Иностранные эксперты оценят проведение чемпионата России по синхронному плаванию на Урале

Представители международных организаций, включая делегатов от Всемирной федерации плавания (World Aquatics), посетят чемпионат России по синхронному плаванию в Екатеринбурге, который продлится с 23 по 26 апреля.

«Статус чемпионата России очень высок в этом году, здесь присутствуют технические делегаты международной федерации World Aquatics, из Венгрии приехали коллеги. Они инспектируют то, как мы проводим отборочный чемпионат, который даст путевку сборным командам страны участвовать в чемпионате мира в Сингапуре», — отметил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин в беседе с ТАСС.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов, включая звезд синхронного плавания — чемпионов Европы и мира Майю Дорошко, Майю Гурбанбердиеву, Олесю Платонову, Татьяну Гайдай, Александра Мальцева и других. В ходе турнира будет разыграно 13 комплектов наград.