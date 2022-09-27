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Синхронное плавание

27 сентября, 17:04

Шишкина отреагировала на отъезд пятикратной олимпийской чемпионки Давыдовой из России

Иван Шитик
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка в группах по синхронному плаванию Алла Шишкина отреагировала на информацию об отъезде пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.

«Я в шоке на самом деле. Для всех нас это полная неожиданность. Сомневаюсь, что кто-то из девочек был в курсе. И мне кажется, что в этой ситуации они ничего не скажут, даже если и располагают какой-то информацией. Так что теперь, видимо, надо ждать, когда Давыдова сама объявит о причинах своего решения», — сказала Шишкина в интервью RT.

39-летняя россиянка завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также спортсменка является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Давыдова завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.

Анастасия Давыдова. Титулованная синхронистка покинула Россию. Что происходит?
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1054145-shishkina-davydova-otezd
Алла Шишкина
Анастасия Давыдова
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