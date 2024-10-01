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Синхронное плавание

Сегодня, 17:39

Брусникина поддержала идею объединения федераций по водным видам спорта

Алина Савинова
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Президент Федерации синхронного плавания Ольга Брусникина прокомментировала предложение главы Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова об объединении федераций водных видов спорта.

«В понедельник у нас была встреча с представителями федераций по водным видам спорта, где эта идея обсуждалась. Она не нова, витала в воздухе уже очень много лет, и то, что мы имеем ассоциацию, лишний раз доказывает, что есть целесообразность объединения для усиления позиций по важным вопросам. Структуру взаимодействия работы мы еще будем обсуждать. Надеюсь, что такое объединение только придаст толчок развитию нашего вида спорта», — приводит ТАСС слова Брусникиной.

Также она отметила, что организация на этой неделе обсудит вопрос о вхождении своего представителя в руководство объединенной федерации по водным видам спорта.

Источник: ТАСС
Синхронное плавание

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