Синхронное плавание

10 ноября, 14:50

Мазепин возрастом объяснил уход Покровской с поста главного тренера сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин прокомментировал уход Татьяны Покровской с поста главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

«Возраст, ей исполнилось 75 лет, большая нагрузка. Чтобы подготовить сборную, нужно по максимуму вложиться. Она приняла решение о выборе преемника», — цитирует Мазепина ТАСС.

Ранее, 10 ноября, пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула национальную команду. Новым главным тренером сборной станет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Покровская возглавляла сборную с 1998 года.

