Киселева считает, что российское синхронное плавание находится на очень высоком уровне

Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева поделилась мнением о том, что сборная России по синхронному плаванию сохраняет высокий уровень исполнения элементов в программах.

«У нас прошло большое количество турниров, в том числе международных, для того, чтобы проверить уровень наших команд и сопоставить с тем, что сейчас демонстрируется на международной арене. Можно сказать, что сборная России находится сейчас на очень высоком уровне, притом что у нас обновленные правила, кардинально изменилась система оценивания участников, но российское синхронное плавание все равно на высоте. У нас и новая техника, новые элементы, но не теряется эстетическое восприятие и образ, который нужно передать», — сказала Киселева ТАСС.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий.