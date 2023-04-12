Олимпийский чемпион по плаванию возвращается в 42 года. Скуману надоело быть риелтором

Суперзвезда начала нулевых из ЮАР настроена поехать на Игры в Париж.

Главная новость в мире плавания на этой неделе — олимпийский чемпион Роланд Скуман собирается вернуться в профессиональный спорт. В начале 2000-х этот спортсмен из ЮАР был одним из сильнейших спринтеров в мире. На пике карьеры Скуман установил девять мировых рекордов, выиграл три олимпийские медали, включая золото, а также пять медалей чемпионатов планеты.

В 2023 году в возрасте 42 лет южноафриканский пловец предпримет попытку отобраться на чемпионат мира в Фукуоке. Впервые с 2016 года Скуман примет участие в чемпионате страны (стартует 12 апреля в городе Гебеха): он заявлен на дистанции 50 и 100 м вольным стилем, а также на 50 м баттерфляем.

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Отказался от Катара и завершил карьеру из-за дисквалификации

Звездный период в спортивной биографии Скумана фактически продлился всего четыре сезона. Зато каких! На Олимпийских играх 2004 года в Афинах южноафриканский спринтер в финале кролевой стометровки обогнал суперзвезду из Австралии Яна Торпа, но остался с серебром — на шесть сотых быстрее проплыл два бассейна другой выдающийся спортсмен Питер ван ден Хугенбанд из Нидерландов. Еще одну личную медаль (бронзу) Скуман выиграл на дистанции 50 м вольным стилем. А самым ярким моментом для Роланда и всей команды ЮАР в Афинах стал триумф в кролевой эстафете 4 по 100 м с мировым рекордом. Год спустя на чемпионате мира в Монреале Скуман выступил еще более впечатляюще: три индивидуальные медали, две из которых — золотые. На «полтиннике» баттерфляем в финальном заплыве южноафриканец одержал победу с мировым рекордом, а на аналогичной дистанции вольным стилем коснулся бортика первым с новым рекордом чемпионатов мира, улучшив время россиянина Александра Попова.

Результаты Скумана привлекли внимание Федерации плавания Катара: за смену спортивного гражданства Роланду предложили внушительный чек на шесть миллионов долларов (немногим спортсменам удалось за всю карьеру в бассейне заработать призовыми хотя бы миллион). Однако звезда сборной ЮАР от большого куша отказался с формулировкой «мне нравится слушать гимн родной страны на награждении». В последующие два сезона стоять на пьедестале крупнейших соревнований Скуману довелось не раз, а последним его супердостижением стала защита титула чемпиона мира на дистанции 50 м баттерфляем в 2007 году.

Новые звезды, а также окончание «эры суперкостюмов» сделали южноафриканца скорее представителем «массовки». До середины 2010-х он продолжал оставаться конкурентоспособным в любимых дисциплинах (50 м вольным стилем и аналогичная дистанция баттерфляем), но на медали претендовал крайне редко. Концовка карьеры экс-суперзвезды спринта получилась смазанной: Скуман не отобрался на Олимпийские игры-2016, а в 2019 году получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил (положительный тест на кардарин). Примечательно, что в 2011 году южноафриканец был одним из тех, кто призывал дисквалифицировать соперника — Сезара Сьелу, у которого обнаружили фуросемид. После собственного допингового дела Скуман нашел в себе силы извиниться перед бразильцем.

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Вернул себе честное имя и нацелился на пятую Олимпиаду

В попытке оправдаться южноафриканский спортсмен потратил 16 тысяч долларов на тестирование образцов всех добавок, которые он принимал на тот момент (а их было более 30 наименований). Скуман утверждал, что тот самый кардарин попал в один из БАДов в результате технологической ошибки. Международную федерацию плавания аргументы Роланда убедили — специальная комиссия сократила срок дисквалификации спортсмена до одного года. Однако ВАДА это решение не удовлетворило: с января 2020 года дело Скумана рассматривали в Спортивном арбитражном суде. И только в сентябре 2022 года спортсмен дождался вердикта: «Ненамеренный прием запрещенной субстанции». Скуман перевернул страницу, а вскоре вернулся к активным тренировкам.

На тот момент Роланд уже несколько лет работал риелтором и мотивационным оратором в США (он постоянно проживает в Финиксе). Однако, как оказалось, набрать форму после долгого перерыва не так уж трудно. К началу 2023 года Скуман, одним из спарринг-партнеров которого является четырехкратный олимпийский чемпион Мэттью Гриверс, крушил рекорды соревнований в ветеранской категории «мастерс». Вскоре Роланд принял решение попробовать вернуться в профессиональный спорт: в соцсетях пловца появились посты. Сначала «500 дней до Олимпийских игр в Париже», а затем «3 недели до отборочного на чемпионат мира чемпионата ЮАР. В предвкушении соревнований в Южной Африке. Люди продолжают спрашивать меня, почему я продолжаю тренироваться и соревноваться. В один прекрасный день я буду на это уже не способен, но не сегодня».

Для того чтобы отобраться в состав сборной на чемпионат мира в Фукуоке, Скуману необходимо финишировать первым или вторым и показать при этом время, соответствующее нормативу А. Соперники у 42-летнего ветерана звездные: 18-летний вундеркинд Питер Кутзи (три медали Игр Содружества прошлого года) и 31-летний четырехкратный олимпийский медалист Чад ле Кло. Все трое могут теоретически встретиться в финале кролевой стометровки.

Ле Кло уверен, что соперник-ветеран все еще может плавать на высоком уровне: «Здорово, что Роланд вернулся, по-настоящему удивительно, что он все еще плавает в своем возрасте. Думаю, что у него все получится», — заявил лидер сборной ЮАР в интервью национальной федерации плавания.

Если у Скумана получится отобраться в Фукуоку, он может замахнуться на рекорд ровесника Николаса Сантоса. В прошлом году бразильский спринтер, с которым Роланд соревновался еще в начале 2000-х, стал самым возрастным в истории призером чемпионата мира (42 года 4 месяца). Скуману же 4 июля исполнится 43.