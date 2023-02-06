Данченко заявила, что не одно поколение синхронисток будет учиться по выступлениям Ромашиной

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко заявила, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина внесла огромный вклад в развитие синхронного плавания, многие поколения спортсменок учились и будут учиться по ее номерам.

«Для меня не стало это сюрпризом, я желаю Свете всего самого наилучшего в будущем. Она сделала максимум из тех, кто когда-либо занимался синхронным плаванием и поднимался на олимпийский пьедестал. Многие поколения синхронисток учились и еще не одно будет учиться на ее мастерстве, по ее выступлениям, нашим постановкам. Она внесла огромный, неоценимый вклад в развитие нашего спорта», — приводит слова Данченко ТАСС.

Ромашина семь раз становилась победительницей Олимпийских игр. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. 33-летняя россиянка — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.