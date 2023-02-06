0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Синхронное плавание
Новости
FINA-2015
FINA-2017
Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 19:47

Станислав Поздняков пожелала Светлане Ромашиной успехов на новом этапе жизни после завершения карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
Светлана Ромашина.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Telegram Дзен

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о том, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина завершила карьеру.

«Легендарная Светлана Ромашина, самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания, завершает свою карьеру.

Уверен, что впереди Светлану ждет новый яркий этап жизни, который будет так или иначе связан со спортом. Семь золотых Олимпийских медалей, участие в четырех Олимпийских играх, 21 титул чемпионки мира дают основания полагать, что у Светланы есть уникальный опыт, который может послужить спорту высших достижений в наших стране!

Светлана, мы всегда вас поддержим в этом», — написал Поздняков в Telegram-канале.

В карьере Ромашиной было четыре Олимпиады. На Играх?2008 в Пекине она завоевала первое олимпийское золото в карьере в составе группы. В Лондоне и Рио?де?Жанейро побеждала в групповых соревнованиях и в дуэте с пятикратной олимпийской чемпионкой Натальей Ищенко. В Токио выиграла в составе группы и в дуэте с трехкратной олимпийской чемпионкой Светланой Колесниченко.

На счету Ромашиной 23 золотые медали чемпионатов мира.

Светлана Ромашина
Станислав Поздняков
0
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Журова назвала завершившую карьеру синхронистку Ромашину потрясающей спортсменкой