Колесников заработал миллион за победу в Казани. Его не хватает на ЧМ

В некоторых заплывах уровень финала Кубка России сравним с соревнованиями в Фукуоке.

В Казани до конца недели будет проходить финал Кубка России по плаванию. Турнир стал своеобразным ответом на недопуск россиян до чемпионата мира в Японии. Несмотря на последние рекомендации МОК ослабить санкции, World Aquatics, как и некоторые другие федерации, не спешит возвращать россиян на международные старты. Только любая изоляция — это двусторонняя история. Не только россияне лишились чемпионата мира, но и ЧМ лишился россиян и белорусов. И глядя на то, как в столице Татарстана стартовал Климент Колесников, Фукуоке наших звезд явно не хватает.

Колесников проплыл быстрее результата Мерфи на ЧМ в Японии

«Обидно смотреть по телевизору. Но интересно!» — писал в соцсетях призер Олимпийских игр Михаил Вековищев о чемпионате мира в японской Фукуоке. Бедовый турнир, который переносили уже несколько раз, идет к своему логическому завершению. Традиционно для водных чемпионатов плавание оставляют на вторую неделю как главное блюдо. Россиян и белорусских пловцов, как и год назад в Будапеште, на нынешнем турнире нет. Но они не скучают, ведь уже в среду в Казани стартовал финал Кубка России. Где собралась вся элита российского плавания, а также отдельные атлеты из Белоруссии.

Наивно и глупо говорить, что конкуренция внутри двух наших стран сравнима с мировой. Конечно, это не так. Тем не менее, судя по первым результатам, средний уровень на Кубке России действительно неплох. А в абсолютных значениях у лидеров в отдельных случаях россияне результаты Фукуоки-2023 даже превосходят. Так, например, двукратный серебряный призер Олимпиады Климент Колесников проплыл 100-метровку на спине с новым рекордом страны, а также с лучшим результатом сезона в мире. Примерно на полсекунды Климент был быстрее Райана Мерфи в Японии! У Климента время 51,82, а у американца — 52,22. Для плавания на такой дистанции это весьма приличный отрыв.

Фото Алексей Савченко/Всероссийская Федерация плавания

У Климента — «заочная победа» на ЧМ

«По дистанции прочувствовал, что плыву достаточно быстро. Рад, что выплыл из 52. За олимпийский цикл быстрее времени не показывал. Пришло осознание, что можно плавать, к рекорду этому идти», — сказал после заплыва Колесников журналистам.

Тем не менее нельзя сказать, что Климент обязательно победил бы в Фукуоке. Хотя плавание и один из самых репрезентативных видов спорта, где трудно спорить с сухими секундами, отрицать фактор прямого соперничества также наивно. Вполне допустимо, что Мерфи не показал в Японии свой максимум, проплыв ровно так, как было достаточно для победы.

В этом тоже есть признак мастерства -не распыляться без должной необходимости. И все же факт остается фактом: быстрейший в мире прямо сейчас — скорее Климент, нежели Райан Мерфи. Конкуренция двигает прогресс, и наверняка при очной борьбе быстрее проплыл бы как Мерфи, так и Колесников. Кто знает, может, кто-то из них нацелился бы и на новый мировой рекорд! А в текущих условиях два сильнейших спиниста мира вынуждены смотреть друг на друга исключительно со стороны.

Федерация плавания России со своей стороны делает все, что может, и, к примеру, продолжает финансово стимулировать пловцов поддерживать необходимую форму. За лучший результат сезона и «заочную победу» на ЧМ Колесников получил миллион рублей.

Фото Global Look Press

В условиях изоляции главный шанс россиян — мировой рекорд

Климент не стал скрывать, что ему приятно было получить финансовый бонус, тем не менее называть деньги основной мотивацией он тоже не стал. «Можно стать скупым и думать только о деньгах. Но в приоритете рекорд, а это просто бонус», — добавил он.

В этом плане Колесникова поддержал и тренер Дмитрий Лазарев. Специалист рассказал, что они с подопечным продолжают следить за международной ареной и соревнуются с лучшими конкурентами хотя бы виртуально. А в условиях тотальных запретов главной целью становятся мировые рекорды, ведь их World Aquatics приходится признавать. Кстати, недавно Международная федерация плавания ратифицировала прошлогодние достижения Колесникова и Евгении Чикуновой, которые были установлены на внутренних стартах.

Тем не менее хочется как можно скорее увидеть всех россиян на официальных международных стартах. Тем более что больше нет формальных запретов. Наоборот, МОК рекомендует федерации по водным видам спорта думать над стратегиями возвращения россиян и белорусов на международную арену. Уже есть и относительно успешные примеры, а такие виды спорта, как теннис и велоспорт, и вовсе сразу отказались от резких решений. World Aquatics, ранее известная как FINA, всегда проявляла лояльность к нашей стране, а в Казани и вовсе практически прописалась. Тем удивительнее видеть сейчас ее медлительность и нежелание идти хоть на какие-то уступки.