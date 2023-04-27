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Допинг

Сегодня, 13:25

Слишком много крови. «Вампир» из ВАДА разрушил карьеру венгерского пловца

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Пловец Тамаш Кендереши.
Тамаш Кендереши.
Фото Global Look Press
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Олимпийскому призеру Тамашу Кендереши еще и грозит дисквалификация.

На прошлой неделе стало известно, что бронзовый призер Олимпийских игр-2016 (на дистанции 200 м баттерфляй уступил всего 36 сотых чемпиону — Майклу Фелпсу) Тамаш Кендереши пропустил чемпионат Венгрии из-за ведущегося в его отношении антидопинговыми службами расследования. При этом сам 26-летний спортсмен утверждает, что невиновен и выдвигает ответные претензии офицеру ВАДА, якобы грубо нарушившему процедуру забора крови.

Австро-венгерский конфликт

После завершения прошлогоднего чемпионата страны, 25 апреля 2022-го Кендереши сдал 450 мл крови, однако этого антидопинговым службам показалось мало. Уже на следующий день (причем посреди тренировки спортсмена) к нему пришел офицер ВАДА из Австрии и затребовал сдать еще одну пробу. Кендереши указал в протоколе допинг-контроля, что накануне уже сдавал солидный объем крови и что считает это «потерей крови». Однако австрийский представитель антидопинга не понял пловца и зафиксировал в своих документах, что спортсмен «вероятно, производил недавно гемотрансфузию».

В итоге ВАДА инициировало расследование в отношении венгерского спортсмена на основании «абнормальных показателей биологического паспорта», приняв решение перепроверить несколько уже проверявшихся ранее образцов крови Кендереши (в основном из сезона-2017). Из 11 заново проанализированных австрийской лабораторией образцов три были признаны «подозрительными», а три «испорченными».

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Кендереши убежден, что именно неправильная процедура забора крови 26 апреля 2022 года повлияла на показатели его биологического паспорта, и намерен отстоять свое доброе имя «всеми доступными законными способами». Спортсмен работает с юридической фирмой (ей уже удалось выяснить, что три образца крови пловца не охлаждались должным образом в 39-градусную жару), чтобы доказать, что обвинения в употреблении допинга основаны на «ложном предположении».

В официальном заявлении для венгерской прессы олимпийский призер утверждает, что «никогда не использовал запрещенное вещество или запрещенный метод», а также, что «за время профессиональной карьеры образы крови и мочи брались у меня 48 раз и 51 раз соответственно для целей допинг-контроля. Все оказались в порядке. Они никогда, ни разу не находили запрещенное вещество, остаток вещества или следов применения запрещенных методов в моем организме».

Фото Global Look Press

Обвинения в домогательстве

Кроме того, Кендереши выдвинул ответные обвинения: кровопотеря повлияла на его тренировочный процесс. На протяжении полугода Тамаш не мог выполнять план, а также не сумел попасть в призовую тройку: на коронной дистанции баттерфляй на домашнем чемпионате мира в Будапеште спортсмен финишировал только шестым (победу с мировым рекордом одержал его соотечественник Криштоф Милак).

Решение по делу Кендереши должна в ближайшее время принять Венгерская антидопинговая группа. В настоящий момент ожидаются результаты перепроверки анализов образцов крови спортсмена тремя независимыми экспертами из разных стран.

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Ранее Тамаш попадал в другую скандальную историю, не связанную с допингом: после чемпионата мира-2019 года венгерскому пловцу пришлось задержаться в Южной Корее на десять дней для расследования обвинений в сексуальных домогательствах в ночном клубе. По итогам разбирательств национальная федерация лишила Кендереши стипендии на полгода и сделала выговор.

Пловец Тамаш Кендереши.
Фото Global Look Press

Похожий случай с Ростовцевым

Кстати, сборная России из-за похожего случая с забором крови, возможно, лишилась олимпийской медали более 20 лет назад. На зимних Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году один из главных фаворитов соревнований в биатлоне Павел Ростовцев (два золота чемпионата мира-2001, второе место по итогам Кубка мира-2001/02 после француза Рафаэля Пуаре и впереди норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена) в течение трех дней перед первым стартом (индивидуальная гонка на ) был вынужден дважды сдавать кровь на допинг.

Причем, по словам самого спортсмена, во второй раз процедура была проведена с нарушением всех норм: представитель ВАДА использовал очень толстую иглу и взял куда больше крови, чем было указано в протоколе.

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В итоге Ростовцев ни в одной из четырех гонок не сумел попасть в тройку сильнейших (четвертое место в составе эстафеты, пятое в преследовании, два шестых: в спринте и индивидуалке, все золото собрал Бьорндален). Однако на кровопотерю перед соревнованиями списывать свои относительные неудачи российский биатлонист не стал: во всех интервью после Олимпиады главной причиной неудач Павел называл то, что не справился с давлением.

Олимпиада
Павел Ростовцев
ВАДА
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