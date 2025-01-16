«Это вызов, путь к Богу». После тяжелой болезни умер олимпийский призер по плаванию Волков

Ему было 58 лет.

Трехкратный олимпийский призер по плаванию, участник Олимпиад в Сеуле и Барселоне Дмитрий Волков умер на 59-м году жизни. Об этом со ссылкой на брата спортсмена сообщила в своем Telegram-канале журналистка Елена Вайцеховская.

По словам обозревателя, последнее время Дмитрий не выходил на связь: «Много раз пыталась дозвониться до него в последние две недели, но не удавалось. Знаю, точно так же не удавалось друзьям — с ними были на связи. А сегодня брат Димы подтвердил горькую весть», — написала Вайцеховская.

У Волкова был рак

Знаменитый пловец с 2024 года тяжело болел — об этом также сообщала Вайцеховская, призывая поддержать пловца: «Друзья, у меня сегодня не слишком радостная новость и обращаюсь за помощью, на самом деле. Тяжело заболел Дима Волков. Призер двух Олимпийских игр, двух чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы в плавании брассом, но все это в прошлом. А в настоящем — перспектива очень длительного и сложного лечения и необходимость максимально поддерживать иммунитет при этом».

По информации ТАСС, Волков боролся с онкологическим заболеванием — об этом изданию сообщили в Федерации водных видов спорта России.

Сам Волков не раскрывал характер своей болезни, но называл ее испытанием: «Это вызов, путь к Богу, способ осмысленно прожить все оставшееся данное мне время, сделав какие-то душеспасительные выводы, и успеть что-то предпринять из того, что раньше откладывалось раз за разом. Лечат меня великолепно, в центре Логинова великолепные врачи», — говорил Дмитрий в интервью matchtv.ru.

Также пловец благодарил всех друзей за помощь: «Спасибо большое Лене Вайцеховской, которая организовала поддержку, столь ценную для меня сейчас. Еще предстоит борьба. Еще долго! Купаюсь в любви близких. Друзья, которые поддерживают, — дар небес, лакмусовая бумажка, главный смысл жизни. Бесконечно благодарен всем, кто помог и оказался рядом», — рассказывал Волков.

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Две Олимпиады

За спортивную карьеру Волков успел дважды выступить на Олимпийских играх. В 1988 году в Сеуле в составе сборной СССР выиграл бронзу на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м. В 1992 году в Барселоне уже в составе Объединенной команды завоевал серебро в комбинированной эстафете 4х100 м.

Кроме завоевания олимпийских медалей Волков становился четырехкратным чемпионом Европы (1985, 1987, 1989, 1991) и выигрывал серебро чемпионата мира (1991). Также в активе пловца две победы на играх «Дружба-84» и столько же на Играх доброй воли (1986).

Отпевание состоится в ночь на 19 января в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Лефортовском районе Москвы.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким спортсмена.