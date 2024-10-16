20-летняя пловчиха ушла на OnlyFans и хочет стать министром спорта Парагвая. Летом ее выгнали с Олимпиады

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20-летняя парагвайская пловчиха Луана Алонсо создала личный аккаунт на OnlyFans спустя два месяца после того, как ее выгнали с Олимпиады в Париже. Подписаться на эксклюзивный контент спортсменки можно за 35 долларов в месяц.
Руководство парагвайской сборной указало ей на дверь после того, как девушка переночевала за пределами Олимпийской деревни.
«Вас немедленно просят покинуть расположение сборной. Ваше присутствие создает неподходящую атмосферу внутри команды», — говорилось в заявлении главы НОК Парагвая Ларисы Шере.
Незадолго до этого Алонсо участвовала в заплыве на 100 метров баттерфляем и заняла 29-е место в общем зачете, не пройдя в полуфинал.
Луана сразу после выступления в Париже объявила о завершении карьеры. Она подчеркнула, что приняла решение еще до старта Олимпиады, а слабый результат никак на это не повлиял.
Спустя несколько месяцев девушка сообщила о своем следующем шаге в карьере. Она запустила собственную страницу на OnlyFans — площадке, считающейся одной из главных в мире для любителей и создателей видео для взрослых.
Портал набрал большую популярность из-за отсутствия цензуры и запрета на наготу — это одно из его основных отличий от Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), в которой у Алонсо сейчас 1,1 миллиона подписчиков.
Но заработком на блоге блондинка ограничиваться на собирается. В будущем она планирует возглавить министерство спорта Парагвая.
«Я собираюсь поехать учиться в Соединенные Штаты, продолжу карьеру в области политологии и (почему бы и нет?) стану министром спорта однажды», — сообщила девушка своим подписчикам.
Создание аккаунтов на OnlyFans уже стало обычным делом для современных спортсменов. Особенно для тех, кто не может претендовать на крупные гонорары из-за низких результатов.
Во время Олимпиады-2024 журналисты писали, что так подрабатывает британский прыгун в воду Джек Лохер и канадская шестовичка Алиша Ньюман. «Примером» для многих стал финансовый успех австралийской гонщицы Рене Грэйси, которая ничего не добилась в спорте, но благодаря высокой популярности эротического контента сумела вернуться на трассу и оплачивать свою карьеру пилотессы. Также успешна на OnlyFans российская экс-теннисистка Софья Жук и бывшая баскетболистка Екатерина Лисина.
Среди звезд аккаунты на сайте есть у экс-бойца UFC Пейдж Ванзант и у теннисиста Ника Кирьоса.