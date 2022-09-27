Анфиса Резцова высказалась об отъезде из России олимпийской чемпионки Давыдовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой.

«Сейчас туда модно бежать. Особенно таким людям как артисты или спортсмены. Я этого не приветствую, но и не осуждаю. Мы всегда были со своей страной! Мы патриоты!» — сказала Резцова «СЭ».

39-летняя Давыдова завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также она является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.