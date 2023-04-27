Колесниченко отметила конкуренцию со сборной Белоруссии на чемпионате России в Казани

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко в интервью «СЭ» отметила конкуренцию со сборной Белоруссии на чемпионате России в Казани.

«Команда Белоруссии очень хорошо готовилась и составляет серьезную конкуренцию. Это сильный соперник, девочки, которые приехали в Казань, — финалистки чемпионатов мира, Олимпийских игр. Это очень высокий уровень, мы с девчонками хорошо знакомы, давно общаемся.

Смотрю на них, и, честно сказать, некоторые элементы у них получаются даже лучше, чем у нас, откровенно говоря. К тому же, прежде всего, мы всегда боремся сами с собой — это нормально», — сказала Колесниченко.

Отметим, что Колесниченко впервые выиграла ЧР в дуэте с Майей Дорошко.