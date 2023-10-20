Ефимова вернулась из США в Россию и хочет выступать. Она верит в поездку на Олимпиаду в Париж

Какие у нашего многолетнего лидера шансы в дуэли против Чикуновой?

Одна из лучших пловчих страны в XXI веке Юлия Ефимова собирается вернуться в большой спорт. Последний раз в соревновательном бассейне мы видели шестикратную чемпионку мира больше двух лет назад. О завершении карьеры она не объявляла, наоборот, периодически появлялись разговоры о тренировочных планах. Правда, слухи о возвращении в спорт до последнего времени не сильно стыковались с реальностью. Ефимова наслаждалась жизнью в Америке и если и появлялась на фото в купальнике, то вероятнее всего — на одном из курортов. Но сейчас все серьезно — Ефимова готовится к чемпионату России в Санкт-Петербурге. Чего от нее там можно ожидать?

Вышла из длительного отпуска

Шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова официально возвращается! Увидим в деле Ефимову мы уже через месяц на чемпионате страны — он пройдет в Северной столице с 20 по 25 ноября. Об этом РИА «Новости Спорт» сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. «Ефимова действительно собирается выступить на чемпионате России, — сказал олимпийский чемпион. — Юлия талантливая спортсменка, не раз приносила сюрпризы».

Последний раз на плавательной дорожке мы ее видели еще осенью 2021 года, будто в другой жизни. Однако по мнению Владимира Валерьевича, сбрасывать со счетов Ефимову не стоит. «Долголетие в плавании сейчас уже не новость, поэтому если она соберется и сможет действительно провести полноценный тренировочный цикл, то выйдет на хороший результат, — добавил Сальников. — Но это все зависит от нее. Преподнесет ли она ту конкуренцию, которой девочкам не хватало, — увидим».

С уходом Юлии женский брасс в России практически полностью забрала себе Евгения Чикунова. Эта девушка, возможно, и вовсе сильнейшая в мире в этой дисциплине. По крайней мере, ей удается держать себя в форме и находить мотивацию даже в условиях запрета на крупные международные соревнования под эгидой World Aquatics. Чикунова в апреле этого года установила на ЧР в Казани мировой рекорд и, несмотря на санкции в адрес российского спорта, международной комиссии бывшей FINA пришлось его признать. Способна ли с такой Евгенией бороться Ефимова — большой вопрос. На который не может ответить пока и сама Юлия. «Это будет очень тяжело, — признает спортсменка. — Не знаю, готова ли я к таким скоростям или нет, но спорт — это не только скорости, это еще и психологическое давление».

Фото Global Look Press

Шансы Ефимовой выступить на ОИ в Париже близки к долям процента

Ефимова признает, что Чикунова смогла добиться тех высот, до которых никак не дотягивалась сама Юлия. Более того, не верила, что это в принципе возможно — проплыть двухсотметровку за 2 минуты 17 секунд, как от нее требовал тренер Дэвид Сало. Тем не менее сдаваться заранее не в ее стиле и бороться до конца она обещает. Анонсировала свое возвращение Ефимова еще в конце лета в беседе с порталом matchtv.ru.

В августе она рассказала, что вернулась в Россию из Америки и по крайней мере до декабря будет на Родине. Причем в буквальном смысле — в родном Волгодонске готовиться к ЧР под руководством самого чуткого тренера в мире. Своего отца. Правда, даже после этого интервью были сомнения, что мы вновь увидим выплывающую из воды розовую шапочку (неизменный атрибут своей экипировки Юлия тоже анонсировала).

Однако комментарий Сальникова говорит о серьезности намерений Ефимовой. Но в чем мотивация талантливой, но все-таки возрастной спортсменки? Что заставило ее в 31 год сменить светскую жизнь Калифорнии на бассейн Волгодонска? Мечта. Мечта об Олимпиаде. Юлия верит в небольшой, но все-таки шанс поехать на Олимпийские игры в Париж. Хотя понимает, что ситуация непростая, и морально готова к любому исходу. Поэтому заранее обещает не бросить тренировки, даже если не будет крупных международных стартов.

Ефимова во Франции летом 2024-го — это звучит пока как сказка. Для того чтобы она оказалась на Олимпиаде, должно сойтись сразу много факторов. МОК допустить россиян, наша федерация — отпустить своих спортсменов, да и сама Юлия получить олимпийскую квоту. Можно предположить, что место для наших брассисток в Париже будет всего одно, и пока что оно объективным образом принадлежит Чикуновой.

Более того, даже если Ефимова каким-то невероятным образом все-таки окажется среди участников ОИ-2024, шансы на медаль, а тем более победу после двухлетней паузы в 32 года близятся к единичным долям процента. Но, с другой стороны, сколько нас уже удивляла эта девушка и доказывала, что невозможное возможно?