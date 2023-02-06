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Синхронное плавание

Сегодня, 21:25

Данченко заявила, что не одно поколение синхронисток будет учиться по выступлениям Ромашиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко заявила, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина внесла огромный вклад в развитие синхронного плавания, многие поколения спортсменок учились и будут учиться по ее номерам.

«Для меня не стало это сюрпризом, я желаю Свете всего самого наилучшего в будущем. Она сделала максимум из тех, кто когда-либо занимался синхронным плаванием и поднимался на олимпийский пьедестал. Многие поколения синхронисток учились и еще не одно будет учиться на ее мастерстве, по ее выступлениям, нашим постановкам. Она внесла огромный, неоценимый вклад в развитие нашего спорта», — приводит слова Данченко ТАСС.

Ромашина семь раз становилась победительницей Олимпийских игр. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. 33-летняя россиянка — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Источник: https://tass.ru/sport/16975561
Светлана Ромашина
Татьяна Данченко
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