Наши снова выступают на крупных международных турнирах, хоть и в нейтральном статусе.

Российский пловец Андрей Минаков завоевал бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Инчхоне, Южная Корея. Медаль 22-летнего спортсмена — первая для России с декабря 2021 года. С весны 2022-го по осень 2023-го нашим пловцам запрещали выступать на международной арене из-за политических санкций, а затем около года продолжался добровольный бойкот стартов World Aquatics со стороны россиян, недовольных условиями допуска в нейтральном статусе.

Как выступил Минаков

Минаков завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира на короткой воде. Он справился за 49,71 секунды. Первое место занял бронзовый призер Олимпийских игр-2020 швейцарец Ноэ Понти (48,81), вторым финишировал нидерландец Нильс Корстанье (48,99).

Далее Минаков примет участие в стометровке вольным стилем — об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дальше — больше?

Российские пловцы потихоньку возвращаются на мировую арену, хотя безоблачным это событие назвать сложно. Отечественным спортсменам приходится получать унизительный нейтральный статус — необходимые для него критерии, которые в 2023-м обозначил World Aquatics, суровы.

Так, «нейтралам» запрещаются общение со СМИ, публичная поддержка российских властей в соцсетях и СМИ, использование российского флага, кроме того, соблюдается принцип «одна дистанция — один нейтральный спортсмен». Изначально Всероссийская федерация плавания отказалась принимать эти правила, из-за чего наша сборная пропустил в этом году чемпионат мира и Олимпиаду. Наперекор ВФП нейтральный статус получили только Юлия Ефимова и Евгений Сомов. Последний выступил в Париже-2024.

Однако нынешней осенью лед немного тронулся — World Aquatics озвучил намерение изменить некоторые критерии, сделав их немного лояльнее. Но быстро откатил все послабления назад, к версии годичной давности.

При этом ВФП все равно приняла решение создать группу пловцов для возвращения на международные соревнования. «В целях возобновления процесса возвращения российских атлетов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято такое решение», — рассказали matchtv.ru в пресс-службе федерации.

«Первая партия» нейтрального десанта от ВФП включила в себя двух пловцов — как раз Андрея Минакова и Нику Годун, которая также выступит в Инчхоне. Нейтральный статус также получили Анна Егорова и Иван Кожанкин. Все эти пловцы нацеливаются на выступление на зимнем чемпионате мира в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Андрей Минаков. Фото соцсети

Коллеги не осуждают

Минаков так высказывался о получении нейтрального статуса: «В последний год я проводил достаточно времени за рубежом на международных стартах в качестве зрителя. Видел отношение спортсменов: все были приветливы, отзывчивы. Для себя принял решение, что надо попробовать вернуться на международную арену и посмотреть, какая атмосфера внутри. Крупные международные старты — это то, для чего мы работаем и тренируемся», — цитировал Минакова matchtv.ru.

Коллеги по сборной, которые пока не планируют получать нейтральный статус, не осуждают спортсменов. Один из них — призер Олимпиады в Токио Климент Колесников. «Знаю, что ребята поедут выступать, смотреть, какое отношение к нашим спортсменам на международной арене в текущих реалиях, чтобы двигать этот занавес, который был опущен на нас. И надеюсь, что после их выступлений международная федерация не останется в стороне, будут в дальнейшем налажены все отношения, и мы сможем уже все вместе вернуться на международную арену, но с полноценными правами на выступление», — говорил Колесников.

Этап Кубка мира в Инчхоне продлится до 26 октября. С 31 октября по 2 ноября пройдет завершающий старт этого турнира в Сингапуре.