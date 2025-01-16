Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 15:30

«Это вызов, путь к Богу». После тяжелой болезни умер олимпийский призер по плаванию Волков

Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
Егор Сергеев
Пловец Дмитрий Волков. 1986 год
Дмитрий Волков.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Ему было 58 лет.

Трехкратный олимпийский призер по плаванию, участник Олимпиад в Сеуле и Барселоне Дмитрий Волков умер на 59-м году жизни. Об этом со ссылкой на брата спортсмена сообщила в своем Telegram-канале журналистка Елена Вайцеховская.

По словам обозревателя, последнее время Дмитрий не выходил на связь: «Много раз пыталась дозвониться до него в последние две недели, но не удавалось. Знаю, точно так же не удавалось друзьям — с ними были на связи. А сегодня брат Димы подтвердил горькую весть», — написала Вайцеховская.

У Волкова был рак

Знаменитый пловец с 2024 года тяжело болел — об этом также сообщала Вайцеховская, призывая поддержать пловца: «Друзья, у меня сегодня не слишком радостная новость и обращаюсь за помощью, на самом деле. Тяжело заболел Дима Волков. Призер двух Олимпийских игр, двух чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы в плавании брассом, но все это в прошлом. А в настоящем — перспектива очень длительного и сложного лечения и необходимость максимально поддерживать иммунитет при этом».

По информации ТАСС, Волков боролся с онкологическим заболеванием — об этом изданию сообщили в Федерации водных видов спорта России.

Андрей Корнеев. «В последний день ты улыбался». Призер Олимпиады избежал наказания за допинг, но через 18 лет умер от рака

Сам Волков не раскрывал характер своей болезни, но называл ее испытанием: «Это вызов, путь к Богу, способ осмысленно прожить все оставшееся данное мне время, сделав какие-то душеспасительные выводы, и успеть что-то предпринять из того, что раньше откладывалось раз за разом. Лечат меня великолепно, в центре Логинова великолепные врачи», — говорил Дмитрий в интервью matchtv.ru.

Также пловец благодарил всех друзей за помощь: «Спасибо большое Лене Вайцеховской, которая организовала поддержку, столь ценную для меня сейчас. Еще предстоит борьба. Еще долго! Купаюсь в любви близких. Друзья, которые поддерживают, — дар небес, лакмусовая бумажка, главный смысл жизни. Бесконечно благодарен всем, кто помог и оказался рядом», — рассказывал Волков.

Пловец Дмитрий Волков. 1985 год
Фото Getty Images

Две Олимпиады

За спортивную карьеру Волков успел дважды выступить на Олимпийских играх. В 1988 году в Сеуле в составе сборной СССР выиграл бронзу на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м. В 1992 году в Барселоне уже в составе Объединенной команды завоевал серебро в комбинированной эстафете 4х100 м.

Кроме завоевания олимпийских медалей Волков становился четырехкратным чемпионом Европы (1985, 1987, 1989, 1991) и выигрывал серебро чемпионата мира (1991). Также в активе пловца две победы на играх «Дружба-84» и столько же на Играх доброй воли (1986).

Отпевание состоится в ночь на 19 января в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Лефортовском районе Москвы.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким спортсмена.

3
Плавание
Читайте также
«Динамо» потеряло Тюкавина, Бителло и Чавес бегут
Медведеву грозит штраф в 100 тысяч долларов за сломанную ракетку и камеру
Двух новых фигурантов дела об убийстве Кириллова доставили в суд в Москве
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Суд обязал маньяка Спесивцева выплатить 1 млн рублей дочери своей жертвы
Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае
Сегодня
Вчера
Неделя