Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 22:15

«Моя цель в этом году — подиум». Сербский спортсмен утонул на соревнованиях в США

Сербский спортсмен утонул на соревнованиях по кроссфиту в Техасе
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Лазар Дукич.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Трагедия на Кроссфит-играх в Техасе.

Турнир Кроссфит-игр-2024 проводится в Техасе, но в данный момент соревнования прерваны из-за трагедии, которая случилась в первый же день. Организаторы сообщили, что один из спортсменов утонул во время 800-метрового плавания на открытой воде, но не сообщили имя погибшего. Медиа считают, что им оказался серб Лазар Дукич.

В соцсетях распространилось видео с трансляции турнира, на котором мужчина, предположительно Дукич, ушел на дно примерно за 100 метров до финиша. По словам Крейга Троячека, представителя пожарной службы Форт-Уэйла, тело атлета достали из воды примерно спустя час после инцидента.

Фото Соцсети

Организаторы подтвердили, что один из участников погиб, но имя все еще не обнародовали. Соревнования на неопределенное время приостановлены. «Остальные мероприятия, планировавшиеся на четверг, перенесены. Благополучие участников — наш главный приоритет, и мы убиты горем из-за этого трагического события», — говорится в заявлении устроителей турнира.

Микаэль Лундмарк. Шведский олимпиец утонул в центре Стокгольма. Тело искали почти три месяца

Кроссфит-игры-2024 должны были состояться в Форт-Уэйле с 8 по 11 августа. В четверг, 8 августа, прошел первый день соревнований, который включал в себя забег на 5,6 километра и заплыв на 800 метров.

Дукич считался одним из сильнейших кроссфит-атлетов — на последних трех Играх он входил в топ-10, а в нынешней европейской квалификации оказался сильнейшим. Перед поездкой в Техас он делился в соцсетях ожиданиями и надеялся впервые в карьере добраться до пьедестала. Также Лазар привел в этот спорт брата Луку — в европейской квалификации на Кроссфит-игры-2024 тот занял пятое место.

Фото Соцсети

«Моя цель в этом году — подиум, — говорит Лазар. — Конечно, для победы всегда нужно немного удачи, но для подиума хватит и физической подготовки. Определенно, в этом году для меня цель — попасть в призеры, хотелось оказываться в их числе несколько лет. Мой брат все время работает рядом со мной, поэтому подталкивает меня как морально, так и физически. Не могу позволить своему брату победить меня».

Дукич познакомился с кроссфитом во время студенческой поездки в США. На родине мужчина долгое время занимался водным поло.

Плавание
1
0
Читайте также
Коровашков и Петров стали четвертыми в соревновании каноэ-двоек на Олимпиаде
Российский журналист узнал, как живут бомжи в Париже во время Олимпиады-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев проводит все время в компьютерной игре. Что происходит в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ефимова вместо Олимпиады прилетела в Екатеринбург на Кубок России. И пожаловалась на условия в гостинице