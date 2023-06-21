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Сегодня, 13:12

Брусникина рассказала, когда российских синхронистов могут допустить до международных турниров

Алина Савинова
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Трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и член Исполкома Олимпийского комитета России Ольга Брусникина оценила шансы российской сборной выступить на Олимпийских играх в Париже.

«К сожалению, мы пропускаем чемпионат мира в Японии в этом году, который пройдет с 14 июля. С этого года разрешены смешанные групповые выступления мужчин и женщин в синхронном плавании, где допускается до двух мужчин в команду. У нас есть и микс-дуэты с 2015 года. В общем, готовимся к любым соревнованиям и ждем решения Международной федерации плавания. Пока у нас нет допуска до мировой арены, но все может измениться в середине июля после чемпионата мира. Есть рабочая группа, которая обсуждает, на каких условиях допускать российских спортсменов. Мы в режиме ожидания и надеемся на лучшее. Хотим попасть на отбор на Олимпийские игры в Париже: для этого нужно наше участие на чемпионате мира в Дохе в феврале 2024 года», — приводит Legalbet слова Брусникиной.

Международная федерация плавания (FINA) в марте 2022 года отстранила российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://legalbet.ru/news/brusnikina-soobshila-kogda-rossijskih-sinhronistov/
Синхронное плавание
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