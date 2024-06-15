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Синхронное плавание

Сегодня, 08:15

Мальцев — о мужском соло в синхронном плавании: «С мужчин и начинался этот вид спорта»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в синхронном плавании Александр Мальцев в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах дисциплины мужское соло в рамках его виде спорта.

«На самом деле мужское соло существует достаточно давно, оно было не один год представлено на крупных международных соревнованиях. Два года как на чемпионатах мира, до этого на мировых сериях, на Кубке мира. И в целом мужчины в синхронном плавании выступают уже давно, с них вообще начался этот вид спорта всегда. И всегда мы выступали в соло, и я выступал, еще до того, как официально эта дисциплина была включена в программу.

Официально на чемпионатах России мужского соло пока нет. Как вид программы на чемпионате России соло есть, но это не официально признанная Минспортом страны дисциплина, за которую присуждают установленные спортивные разряды. Дело в том, что у нас очень долго все проходит различные стадии утверждения, и чтобы дисциплину включили в официальный реестр по видам спорта, нужно собрать минимум восемь участников в каждой возрастной категории», — сказал Мальцев.

 
Александр Мальцев (справа) и&nbsp;Дарина Валитова. «Если мы хотим равенства полов, то нельзя допускать перекоса в какую-то сторону». Наш синхронист Мальцев недоволен гендерной политикой МОК

На Играх БРИКС в Казани Александр победил в мужском соло как в технической, так и в произвольной программах. При этом в технической программе у него был один соперник, а в произвольной не оказалось никого.

Александр Мальцев (синхронное плавание)
Синхронное плавание
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