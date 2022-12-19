Бразильский пловец в 42 года стал шестикратным чемпионом мира. А до этого избежал наказания за допинг

Николас Сантос второй год подряд стал самым возрастным чемпионом мира по плаванию. Правда, только на короткой воде.

42-летний бразильский пловец победил на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира-2022 по плаванию на короткой воде в Австралии. Он показал время 21,78 секунды. Таким образом, Николас Сантос стал самым возрастным чемпионом мира по плаванию — причем второй год подряд. И все это несмотря на то, что в его карьере была допинговая история. Но пловец в итоге получил минимальное наказание и смог продолжить свои выступления. А теперь продолжает бить новые рекорды и во второй раз в истории стал самым возрастным чемпионом мира по плаванию.

Николас Сантос. Фото AFP

Возраст

В 2021 году Сантос также становился лучшим в финале мирового первенства на 50 метров баттерфляем и самым возрастным чемпионом мира в 41 год. В 2017 году бразилец был старейшим призером чемпионата планеты, а в 2018 году побил подобный рекорд на этапе Кубка мира.

Заниматься плаванием Николас начал в возрасте трех лет. А первый чемпионат мира в его карьере был в далеком 2001 году. Тогда он не просто не задумывался о столь длительной карьере — он не воспринимал плавание всерьез. Первые годы он совмещал выступления кролем и баттерфляем, но впоследствии решил сконцентрироваться на дистанциях 50 метров баттерфляем.

Расцвет карьеры бразильца начался уже в достаточно солидном возрасте — 29 лет. В его годы Майкл Фелпс по общему числу олимпийских наград превзошел всех атлетов во всех видах спорта и установил огромное количество мировых рекордов. Но для Сантоса, как оказалось, все только начиналось.

Николас Сантос. Фото Global Look Press

Пик

В 2009 году Сантос установил рекорд Северной и Южной Америк на дистанции 50 м баттерфляем — 22,87 секунды. Спустя три года он впервые стал чемпионом мира на короткой воде. Но самые уникальные победы его ждали впереди. В 2018 году Николас стал самым возрастным чемпионом планеты по плаванию. На момент победы ему было 38 лет, 10 месяцев и 2 дня.

Спустя три года бразильцу удалось повторить свой успех уже в Абу-Даби. Он вновь победил на чемпионате мира на своей коронной дистанции 50 м баттерфляем в еще более солидном возрасте — 41 года, 10 месяцев и 6 дней. После своего триумфа спортсмен скромно отметил: «Возраст — это просто цифра».

Сейчас в Мельбурне Сантос вновь одержал победу — на этот раз ему было уже целых 42 года. Ему удалось также установить рекорд чемпионатов мира, преодолев дистанцию за 21,78 секунды. Буквально 0,04 секунды не хватило бразильцу, чтобы превзойти собственный мировой рекорд. После гонки он объявил о завершении карьеры, но она могла не быть такой долгой из-за допинговой истории.

Николас Сантос. Фото Global Look Press

Допинг

В 2011 году стало известно о том, что допинг-пробы сразу четырех бразильских пловцов дали положительный результат на фуросемид. Данное вещество само по себе не является допингом, но оно применяется, как правило, для выведения запрещенных веществ. Именно поэтому препарат запрещен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Бразильская федерация плавания приняла решение вынести предупреждение всем четырем спортсменам, среди которых был и Николас Сантос, и олимпийский чемпион Сезар Сьелу, и еще двое — Энрике Барбоза и Виникус Вакед. У нее было на то основание — пловцы заявили, что фуросемид содержался в пищевых добавках, которые были им официально рекомендованы.

Международная федерация водных видов спорта (FINA) была категорически не согласна с решением бразильской ассоциации и подала апелляцию в CAS. Слушание дела длилось почти шесть часов и закончилось в пользу спортсменов — суд не нашел доказательств того, что фуросемид использовался в качестве маскирующего средства. Троим пловцам, включая Сантоса, удалось избежать дисквалификаций. А вот Вакед был отстранен от соревнований на один год.