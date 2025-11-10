Дегтярев о смене тренера в сборной России по синхронному плаванию: «Министерство рассмотрит представление о назначении Ромашиной»

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал смену главного тренера в сборной России по синхронному плаванию.

«Министерство спорта России в ближайшее время рассмотрит представление Федерации водных видов спорта России о назначении Светланы Ромашиной новым главным тренером сборной России по синхронному плаванию и примет соответствующее решение. Мы поддерживаем процесс обновления кадров в национальных командах, основанный на принципах преемственности.

Татьяна Николаевна Покровская — легенда отечественного синхронного плавания, человек, создавший систему, принесшую России десятки медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Ее колоссальный опыт и авторитет будут востребованы и дальше благодаря тому, что она назначена советником главы Федерации Дмитрия Мазепина.

Выдвижение кандидатуры выдающейся спортсменки, семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной на пост главного тренера — серьезное предложение. Уверен, что объединение энергии новой генерации тренеров и опыта заслуженных наставников позволит сохранить лидерство России в мировом синхронном плавании», — сказал Дегтярев.

Ранее пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула национальную команду. Новым главным тренером сборной станет 7-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.