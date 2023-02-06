Мария Киселева сравнила с эпопеей карьеру семикратной олимпийской чемпионки Ромашиной

Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева прокомментировала новость о том, что российская синхронистка Светлана Ромашина завершила карьеру.

«Ее вклад в синхронное плавание просто огромный, она единственная в мире семикратная олимпийская чемпионка. В нашем виде спорта таких нет, и я не уверена, что будут. Это целая история, настоящая эпопея, потому что Светлана рано вошла в состав сборной и стала выступать в дуэтах и группах, она также проявила себя и как солистка. Ромашина была универсальной спортсменкой, выступала во всех видах программы, которые есть в синхронном плавании. Она является ярким примером, за которым хочется и нужно идти», — приводит ТАСС слова Киселевой.

Ромашина семь раз становилась победительницей Олимпийских игр. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. 33-летняя россиянка — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.