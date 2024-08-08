Трагедия на Кроссфит-играх в Техасе.

Турнир Кроссфит-игр-2024 проводится в Техасе, но в данный момент соревнования прерваны из-за трагедии, которая случилась в первый же день. Организаторы сообщили, что один из спортсменов утонул во время 800-метрового плавания на открытой воде, но не сообщили имя погибшего. Медиа считают, что им оказался серб Лазар Дукич.

В соцсетях распространилось видео с трансляции турнира, на котором мужчина, предположительно Дукич, ушел на дно примерно за 100 метров до финиша. По словам Крейга Троячека, представителя пожарной службы Форт-Уэйла, тело атлета достали из воды примерно спустя час после инцидента.

Фото Соцсети

Организаторы подтвердили, что один из участников погиб, но имя все еще не обнародовали. Соревнования на неопределенное время приостановлены. «Остальные мероприятия, планировавшиеся на четверг, перенесены. Благополучие участников — наш главный приоритет, и мы убиты горем из-за этого трагического события», — говорится в заявлении устроителей турнира.

Кроссфит-игры-2024 должны были состояться в Форт-Уэйле с 8 по 11 августа. В четверг, 8 августа, прошел первый день соревнований, который включал в себя забег на 5,6 километра и заплыв на 800 метров.

Дукич считался одним из сильнейших кроссфит-атлетов — на последних трех Играх он входил в топ-10, а в нынешней европейской квалификации оказался сильнейшим. Перед поездкой в Техас он делился в соцсетях ожиданиями и надеялся впервые в карьере добраться до пьедестала. Также Лазар привел в этот спорт брата Луку — в европейской квалификации на Кроссфит-игры-2024 тот занял пятое место.

Фото Соцсети

«Моя цель в этом году — подиум, — говорит Лазар. — Конечно, для победы всегда нужно немного удачи, но для подиума хватит и физической подготовки. Определенно, в этом году для меня цель — попасть в призеры, хотелось оказываться в их числе несколько лет. Мой брат все время работает рядом со мной, поэтому подталкивает меня как морально, так и физически. Не могу позволить своему брату победить меня».

Дукич познакомился с кроссфитом во время студенческой поездки в США. На родине мужчина долгое время занимался водным поло.