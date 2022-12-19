Великая советская пловчиха была любимой женой сына Сталина. Она не бросила его в тюрьме и приехала на похороны

Капитолина Васильева осталась вместе с Василием Сталиным — и в горе, и в радости.

Младший сын Иосифа Джугашвили (Сталина) Василий Сталин — личность неоднозначная. Через его судьбу легко проследить, как менялась в те годы страна и на семье «вождя народов» сказывались эти пертурбации. Скрасить не самые простые будни Василию помогали девушки. Он был настоящим ловеласом. В браке состоял четыре раза, а сколько было мимолетных романов, биографам и историкам остается только гадать... Тем не менее среди прочих выделяется одна романтическая история. Третьей женой Сталина-младшего являлась знаменитая пловчиха Капитолина Васильева. Лучшая спортсменка Союза и основоположник школы плавания в СССР. А также едва ли не самая верная супруга Василия.

Реальная жена у Василия Сталина была только одна

К моменту знакомства с Капитолиной Василий Сталин находился не в самом простом положении. Его отец был еще жив, поэтому «охранная грамота» в стране в его отношении действовала. Но, как отмечают дети семьи Джугашвили, к родным Иосиф Виссарионович порой относился более жестко, чем к подчиненным. Поэтому к 1949 году на военной карьере Василия был поставлен крест. Глава СССР уже не верил в великое будущее для своего сына. Василий же, в свою очередь, искал признания и поддержки, не находя их, спасался алкоголем и случайными связями. Юридически Капитолина Васильева никогда женой Сталина не была. Как и его предыдущая супруга Екатерина Тимошенко. С ней случилась коллизия — Василий женился на Тимошенко, так и не оформив развод с первой женой Галиной Бурдонской.

Так как двоеженство в СССР было под запретом, значит, и других супруг, кроме Бурдонской, у Василия Сталина официально не было. А Капитолина Васильева, как и прочие девушки в его жизни, оставалась всего лишь сожительницей. Эпизодом биографии, но таким ярким, что вычеркнуть из жизни его не получится. Известно о детстве Капитолины не много. Историки утверждают, что появилась на свет Васильева во Владимирской губернии, в небольшой деревне Меленки, незадолго до Октябрьской революции. Причем в родовой книге Васильева была с фамилией отца — Осипова. Васильева — фамилия матери, которую Капитолина решила принять в студенческие годы. По каким причинам, остается загадкой. Девушка с ранних лет была быстрой и сильной. Поэтому не удивительно, что увлеклась спортом, а затем поступила в Институт физической культуры имени Лесгафта в Ленинграде.

Знакомство на чемпионате СССР

Плаванием она начала заниматься на серьезном уровне еще в довоенные годы и на X чемпионате СССР стала второй в соревнованиях по плаванию на боку на 100 метров (была и такая дисциплина). Ждать победы на первенстве страны пришлось долгие семь лет. И вот на первом послевоенном чемпионате Союза в 1945-м она становится лучшей в кроле. Всего золото чемпионата СССР она брала 19 раз и больше 20 раз обновляла национальный рекорд. Помимо сверхкоротких дистанций, постепенно Капитолина осваивала также плавание на средние и длинные. С сыном «вождя народов» она познакомилась на пике своей спортивной карьеры. Правда, замужем до Василия она уже побывала — во время войны жила в Ереване, где познакомилась с местным офицером. Успела выиграть несколько закавказских турниров, но после войны вернулась обратно в Москву, и брак распался.

От первого мужа у Капитолины была дочь Лина — ее Василий принял как свою и дал ей отчество. Еще теплее детей Сталина-младшего от Бурдонской приняла Васильева. Своих собственных завести они так и не сумели, тем не менее ясельный шум в их квартире не умолкал. История их встречи — это искры и пламя. Василий, после того как потерял интерес к военной службе, увлекся спортом. Больше всего его интересовали футбол и хоккей. Но, вероятно, самый главный на тот момент спортивный менеджер страны не без интереса следил за всеми дисциплинами. В том числе решил посетить и чемпионат СССР по плаванию 1949 года. Там он и встретил Капитолину — роскошную девушку и непревзойденную чемпионку. Непонятно, что больше заинтересовало Сталина-младшего — то ли эффектная внешность, то ли ее выдающаяся скорость в бассейне.

Василий бил жену и запретил заниматься спортом

О своем происхождении Василий первое время новой возлюбленной не рассказывал, но кое о чем Капитолина наверняка догадывалась, то и дело подмечая вокруг себя агентов НКВД. Тем не менее навык красноречия и обаяния у Сталина-младшего всегда был развит, поэтому Капитолина быстро покорилась его напору. Правда, счастливой их совместную жизнь назвать было нельзя. Романтика длилась разве что первые три месяца, но затем начались проблемы. Супруг настоял на том, чтобы Капитолина оставила спорт, и лишил ее звания «Заслуженный мастер спорта». К тому же Василий снова начал пить, поднимал руку на жену и детей. Но Капитолина долго терпела свою незавидную судьбу, прощала мужа и была ласковой мачехой для детей. Сдалась буквально за месяц до смерти свекра, который всегда относился к своей неофициальной невестке благожелательно.

