смешанная эстафета 4х100 м и мужская комбинированная эстафета 4х100 м.

Триумф Мирона в Будапеште сопровождают разговоры о том, что главное открытие года в российском плавании мог бы бороться и за медали Олимпиады-2024, если бы позиция руководства нашего спорта относительно выступления в нейтральном статусе изменилась бы чуть раньше. Действительно накануне Игр в Париже Мирон выполнил олимпийский норматив на дистанции 100 м на спине на международных соревнованиях в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) и отказался от олимпийского шанса исключительно по собственному (или не совсем по собственному) желанию. В апреле на большом чемпионате страны в Казани Лифинцев выиграл стометровку с юниорским рекордом мира (52,34), и с таким результатом занял бы на ОИ третье место после итальянца Томаса Чеккона (52,00) и китайца Сюй Цзяюя (52,32). Правда, тут надо, конечно, надо делать поправку на «медленную воду» Парижа.

Меньше слов — больше дела

К сожалению, в Будапеште сейчас нет ни Чеккона, ни Сюй Цзяюя, ни Климента Колесникова (который обыграл Мирона на недавнем ЧР в Питере). Так что сравниться с главными звездами мирового плавания на спине в личной дуэли Лифинцев сейчас, увы, не может. Вместе с тем, практически весь нынешний год юниор на равных бился на внутренних стартах с призером Олимпиады и чемпионата мира Колесниковым. Почему Климент не поехал на ЧМ в Венгрию — отдельная история (то ли из-за нежелания выступать в нейтральном статусе, то ли из-за усталости на финише сезона). Но на этапах Кубка страны противостояние двух элитных спинистов на стометровках далеко не всегда заканчивалось в пользу Климента.

После сенсационной победы в Казани над лидером Лифинцев обошел Колесникова еще и в финале Кубка России в Екатеринбурге и на Кубке Балтийского моря (том самом, где Евгению Чикунову объявляли «двукратной победительницей олимпийских чемпионок»). Противостояние двух титанов отечественного плавания на спине стало украшением сезона в России. Жаль только, что Мирон пока не слишком конкурентоспособен в вольном стиле, а из битвы спинистов на 50 и 100 метров постепенно выпал олимпийский чемпион Евгений Рылов. Последний тоже отсутствует в Будапеште — по спортивным причинам и из-за своей непримиримой позиции в отношении политический санкций и нейтрального статуса.

Некоторой альтернативой Олимпиады для Лифинцева теоретически могли бы стать Игры БРИКС, но на эти старты по общей договоренности были заявлены только юниоры. Конечно, без взрослых соперников Мирон блистал, выиграв три личных золота и еще два — в эстафетах. Но навряд ли это может стать таким поводом для гордости, как результаты нынешнего чемпионата мира. «Трансляцию из Будапешта смотрели всей семьей. Понимали, что он должен войти в тройку победителей, — рассказала в интервью «МК» мама трехкратного чемпиона мира Тамара Лифинцева. — Непосредственно перед заплывом мы с ним не созванивались: Мирона лучше не отвлекать. Он придерживается принципа «Меньше слов — больше дела». После выступления, конечно, пообщались. Но соревнования еще идут, у Мирона настрой на работу».

Фото Global Look Press

Все ограничения в собственной голове

У Лифинцева репутация невозмутимого и даже замкнутого парня, за которого главным образом говорят результаты (в Будапеште из-за запрета на общение с медиа это оказалось очень кстати). «Клим Колесников и Женя Рылове говорят, что я постоянно сижу какой-то грустный и зажатый. На самом деле я сосредоточен, я в своем внутреннем мире настраиваюсь на заплыв, — объяснял Мирон свое поведение в бассейне в интервью «Плаванию для всех». — Считаю, что если ты ментально не подготовлен, то даже при условии того, что готов физически и близко не сможешь показать результат, на который способен. Все ограничения в собственной голове. Я очень много работал над собой, чтобы снять их. Неоценимую помощь и поддержку в развитии ментальных качеств оказывает один из моих тренеров — Елена Юрьевна Кузнецова. А их тренерский тандем с Ольгой Николаевной Байдаловой, по-моему мнению, лучший в России, ибо результаты их работы говорят сами за себя».

Помимо вклада Кузнецовой и Байдаловой в свои успехи, Лифинцев постоянно подчеркивает роль Владимира Николаевича Сидорова. Именно к нему в питерский СШОР «Экран» в 2018 году попал юный талант после переезда из Выборга. К сожалению, главных успехов своего воспитанника этот специалист не дождался. Сначала из-за тяжелой болезни он передал Мирона другим тренерам, а в конце апреля нынешнего года — скончался на 74-м году жизни. «Это был мудрый человек и наставник, который очень много сделал для формирования меня и как спортсмена, и как личности, — рассказывает о своем тренере спортсмен. — Благодаря нему я не смотрел на тех же Колесникова и Рылова как на каких-то непобедимых титанов, а воспринимал их как обычных людей, но у которых чуть больше опыта. Хотя осознание этого момента пришло ко мне тоже далеко не сразу».

«У меня редкое, красивое, доброе, спокойное имя. Мне нравится. Брата у меня зовут Фадей, родители просто любят редкие имена, — рассказывал Мирон в интервью matchtv.ru в апреле этого года, комментируя в том числе свою привычку выступать с зажимом на носу, подобно синхронисткам. — До первого класса три года жил у бабушки в Черногории, каждый день ходил на море, плавал. Мой дядя там тренировал маленьких детей, видел, что мне нравится в воде бултыхаться. Там начал плавать на спине: чтобы вниз не смотреть. Боялся, что кто-то меня в воде цапнет. Когда в море плавал и приходилось опускать голову, водичка сильно заливалась в нос — что-то с перегородкой. Потом узнал о зажиме, решил попробовать выступать с ним. Если мне зажим убрать, можно 1-1,5 секунды к результату прибавлять. Плыву, воздух выходит, и положение уже не такое».

В элиту мирового плавание Лифинцев ворвался очень стремительно. Ведь чемпионат мира на короткой воде в Будапеште — это фактически первый его большой взрослый международный старт. Теперь, если не случится нового разворота в истории с нейтральными статусами, Мирону предстоит выдержать испытание славой, научиться справляться с давлением, и доказать, что его успех в Будапеште не был случайным. Главным стартом будущего года будет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, который намечен в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Там точно соберутся все или почти все сильнейшие. И задача минимум для юного россиянина — не затеряться в этой компании.