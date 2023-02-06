Станислав Поздняков пожелала Светлане Ромашиной успехов на новом этапе жизни после завершения карьеры

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о том, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина завершила карьеру.

«Легендарная Светлана Ромашина, самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания, завершает свою карьеру.

Уверен, что впереди Светлану ждет новый яркий этап жизни, который будет так или иначе связан со спортом. Семь золотых Олимпийских медалей, участие в четырех Олимпийских играх, 21 титул чемпионки мира дают основания полагать, что у Светланы есть уникальный опыт, который может послужить спорту высших достижений в наших стране!

Светлана, мы всегда вас поддержим в этом», — написал Поздняков в Telegram-канале.

В карьере Ромашиной было четыре Олимпиады. На Играх?2008 в Пекине она завоевала первое олимпийское золото в карьере в составе группы. В Лондоне и Рио?де?Жанейро побеждала в групповых соревнованиях и в дуэте с пятикратной олимпийской чемпионкой Натальей Ищенко. В Токио выиграла в составе группы и в дуэте с трехкратной олимпийской чемпионкой Светланой Колесниченко.

На счету Ромашиной 23 золотые медали чемпионатов мира.