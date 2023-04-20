Чен заявил, что раскол в синхронном плавании в США обеспечен

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен назвала причины возможного раскола в американском синхронном плавании после допуска к соревнованиям трансгендерных спортсменов.

«Раскол в синхронном плавании в США обеспечен. Многие могут сказать: подумаешь, какое-то синхронное плавание. Женщины могут делать все красивее, лучше, растяжка у девушек куда лучше, они технически более грамотны. Но многие забывают, что у мужчин больше объем легких от природы. Поэтому они могут дольше находиться под водой и выше выпрыгивать из воды, что в синхронном плавании очень ценится. Конечно, начнется раскол. И когда женщины начнут проигрывать мужчинам, у них мозги встанут на место и они поймут, что натворили их политики. Возможно, они начнут бойкотировать соревнования с мужчинами. Это абсолютно неприемлемо. Адекватом и разумом здесь не пахнет», — приводит слова Чен RT.