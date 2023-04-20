Чен спрогнозировала распад МОК в связи с допуском трансгендеров к соревнованиям

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен считает, что допуск трансгендеров к женским соревнованиям может привести к расформированию Международного олимпийского комитета (МОК).

«Международному олимпийскому комитету придется решаться на какие-то ответные действия. Потому что они окажутся в очень неприятной ситуации, когда начнутся бойкоты и протесты. Когда женщины откажутся выступать с трансгендерами. Это может привести к созданию отдельного женского олимпийского комитета. Поэтому членам МОК придется с этим уживаться, бороться, а иначе это приведет к распаду организации. Они уже начинают осознавать тот факт, что повлиять на какие-то процессы в мировом спорте стало очень трудно. Особенно после того, когда в спорт вмешалась мировая политика», — приводит слова Чен RT.