25 человек отобрались в личные виды, еще пятеро — в эстафеты.

Казань провела главный отборочный турнир для российских пловцов на всемирное первенство в Сингапур, чемпионат страны завершен, пора подводить итоги.

Принципы отбора были сформулированы заранее, они достаточно просты — для путевки на ЧМ нужно было входить в двойку лучших в финале и выполнять квалификационный норматив, установленный ФВВСР. Нормативы эти в большинстве дисциплин были выше, чем аналогичные в World Aquatics, что вызвало дискуссии о целесообразности подобного шага. Cамо по себе решение не ново — например, в легкой атлетике французам для отбора на чемпионат мира в Токио также нужно в некоторых дисциплинах показывать результаты выше тех, которые установлены международной федерацией. Объяснение достаточно очевидное — никто из серьезных команд не хочет везти «пассажиров», людей, которые не смогут бороться хотя бы за выход в финал.

Данное объяснение, конечно, не исчерпывающее — крупнейшие мировые турниры, помимо розыгрыша наград, дают еще и бесценный опыт, который спортсмен сможет использовать в дальнейшем, когда уже будет готов бороться за медали. Дебют на ЧМ, пусть даже с лучшим результатом сезона в мире, — дело очень нервное, и лучше, чтобы это был не первый подобный старт.

Квоты

Несмотря на то что вышеперечисленные спортсмены отобрались, казалось бы, на конкретные дистанции, выполнив критерии отбора именно на них, в Сингапуре они смогут плыть и другие дисциплины, главное — чтобы был квалификационный норматив, установленный World Aquatics. Пример — Евгения Чикунова. Она выполнила условия ФВВСР на 100 и 200 метров брассом, однако на 50 метров вроде бы не прошла (норматив 30,45 секунды). Но так как у Евгении есть результат 30,72 в финале, а это быстрее норматива 30,75, установленного World Aquatics, она сможет заявиться на ЧМ на эту дистанцию, если будет принято такое решение.

Таким образом, для некоторых спортсменов, отобравшихся через одну дисциплину, открыты и другие, на которые они проходят по нормативам World Aquatics.

Лидеры чемпионата России

Если смотреть на выступление отдельных спортсменов в Казани, то, безусловно, самым успешным можно считать Кирилла Пригоду — четыре золота, на всех дистанциях брасса, от 50 до 200 метров, плюс еще золото в составе комбинированной эстафеты 4х100 метров. Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Евгения Чикунова и Егор Корнев выиграли по три золота, Алина Гайфутдинова, Софья Дьякова, Дарья Сирушкина, Светлана Чмирова, Илья Бородин, Михаил Довгалюк, Александр Степанов, Климент Колесников, Василий Кукушкин и Александр Щеголев — по два.

Но это медали, не результаты. Кузнецова, с ее тремя золотыми наградами, в личную программу ЧМ не отобралась — две из медалей эстафетные, а на 50 м вольным у Александры нет норматива ФВВСР. Ее результат в финале, 24,80, соответствует критериям World Aquatics (24,86), но не российским (24,72). В результате Кузнецова прошла только в состав эстафеты.

Андрей Минаков. Фото Global Look Press

Если говорить именно о результатах, то очень большой сюрприз преподнес Михаил Антипов на 100 м баттерфляем, уступивший только рекордсмену России Андрею Минакову. В финале Антипов проплыл за 51,25, обойдя на три сотые секунды Романа Шевлякова, выполнил критерии отбора (51,51) и завоевал путевку на чемпионат мира. Результат Минакова в принципе не нуждается в разъяснениях, Андрей побил свой же собственный рекорд страны 2019 года (50,83) на одну сотую. Другой вопрос, что на ЧМ медалисты почти наверняка проплывут из 50,50 — два года назад пьедестал закрылся результатом 50,46, а на ОИ в Париже — 50,45.

Результаты мужчин на спине говорят сами за себя — Колесников и Лифинцев показали в финале два лучших результата сезона в мире, 52,04 и 52,15, причем для Мирона эта дистанция стала единственной на ЧР, где он попал в заветную двойку, дающую право на ЧМ, — на 50 метров он был третьим и не прошел. В принципе, если говорить о провалах на ЧР, то выступление Лифинцева таковым назвать нельзя, но, скорее всего, сам спортсмен ожидал от турнира в Казани немного других итогов — домой он уехал без личного золота. К сожалению, не отобрался на ЧМ-2025 другой наш звездный спинист — олимпийский чемпион Евгений Рылов, ставший в Казани четвертым на дистанции 200 метров на спине.

Ефимова

Отдельно, конечно, нужно оценить выступление Юлии Ефимовой. Знаменитая пловчиха сразу сказала, что рассматривала как самую вероятную дисциплину для отбора «полтинник» брассом. В итоге — серебро, но без норматива ФВВСР, который составлял 30,45, а у Юлии — 30,83. Ефимова была второй и на 100 метров брассом — 1.06,88, но снова без норматива, который равен 1.06,69. Таким образом, получается, что на ЧМ из брассисток поедет только Евгения Чикунова, которая будет закрывать там не только личные виды программы, что логично, но и эстафеты, где Ефимова могла бы Евгению немного разгрузить. Но критерии есть критерии.

Конечно, возникает соблазн повезти ту же Ефимову решением тренерского совета, в обход критериев — она же вторая после Чикуновой на двух дистанциях. Но, во-первых, в тексте регламента отбора нет ни слова о решении тренерского совета, там сразу же, первым пунктом идет: «обязательным условием предложенной ниже системы отбора для участия спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта является выполнение квалификационного норматива, установленного ФВВСР». Во-вторых, приняв подобное решение, федерация откроет ящик Пандоры, там же не только Ефимовой не хватило чуть-чуть до норматива, есть и другие, придется принимать решение и по ним. Подобное уже проходили в других видах спорта, и ни к чему хорошему это не привело.

Юлия Ефимова. Фото Всероссийская федерация плавания

Сомнительным выглядит и введение своих, отдельных нормативов. Да, это гордо и смело, но, если нет денег, нужно так и сказать честно — Сингапур далеко, извините, мы готовы повезти тех, кто вошел в двойку на ЧР и выполнил международный норматив. Нет нашего норматива, но есть золото или серебро ЧР и международный норматив — можете поехать за свой счет. Найдет Ефимова деньги — пусть выступает. Завоюет медаль — выставит ФВВСР счет с процентами как у коллекторов, чтобы хватило на замок в Таганроге.