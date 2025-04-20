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Сегодня, 14:45

На чемпионат мира — без Ефимовой и Рылова. Кто из россиян поедет в Сингапур?

Состав сборной России по плаванию на чемпионат мира-2025
Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова (справа) пропустит чемпионат мира-2025.
Фото Всероссийская федерация плавания
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25 человек отобрались в личные виды, еще пятеро — в эстафеты.

Казань провела главный отборочный турнир для российских пловцов на всемирное первенство в Сингапур, чемпионат страны завершен, пора подводить итоги.

Принципы отбора были сформулированы заранее, они достаточно просты — для путевки на ЧМ нужно было входить в двойку лучших в финале и выполнять квалификационный норматив, установленный ФВВСР. Нормативы эти в большинстве дисциплин были выше, чем аналогичные в World Aquatics, что вызвало дискуссии о целесообразности подобного шага. Cамо по себе решение не ново — например, в легкой атлетике французам для отбора на чемпионат мира в Токио также нужно в некоторых дисциплинах показывать результаты выше тех, которые установлены международной федерацией. Объяснение достаточно очевидное — никто из серьезных команд не хочет везти «пассажиров», людей, которые не смогут бороться хотя бы за выход в финал.

Данное объяснение, конечно, не исчерпывающее — крупнейшие мировые турниры, помимо розыгрыша наград, дают еще и бесценный опыт, который спортсмен сможет использовать в дальнейшем, когда уже будет готов бороться за медали. Дебют на ЧМ, пусть даже с лучшим результатом сезона в мире, — дело очень нервное, и лучше, чтобы это был не первый подобный старт.

Российские пловцы, завоевавшие право выступить на ЧМ-2025

Квоты

Несмотря на то что вышеперечисленные спортсмены отобрались, казалось бы, на конкретные дистанции, выполнив критерии отбора именно на них, в Сингапуре они смогут плыть и другие дисциплины, главное — чтобы был квалификационный норматив, установленный World Aquatics. Пример — Евгения Чикунова. Она выполнила условия ФВВСР на 100 и 200 метров брассом, однако на 50 метров вроде бы не прошла (норматив 30,45 секунды). Но так как у Евгении есть результат 30,72 в финале, а это быстрее норматива 30,75, установленного World Aquatics, она сможет заявиться на ЧМ на эту дистанцию, если будет принято такое решение.

Таким образом, для некоторых спортсменов, отобравшихся через одну дисциплину, открыты и другие, на которые они проходят по нормативам World Aquatics.

Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Мирон Лифинцев и&nbsp;Климент Колесников, Евгений Рылов.Российские пловцы начинают сезон на большой воде. У них — отбор в команду «нейтралов»

Лидеры чемпионата России

Если смотреть на выступление отдельных спортсменов в Казани, то, безусловно, самым успешным можно считать Кирилла Пригоду — четыре золота, на всех дистанциях брасса, от 50 до 200 метров, плюс еще золото в составе комбинированной эстафеты 4х100 метров. Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Евгения Чикунова и Егор Корнев выиграли по три золота, Алина Гайфутдинова, Софья Дьякова, Дарья Сирушкина, Светлана Чмирова, Илья Бородин, Михаил Довгалюк, Александр Степанов, Климент Колесников, Василий Кукушкин и Александр Щеголев — по два.

Но это медали, не результаты. Кузнецова, с ее тремя золотыми наградами, в личную программу ЧМ не отобралась — две из медалей эстафетные, а на 50 м вольным у Александры нет норматива ФВВСР. Ее результат в финале, 24,80, соответствует критериям World Aquatics (24,86), но не российским (24,72). В результате Кузнецова прошла только в состав эстафеты.

Пловец Андрей Минаков
Андрей Минаков.
Фото Global Look Press

Если говорить именно о результатах, то очень большой сюрприз преподнес Михаил Антипов на 100 м баттерфляем, уступивший только рекордсмену России Андрею Минакову. В финале Антипов проплыл за 51,25, обойдя на три сотые секунды Романа Шевлякова, выполнил критерии отбора (51,51) и завоевал путевку на чемпионат мира. Результат Минакова в принципе не нуждается в разъяснениях, Андрей побил свой же собственный рекорд страны 2019 года (50,83) на одну сотую. Другой вопрос, что на ЧМ медалисты почти наверняка проплывут из 50,50 — два года назад пьедестал закрылся результатом 50,46, а на ОИ в Париже — 50,45.

Результаты мужчин на спине говорят сами за себя — Колесников и Лифинцев показали в финале два лучших результата сезона в мире, 52,04 и 52,15, причем для Мирона эта дистанция стала единственной на ЧР, где он попал в заветную двойку, дающую право на ЧМ, — на 50 метров он был третьим и не прошел. В принципе, если говорить о провалах на ЧР, то выступление Лифинцева таковым назвать нельзя, но, скорее всего, сам спортсмен ожидал от турнира в Казани немного других итогов — домой он уехал без личного золота. К сожалению, не отобрался на ЧМ-2025 другой наш звездный спинист — олимпийский чемпион Евгений Рылов, ставший в Казани четвертым на дистанции 200 метров на спине.

Юлия Ефимова.Ефимова не может отобраться на второй большой турнир подряд. Финал великой карьеры?

Ефимова

Отдельно, конечно, нужно оценить выступление Юлии Ефимовой. Знаменитая пловчиха сразу сказала, что рассматривала как самую вероятную дисциплину для отбора «полтинник» брассом. В итоге — серебро, но без норматива ФВВСР, который составлял 30,45, а у Юлии — 30,83. Ефимова была второй и на 100 метров брассом — 1.06,88, но снова без норматива, который равен 1.06,69. Таким образом, получается, что на ЧМ из брассисток поедет только Евгения Чикунова, которая будет закрывать там не только личные виды программы, что логично, но и эстафеты, где Ефимова могла бы Евгению немного разгрузить. Но критерии есть критерии.

Конечно, возникает соблазн повезти ту же Ефимову решением тренерского совета, в обход критериев — она же вторая после Чикуновой на двух дистанциях. Но, во-первых, в тексте регламента отбора нет ни слова о решении тренерского совета, там сразу же, первым пунктом идет: «обязательным условием предложенной ниже системы отбора для участия спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта является выполнение квалификационного норматива, установленного ФВВСР». Во-вторых, приняв подобное решение, федерация откроет ящик Пандоры, там же не только Ефимовой не хватило чуть-чуть до норматива, есть и другие, придется принимать решение и по ним. Подобное уже проходили в других видах спорта, и ни к чему хорошему это не привело.

Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова.
Фото Всероссийская федерация плавания

Сомнительным выглядит и введение своих, отдельных нормативов. Да, это гордо и смело, но, если нет денег, нужно так и сказать честно — Сингапур далеко, извините, мы готовы повезти тех, кто вошел в двойку на ЧР и выполнил международный норматив. Нет нашего норматива, но есть золото или серебро ЧР и международный норматив — можете поехать за свой счет. Найдет Ефимова деньги — пусть выступает. Завоюет медаль — выставит ФВВСР счет с процентами как у коллекторов, чтобы хватило на замок в Таганроге.

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Плавание
Евгений Рылов
Евгения Чикунова
Мирон Лифинцев
Юлия Ефимова
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