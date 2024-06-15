Лучший российский синхронист высказался в поддержку мужской художественной гимнастики

Четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в синхронном плавании Александр Мальцев в интервью «СЭ» поделился мнением о мужской художественной гимнастике.

«Лично я со спортсменами не знаком, но знаю, что в Испании мужчины выступают в художественной гимнастике. Они даже следят за мной, один спортсмен очень высокого уровня писал мне. Его восхитили нашими программами из микст-дуэтов, и он затем сделал какую-то свою программу по схожей тематике.

Я поддерживаю их движение по продвижению мужской художественной гимнастики, признанию полноценным самостоятельным видом спорта. Опять же, должно быть равенство возможностей — вне зависимости от пола», — сказал Мальцев.

На Играх БРИКС Александр выиграл уже три «золотые» медали, две в мужском соло и одну в микст-дуэте.