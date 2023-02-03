Солист Rammstein мог выступить в плавании на Олимпиаде в Москве. Его считали соперником Сальникова

Тилль Линдеманн бросил спорт ради металлического рока, хотя ему прочили чемпионское будущее.

Тилль Линдеманн известен на весь мир как немецкий рокер и солист группы Rammstein. Однако мало кто знает, что все детство он готовился к Олимпийским играм и мог стать профессиональным пловцом. Но этому помешал тяжелый характер.

Программа ГДР по выращиванию сверхспорстменов

Тилль вырос в семье детского писателя Вернера Линдеманна и журналистки Бригитты Хильдегард. Его детство прошло в ГДР, где действовала программа для подготовки самых сильных атлетов в циклических видах спорта. При этом не всегда использовались легальные методы,но это отдельная история. В любом случае все талантливые дети в Восточной Германии могли бесплатно попасть в спортивную секцию. Здесь тренеры сборной искали молодые таланты.

Отец мечтал, чтобы его сын стал профессиональным пловцом. В 10-летнем возрасте Тилля привели на плавание в секцию города Росток. Вернер Линдеманн видел в наследнике будущего победителя Олимпийских игр. Но этого не произошло из-за трудного характера Тилля и страха проиграть. Даже спустя годы известный вокалист не любит вспоминать спортшколу, ведь с его нравом было трудно привыкнуть к дисциплине и изнурительным тренировкам.

Тилль Линдеманн. Фото Global Look Press

«Я бы не хотел об этом говорить. Ни одного хорошего воспоминания», — признается он в одном телевизионном интервью. Неудивительно, ведь тогда у ГДР была цель вырастить сверхуспешных спортсменов, невзирая ни на что. Когда мальчику исполнилось 12 лет, его родители развелись. Воспитанием стала заниматься бабушка. Именно она была главной его фанаткой.

«На одном из соревнований в Лейпциге моя бабушка сидела на трибуне. У нее было большое сердце, она была очень доброй и мухи бы не обидела. После выступления тренер жестко высказал мне все, что думает, потому что я был недостаточно быстр. И тут с трибуны спустилась бабушка: «Как ты разговариваешь с моим внуком?!» Я и так всегда обожал ее, но эта секунда навсегда запомнилась мне. Тогда никто не смел делать ничего подобного, тренер — это непререкаемый авторитет!» — цитирует Линдеманна Teleprogramma.pro.

Кандидат в сборную ГДР

Несмотря на трудности, Линдеманн-младший был кандидатом в сборную ГДР.

Самым успешным для него турниром стал молодежный чемпионат Европы в 1978 году, проходивший во Флоренции. На этом турнире присутствовал тренерский штаб национальной команды, отбирали кандидатов в олимпийскую сборную, которая должна была отправиться в Москву на Олимпиаду в 1980 году. Имя Линдеманна было в шорт-листе на эту поездку.

«Мне в Москве было бы только 17 лет. Сальников был в то время королем. Русских тогда было не победить. Они тренировались в воде с температурой 18-19 градусов. Это самые жесткие типы в мире. Они не чувствуют боли, выносливы, очень душевны, в них очень много трагизма, у них много потрясений и огромное сердце. Они нас всегда «уничтожали». Не связывайся с русскими!» — рассказал Тилль Линдеманн.

Эти же соревнования стали злополучными для музыканта. Он преодолел дистанцию 1500 метров свободным стилем лишь 11-м, а 400 метров — седьмым. Что послужило одной из причин, почему Тилль бросил плавание. Дело в том, что это была его коронная дистанция. Но психологический фактор (сильный страх проиграть) не позволил ему стать профессиональным спортсменом.

Тилль Линдеманн. Фото Global Look Press

«Я всегда дрожал за три дня до соревнований. Меня все напрягало: строгая сосредоточенность, бесконечно долгое ожидание, пока наконец ты не выходишь на старт. И когда звучит свисток — приходит облегчение. Уже когда я погружался в воду, я знал, хорошее будет время или нет. По сравнению с соревнованиями выступления на концертах — детская игра», — рассказывает Тилль в интервью для Teleprogramma.pro.

Например, он часто сравнивал себя с великим советским пловцов Владимиром Сальниковым. «Я часто участвовал в заплывах с ним. Я видел, как он уверен в себе. Он просто стоял и оглядывался по сторонам. Он был даже более самоуверенным, чем я. И это меня пугало», — говорит Тилль Teleprogramma.pro.

К слову, Сальников стал четырехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы. Также на его счету несколько рекордов мира. Сейчас он занимает пост президента Всероссийской федерации плавания.

Уход из большого спорта

Хоть официальные источники и утверждают, что Линдеманну пришлось уйти из большого спорта из-за травмы колена, это не совсем так.

Основной причиной стал характер будущего исполнителя хита Mein Herz Brennt. Во время поездок на турниры попадался на хулиганстве. Например, покупал эротические журналы у пловцов из других стран, постоянно сбегал из расположения сборной без разрешения, увлекался девушками. Тренерский штаб принял решение выгнать его из команды.

Проблемы были и в отношениях с отцом. Вернер постоянно был занят работой, времени на сына не оставалось. А когда появлялось, то они постоянно спорили и ругались. «Порой я думал, что спортшкола его хоть немного дисциплинировала. Это заблуждение. Он представляется мне жеребенком после долгих зимних месяцев в конюшне: мчится по весенней зелени загона, бьет во все стороны, ржет, пукает в небо жаждой обретенной свободы. Голос моей совести спрашивает: что с этим делать? Молчать? Делать замечания?» — вспоминает отец в своей книге «Майк Олдфилд в кресле-качалке. Записки отца».

Тилль Линдеманн. Фото Global Look Press

Завершив спортивную карьеру, музыкант стал все свое время посвящать музыке. В 1994 году создал группу Rammstein, которая сейчас известна на весь мир. Металлист не забросил плавание, сейчас он тренируется для поддержания формы. Так, перед концертами фронтмен всегда отправляется в бассейн. Более того, именно здесь он часто придумывает новые строчки для своих песен.

«Я уже придумал несколько песен Rammstein во время тренировок. Например, «Огонь и вода». Песня, кстати, хоть и про бассейн, но на самом деле про девушек и любовь», — говорит Тилль.

К сожалению, отец музыканта Вернер Линдеманн не застал мирового успеха своего сына — писатель умер в 1993 году. А группа Rammstein была создана только через год. Конечно, Вернер поначалу думал, что его сын станет чемпионом в спорте, но, быть может, и триумф Тилля в рок-музыке не оставил бы его равнодушным.