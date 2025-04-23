Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 17:52

Иностранные эксперты оценят проведение чемпионата России по синхронному плаванию на Урале

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Представители международных организаций, включая делегатов от Всемирной федерации плавания (World Aquatics), посетят чемпионат России по синхронному плаванию в Екатеринбурге, который продлится с 23 по 26 апреля.

«Статус чемпионата России очень высок в этом году, здесь присутствуют технические делегаты международной федерации World Aquatics, из Венгрии приехали коллеги. Они инспектируют то, как мы проводим отборочный чемпионат, который даст путевку сборным командам страны участвовать в чемпионате мира в Сингапуре», — отметил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин в беседе с ТАСС.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов, включая звезд синхронного плавания — чемпионов Европы и мира Майю Дорошко, Майю Гурбанбердиеву, Олесю Платонову, Татьяну Гайдай, Александра Мальцева и других. В ходе турнира будет разыграно 13 комплектов наград.

Источник: ТАСС
Читайте также
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
Названы самые популярные приложения и игры в 2025 году
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
В ЮАР футболист умер во время матча
Госдума хочет запретить рекламу астрологов и нутрициологов. Что нужно знать
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя