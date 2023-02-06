Чигирева считает, что рекорд Ромашиной по числу золотых олимпийских медалей не будет побит

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева считает, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина является легендой синхронного плавания, ее рекорд по числу побед на Олимпийских играх вряд ли кто-то превзойдет.
«Света — настоящая легенда нашего спорта. Не думаю, что когда-то ее рекорд по количеству Олимпийских золотых медалей будет побит. Я хорошо помню то время, когда подходила к ней, чтобы сделать фото и взять автограф. Уже через несколько лет мы стояли с ней в одной команде, выигрывали медали, а сейчас мы вместе ведем телеграм-канал о синхронном плавании. Света тот пример, на который должны равняться все спортсмены, не только синхронисты. Она огромная молодец. Будем уговаривать ее выступать на «Шоу олимпийских чемпионов», — приводит слова Чигиревой ТАСС.
Ромашина семь раз становилась победительницей Олимпийских игр. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. 33-летняя россиянка — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.