Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Синхронное плавание
Новости
FINA-2015
FINA-2017
Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

29 сентября, 19:18

Давыдова сообщила федерации синхронного плавания о готовности покинуть состав президиума

Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова сообщила Федерации синхронного плавания России о готовности покинуть состав президиума организации после отъезда из страны, заявила ответственный секретарь федерации Валентина Немогаева.

Во вторник, 27 сентября, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила об отъезде Давыдовой из России.

Анастасия Давыдова. Титулованная синхронистка покинула Россию. Что происходит?

«На правах ответственного секретаря федерации я отправила Анастасии электронное письмо, в котором попросила рассказать о планах дальнейшей работы в составе президиума, — приводит ТАСС слова Немогаевой. — В ответном письме она сообщила, что готова написать заявление об уходе с этой должности. Она всех поблагодарила за работу, за годы совместного труда и общения. Причин ее отъезда я уточнять не стала, поскольку не имела права задавать ей лишние вопросы».

В федерации отметили, что, если Давыдова пришлет заявление на выход из состава президиума, оно может быть рассмотрено в октябре. В случае сложения полномочий члена президиума ее место будет оставаться вакантным до следующей выборной конференции федерации.

Давыдовой 39 лет, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Давыдова занимает должность генерального секретаря Олимпийского комитета России, награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, а также орденами Почета и Дружбы.

Источник: https://tass.ru/sport/15911921
Анастасия Давыдова
20
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Роднина — об отъезде Давыдовой из России: «Может, она там любовь свою встретила»