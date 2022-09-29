Давыдова сообщила федерации синхронного плавания о готовности покинуть состав президиума

Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова сообщила Федерации синхронного плавания России о готовности покинуть состав президиума организации после отъезда из страны, заявила ответственный секретарь федерации Валентина Немогаева.

Во вторник, 27 сентября, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила об отъезде Давыдовой из России.

«На правах ответственного секретаря федерации я отправила Анастасии электронное письмо, в котором попросила рассказать о планах дальнейшей работы в составе президиума, — приводит ТАСС слова Немогаевой. — В ответном письме она сообщила, что готова написать заявление об уходе с этой должности. Она всех поблагодарила за работу, за годы совместного труда и общения. Причин ее отъезда я уточнять не стала, поскольку не имела права задавать ей лишние вопросы».

В федерации отметили, что, если Давыдова пришлет заявление на выход из состава президиума, оно может быть рассмотрено в октябре. В случае сложения полномочий члена президиума ее место будет оставаться вакантным до следующей выборной конференции федерации.

Давыдовой 39 лет, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Давыдова занимает должность генерального секретаря Олимпийского комитета России, награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, а также орденами Почета и Дружбы.