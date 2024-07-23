Ефимова вместо Олимпиады прилетела в Екатеринбург на Кубок России. И пожаловалась на условия в гостинице

Звездная спортсменка недовольна тем, что ее заселили в отель с общим санузлом.

История о том, как Юлия Ефимова в 32 года стремилась еще на одну Олимпиаду, вероятно, последнюю в своей жизни, похожа на кино. Однако хеппи-энда суровая реальность не подготовила, и к дедлайну проплыть по олимпийскому нормативу шестикратная чемпионка мира так и не успела. Вместо Парижа Ефимова была вынуждена заявиться на Кубок России по плаванию в Екатеринбурге. И видимо, на фоне общего негатива вокруг пропуска Игр эмоционально отреагировала на условия проживания в столице Урала. Так ли все плохо или знаменитая пловчиха преувеличивает масштаб проблемы?

Общий туалет и шум от пролетающих самолетов

Самая успешная пловчиха России в XXI веке Юлия Ефимова, видимо, так и останется без олимпийского золота. Последний шанс на участие в Играх в Париже ускользнул из рук шестикратной чемпионки мира во время заплыва на чемпионате Багамских островов под открытым небом в ливень. Wild card одной из главных звезд своего вида спорта не дали, поэтому вместо Парижа Ефимова отправилась в Екатеринбург, где на днях стартует Кубок России. Соревнования, которые, по идее, должны хоть как-то заместить российским спортсменам Олимпиаду во Франции, не радуют Юлию с первого же дня. Спортсменка пожаловалась в соцсетях на условия проживания. По словам многократной рекордсменки мира, спортсменам выделили маленькие номера, в которых, ко всему прочему, один туалет на две спальни.

«Как Москва нас хорошо заселила. Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», — иронично заявила Ефимова на видео, опубликованном в социальной сети. Очевидно, что намекала Юлия на Федерацию плавания Москвы, которая и занималась командированием спортсменов на Кубок России. Разумеется, в таком мегаполисе, как Екатеринбург, есть гостиничные номера на любой вкус и кошелек, вопрос только в том, какой бюджет закладывается на эти цели. Примерно в таком духе и ответил Ефимовой глава Федерации плавания города Москвы Евгений Коротышкин. В беседе с порталом matchtv.ru он объяснил, что по нормам Минспорта его ведомство не имеет права заселить спортсменов в пятизвездочную гостиницу. «Если условия не устраивают, никто не мешает поехать в город и арендовать квартиру, бункер, жить там и ездить в бассейн», — сказал чемпион мира и олимпийский призер.

Юлия Ефимова. Фото Global Look Press

Сальников призвал спортсменов успокоиться и принять ситуацию

Важно отметить, что Ефимова не единственная, кому не сильно понравились условия в Екатеринбурге. Пловец Андрей Жилкин пожаловался на постоянный шум в гостинице, так как отель расположен возле аэропорта. Ему Коротышкин тоже ответил достаточно сурово. «Если кому то мешает само летик, надо закрыть окно. Бассейн находится рядом с аэропортом, не стоит ожидать, что вы будете жить в полной тишине наедине с природой. Условия диктуют правила игры. Ребят, ничего личного, собрались и выступаем», — объяснил ситуацию чиновник. Но при этом добавил, что московская федерация плавания всегда стремится обеспечить для своих атлетов лучшие условия среди всех сборных команд и другие регионы якобы даже завидуют столичным спортсменам. Президент Федерации плавания России Владимир Сальников был более спокоен и выразил мнение, что нюансы с проживанием связаны с отсутствием опыта проведения соревнований такого уровня у местного оргкомитета.

«Екатеринбург в принципе новая для нас история. Бассейн хороший, новый, красивый, но организаторам еще нужно набираться опыта. Исходя из того, что это новая площадка, особо сетовать на условия не стоит», — сказал Сальников matchtv.ru. При этом где конкретно и как живут спортсмены — этот вопрос в ведении региональных федераций. И у ряда других регионов условия и похуже, чем у москвичей. Сам Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге построили к Всемирной летней универсиаде. Она должна была пройти летом прошлого года, однако внешнеполитическая напряженность привела к отмене соревнований. Спортивные объекты, сформированные в олимпийский кластер, при этом полностью достроены. Территориально они и правда находятся близко к международному аэропорту Кольцово, что может вызывать определенные неудобства для тех, у кого чрезмерно чуткий сон.