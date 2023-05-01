Звезда французского плавания разбилась во время телешоу. Трагедия в воздухе

Печальная судьба трехкратной олимпийской чемпионки Камиль Мюффа .

Камиль Мюффа была звездой Олимпийских игр в Лондоне. Но после главного турнира четырехлетия на пике своей карьеры в возрасте 24 лет девушка решила поучаствовать в экстремальном шоу. Однако это обернулось трагедией, унесшей жизнь звезды спорта и других участников телевизионного проекта.

Фото Global Look Press

Золото Олимпийских игр и ссора с тренером

Блистать французская спортсменка начала еще будучи юниоркой. В 2006 году увезла с чемпионата мира пять медалей, две из которых были золотыми (4x100 метров и 4x200 метров вольным стилем). Годом ранее впервые стала чемпионкой Франции, после чего в течение 10 лет всегда поднималась на пьедестал в национальном турнире.

На взрослом уровне девушка добилась большего успеха. На ЧЕ-2008 Мюффа завоевала бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем. Уже через четыре года на Олимпиаде в Лондоне француженка произвела фурор. Взяла три золотые медали, установила олимпийский рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем. Также пополнила свою копилку наград серебром на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзой в эстафете 4х200 метров.

?После Игр покорила и чемпионат Европы на короткой воде на дистанции 400 метров вольным стилем, где установила новый мировой рекорд. На родине пловчиха стала кавалером ордена Почетного легиона. Однако уже летом 2014 года 24-летняя Камиль завершила карьеру. Причиной такого решения стала ссора с тренером.

«До 2013 года Камиль тренировалась и не собиралась завершать выступления, но поссорилась с тренером Фабрисом Пелерином. После этого пловчиха объявила о завершении карьеры. Для нее это было очень серьезное решение, она не представляла, что может работать с каким-то другим тренером, кроме Пелерина», — рассказал российский пловец Евгений Коротышкин «Советскому спорту».

Фото Global Look Press

Участие в реалити-шоу и гибель в автокатастрофе

После ухода из большого спорта многие атлеты, чтобы заработать и оставаться на слуху в медиапространстве, принимают участие в различных телевизионных шоу. В 2015 году в Аргентине проходили съемки реалити-шоу «Выжить обнаженным» для Discovery Channel. Задача участников — провести 21 день в амазонской сельве без одежды, воды и еды. Программа имела высокие рейтинги. Бороться за победу в экстремальных условиях согласилась и Камиль Мюффа.

9 марта на место съемки в Вилья-Кастелли вылетало два вертолета. Но до пункта назначения они не добрались. Погода была летная, очевидцы происшествия утверждали, что машины просто взорвались в воздухе. Об этом писала The New York Times. Возможно, причиной стало столкновение летательных аппаратов.

К сожалению, никто не смог выжить. Всего погибло 10 человек: восемь граждан Франции (участники и организаторы шоу) и два жителя Аргентины (пилоты). Кроме Камиль, из спортсменов на борту также были яхтсменка, единственная женщина, выигравшая «Ромовую» гонку Флоранс Арто и бронзовый призер Олимпийских игр-2008, боксер Алексис Вастен. «Внезапная смерть наших соотечественников стала причиной для глубокой печали», — сказал прежний президент Франции Франсуа Олланд.

После долгого расследования причиной катастрофы назывались ошибки пилотов.

Именно они допустили опасное сближение друг с другом. Но родственникам пострадавших от этого не легче. Они потеряли своих близких, а мировое плавание — еще и талантливую спортсменку, у которой были все шансы вернуться на дорожку и снова радовать своими результатами.