Чиновников отправили в тюрьму за выполнение санкций ВАДА. Скандал с флагом в Африке

Президент Туниса запрещает выполнять ограничения по национальной символике.

В Тунисе раскручиваются уголовные дела против спортивных чиновников. Задержаны главы федерации плавания, национальной антидопинговой организации и еще несколько функционеров. Первопричиной стали недавние санкции Всемирного антидопингового агентства, которые тунисские чиновники попытались соблюсти. Но президент страны отказывается мириться с отсутствием национального флага на спортивных соревнованиях и готов действовать очень решительно.

Акт агрессии

Инцидент, который поднял волну арестов, произошел в пятницу 10 мая на открытом чемпионате Туниса по плаванию среди мастеров, который проходил под эгидой национальной федерации этого вида спорта. Возмущение руководства страны вызвало то, что висящий в олимпийском бассейне в Радесе флаг страны был прикрыт красной тканью так, что она закрывала полумесяц и пятиконечную звезду. Фотография из бассейна разлетелась в Сети.

Подобным образом организаторы соревнований отреагировали на недавно вступившие в силу санкции ВАДА, согласно которым флаг Туниса не должен подниматься на региональных, континентальных или мировых чемпионатах. Но многие в стране эту навязанную нейтральность не приняли. Резонанс от инцидента на плавательном турнире в Радесе быстро докатился до президента Туниса Каиса Саида. Уже вечером этого дня администрация главы государства опубликовала видео, на котором Саид посещает бассейн, поднимает флаг и поет национальный гимн.

На этом президент Туниса не остановился. Произошедшее он назвал «актом агрессии» и призвал принять незамедлительные меры против лиц, ответственных за сокрытие флага. Уже в ночь с пятницы на субботу министерство молодежи, спорта и туризма страны объявило о роспуске правления федерации плавания, а также об увольнении главы национального антидопингового агентства (ANAD) и чиновника из провинции Бен-Арус, в которой проходили соревнования.

Дальше за дело взялась прокуратура. Были задержаны президент и другие руководители федерации плавания, а также генеральный директор ANAD. В общей сложности под стражей оказались девять человек. Их обвиняют в уголовных преступлениях, таких как нападение на флаг Туниса, создание организованной группы для совершения атак и беспорядков, заговор против внутренней безопасности государства.

Фото Global Look Press

ВАДА обеспокоено

Санкции ВАДА в отношении Туниса вступили в силу в конце апреля. Но еще в ноябре 2023 года антидопинговое агентство предупреждало ANAD о несоблюдении международных правил. Причина в том, что тунисцы не смогли полностью реализовать Всемирный антидопинговый кодекс версии 2021 года в рамках своей правовой системы. Чтобы устранить эти несоответствия, ВАДА дало четыре месяца. В начале апреля срок подошел к концу. У африканцев был 21 день, чтобы оспорить санкции, но они апелляцию так и не подали.

Таким образом, Тунис лишился национальной символики на крупных международных соревнованиях, включая Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года, которые пройдут в Париже. Также на территории страны нельзя проводить региональные, континентальные и мировые чемпионаты.

Всего этого страна лишается, пока соответствие кодекcу ВАДА не будет достигнуто. Инцидент с флагом и последующим арестом чиновников может сильно ударить по шансам Туниса вернуть свою национальную символику на международных соревнованиях. «С момента выявления несоответствия в Тунисе кодексу ВАДА тесно сотрудничает с властями, чтобы обеспечить решение этого вопроса как можно быстрее, — говорится в недавнем пресс-релизе агентства. — Действительно, в этом отношении достигнут значительный прогресс, что делает последнее происшествие еще более прискорбным и несвоевременным. ВАДА по-прежнему уверено, что вопрос будет решен в самое ближайшее время».

В том же пресс-релизе организация выразила обеспокоенность по поводу ареста и увольнения генерального директора ANAD за то, что он попытался подчиниться выставленным требованиям. «ВАДА призывает к его немедленному и безоговорочному освобождению из-под стражи, а также к снятию любых обвинений, выдвинутых против него в связи с этим», — сообщается на сайте агентства.

Интересно, что в пресс-релизе, состоящем из четырех абзацев, говорится только о генеральном директоре ANAD. Представители национальной федерации плавания, которые тоже находятся под арестом, никак не упоминаются.

Витольд Банька. Фото AFP

Нейтральная Олимпиада

Тунис стал третьей страной, лишенной национальной символики на предстоящей Олимпиаде с подачи ВАДА. Ранее дисквалифицировали Россию и Анголу. К нашей стране претензии агентства тянутся с 2015 года, и санкции должны были быть сняты в 2022-м, но до сих пор в этом отношении ничего не меняется.

В санкционный список в скором времени может добавиться еще несколько стран. Почти ко всем из них вопросы те же, что и к Тунису, — несоответствие национального законодательства антидопинговому кодексу версии 2021 года.

«ВАДА всегда поддерживает подписантов кодекса и помогает им, когда у них есть несоответствия, чтобы избежать этой ситуации, — объяснял глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. — Однако гармонизация антидопинговой системы имеет решающее значение — мы согласны со спортсменами, когда они говорят нам, что все стороны, подписавшие Всемирный антидопинговый кодекс, должны соблюдать такие же высокие стандарты, как и они сами. Подписавшиеся стороны должны соблюдать правила и решения — в противном случае мы не сможем обеспечить равные условия игры».

Под наблюдением у ВАДА находились Венесуэла, Нигерия и Филиппины. Однако они (в отличие от Туниса и Анголы) не согласились с наложенными санкциями и пытаются оспорить их в спортивном арбитражном суде.