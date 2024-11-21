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Плавание

Сегодня, 07:00

World Aquatics допустил синхронисток и представителей ЦСКА. Но флаг все равно не вернули

Егор Сергеев
Сборная России по синхронному плаванию.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Большие послабления для выступления россиян в водных видах спорта.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) опубликовала новые правила допуска к своим турнирам для спортсменов в нейтральном статусе, выступившие в силу с 18 ноября. Предварительный вариант этих правил был опубликован еще 9 октября, теперь он утвержден окончательно. По сравнению с регламентом, действовавшим с сентября 2023 года, для нейтралов предусмотрены серьезные послабления, которые позволят россиянам и белорусам вернуться на соревнования дуэтов и команд у синхронисток, в эстафетах в плавании и в целом облегчат доступ на старты для представителей ЦСКА и «Динамо». При сохраняются ограничения на национальные символы и на общение с представителями СМИ.

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Что изменилось

Из регламентирующих документов World Aquatics убрали самый дискриминационный пункт о том, что россияне и белорусы не могут стартовать в коллективных дисциплинах. «Спортсмены и их вспомогательный персонал не имеют права принимать участие в любых соревнованиях World Aquatics Team — любых дисциплин с участием более одного человека, где к единому результату приводят совместные усилия», — этого требования в регламенте больше нет.

Данное изменение означает, что теперь наши спортсмены отныне могут участвовать в эстафетах, синхронных прыжках в воду, в дуэтах и командах синхронном плавании. Кроме того, теперь отсутствует ограничение на одного россиянина/белоруса на одной дистанции в плавании. Последний пункт затронет уже ближайший чемпионат мира на короткой воде, который пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште. Исключение из правил составляет водное поло — ограничение на контактные дисциплины World Aquatics оставил в силе, и наши команды по-прежнему вне игры.

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Также теперь разрешены договорные отношения со спортивными клубами, связанными с национальной безопасностью. То есть факт принадлежности к ЦСКА и «Динамо» больше не является поводом для отказа в нейтральном статусе, если спортсмен не является кадровым военным или сотрудником полиции. Все прочие условия — в том числе нейтральный статус и запрет на общение со СМИ — действуют. Больше того, медиаограничения теперь распространены и на агентов спортсменов. Тем не менее, россиян и белорусов на международных соревнованиях явно станет больше.

Фото AFP

Потепление отношений

Ранее стало известно, что World Aquatics также разрешили пловцам устанавливать квалификационные нормативы в России и Белоруссии. Ранее в этом вопросе существовали ограничения — наши спортсмены вынуждены были выполнять международные минимумы в других странах, что сильно осложняло жизнь нейтралам. Теперь отбираться на международные старты можно дома. И с чемпионат России на короткой воде, который пройдет с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге во Дворце водных видов спорта «Невская волна» можно напрямую отобраться на зимний чемпионат мира в Будапешт без промежуточных стартов за границей.

«Сейчас на чемпионате России пройдет отбор, мы надеемся, что как минимум 30 спортсменов выполнят условия квалификации на чемпионат мира, — цитирует matchtv.ru вице-президента Федерации водных видов спорта России Евгения Коротышкина. — Хотелось бы, чтобы были выполнены нормативы А, это результаты достаточно серьезные, с наскока это сделать будет достаточно сложно, поэтому к чемпионату России надо отнестись со всей серьезностью. Хочется, чтобы как можно больше наших пловцов выступило в Будапеште и могло претендовать там на награды»

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Кроме того, тому же изданию ситуацию прокомментировал первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников: «Мы двигаемся вперед, не прерываем связи и постоянно находимся в диалоге с международной федерацией. World Aquatics заинтересована, чтобы спортсмены принимали участие в соревнованиях. Надеемся, что наши спортсмены смогут выступить на чемпионате мира в Будапеште».

Нынешние изменения в регламенте — вероятно, самое большое потепление отношений между отечественными спортсменами и World Aquatics за последний год. Напомним, в 2022 году эта организация запретила российским и белорусским водникам участвовать в соревнованиях под своей эгидой даже в нейтральном статусе. Запрет был снят только в сентябре 2023-го, но с очень серьезными ограничениями, одними из самых жестких в мировом спорте. В результате наши сборные бойкотировали февральский чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе, а накануне Олимпиады в Париже на нейтральный статус согласились только два пловца из России — Юлия Ефимова и Евгений Сомов. Сейчас мы допуск стал проще, и мы наблюдаем значительное увеличение численности наших нейтралов. Хотя полноценного возвращения россиян по своим флагом по-прежнему нет.

Плавание
Сборная России по синхронному плаванию
Владимир Сальников
Синхронное плавание

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