Васильева попросила у партийных боссов себе отдельную квартиру и в 1953 году съехала от мужа вместе с детьми. Невестке Сталина отказать не могли, поэтому обустроили ее быт по лучшим стандартам тех лет. Не трогали Капитолину и после смерти Иосифа Виссарионовича. В жизни Василия после этого начался сущий ад. К нему и так было много вопросов, он откровенно пользовался своим положением и часто совершал необдуманные поступки. Но для новой партийной элиты Василий был скорее грозным напоминанием о «вожде народов», от которого необходимо было избавиться. Тем более что отказываться от своего отца Сталин-младший не собирался. Василия арестовали и отправили во Владимирский централ под псевдонимом «Василий Павлович Васильев». То есть по фамилии последней на тот момент супруги. В тюрьме сын умершего вождя тяжело заболел и единственным спасением для него была Капитолина.

Единственная, кто поддерживал Сталина-младшего в тюрьме и ссылке

Васильева чаще прочих посещала Сталина. Периодически в тюремные палаты заходила и Галина Бурдонская, несколько раз бывала Екатерина Тимошенко, но Васильева минимум раз в неделю старалась посещать своего бывшего возлюбленного. По ее признанию, в тот момент она ему все простила и не могла смотреть, как власть отыгрывается за действия отца на его сыне. Но сам Василий, человек сложного характера, принять тепло от Капитолины должным образом не мог. В частности, в показаниях следствию он именно на Васильеву возложил ответственность за строительство первого в СССР 50-метрового бассейна. Данный факт был одной из причин заключения под стражу, ведь спортивный объект международного уровня построили... на авиабазе. Тем не менее только от нее заключенный мог получить паек, отличный от арестантского, поэтому в переписке на встречах он все же настаивал. Хотя прилюдно женой никогда более не называл.

«Нахожусь: город Владимир (Владимирская тюрьма). По приезде обратиться надо к начальнику тюрьмы или его заместителю, — писал Василий Сталин (вернее, уже Василий Павлович Васильев). — Это письмо предъявить, и оно сослужит службу пропуска. Короче, меня вызовут. Добираться из Москвы можно: автобусом — 5 часов езды, поездом — 6 часов езды. Автомашиной — 3 часа езды. Хорошо бы тебе приехать вместе со Светланой. Но если она не сможет... приезжай одна, не оттягивай приезд из-за нее. Захвати для меня денег. Без денег здесь туго. Купи сигареты «Ароматные» (пачек 100), и спички, и сахару... Ни с кем, даже с родными, пока не говори ни о чем... Сначала нужно повидаться. Жду, Василь. 9 января 1956 года». В тюрьме Василий Сталин по собственной просьбе работал механиком на хозяйственном дворе. По словам очевидцев, работу токаря выполнял добросовестно и даже шел в опережение графика.

После разрыва с Василием работала еще 20 лет и подготовила сборную страны

Правда, даже профильные инструменты для работы предоставлять Василию Сталину отказались — в итоге их везла из Москвы Капитолина. Два неподъемных чемодана с резцами, фрезами и другими приспособлениями для токарного станка — что это, если не любовь вопреки всему? Несмотря на то что дальше в судьбе Василия будет и новая гражданская супруга, и несколько мимолетных романов, новые суды, обыски, тюрьма и ссылка в Казань, единственным человеком, который все это время будет оставаться рядом, была, пожалуй, Капитолина Васильева. Она также была одной из немногих, кто провожал сына Сталина в последний путь на казанском кладбище 19 марта 1962 года. Похоронен он был без воинских и иных почестей и лишнего внимания. Но главная женщина в его жизни пропустить прощание с бывшим мужем не могла.

Капитолина Васильева прожила долгую жизнь — умерла в возрасте 87 лет в 2006 году в Москве. И не забросила спорт, в свободное от попыток спасти непутевого возлюбленного время она работала тренером ДЮСШ по плаванию в ЦСКА и стала одной из родоначальниц школы плавания высших достижений. На ее счету порядка 20 воспитанников — мастеров спорта СССР и длинный список спортсменок состава сборной команды СССР тех лет. На основе ее методик разрабатывались целые программы по развитию плавания в регионах, по обмену опытом ими интересовались в других странах соцлагеря и даже специалисты из западного блока. Завершила свою тренерскую деятельность Капитолина только в 1974 году в звании заслуженного тренера Советского Союза, после чего занялась написанием мемуаров. Журналистов Васильева недолюбливала, поскольку они редко интересовались ее спортивными достижениями, а спрашивали скорее о личной жизни и воспоминаниях об Иосифе Сталине. «Но так, как знала их семью я, вам никогда не узнать», — говорила Васильева.